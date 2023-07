Honor lance la tablette MagicPad 13 et la Magic Watch 4 compatible eSIM

Lors de l’événement en Chine, Honor n’a pas seulement dévoilé le téléphone pliable Magic V2, mais a également présenté deux autres appareils. La société présente la MagicPad 13, une tablette haut de gamme, et la Magic Watch 4, une smartwatch eSIM.

HONOR MagicPad 13

Le MagicPad 13 est la première tablette d’Honor alimentée par MagicOS 7.2, qui apporte la nouvelle expérience de bureau mobile d’Honor. La tablette est livrée avec Honor Docs. Il s’agit d’une application de traitement de texte pour créer et éditer des documents, ainsi que de Honor Notes, une application dédiée à la socket de notes. Ces fonctionnalités visent à améliorer la productivité et à offrir aux utilisateurs une expérience de bureau mobile transparente sur la tablette.

Caractéristiques Honor MagicPad

Le MagicPad 13 est disponible en trois options de couleur : bleu ciel, gris étoile et clair de lune, qui est une couleur beige. La caractéristique principale de la tablette est son écran LCD IPS de 13 pouces avec une résolution de 2880 x 1840 pixels. L’écran offre un taux de rafraîchissement variable qui peut basculer entre différents taux. Il comprend 30 Hz, 48 Hz, 50 Hz, 60 Hz, 90 Hz, 120 Hz et 144 Hz, permettant des visuels fluides en fonction du contenu visualisé. Le taux d’échantillonnage tactile de l’écran est jusqu’à 240 Hz, ce qui aide à fournir des interactions tactiles réactives.

L’écran du MagicPad 13 est compatible HDR10 et prend en charge 1,07 milliard de couleurs, couvrant la gamme de couleurs DCI-P3. Honor affirme que le panneau a une précision des couleurs inférieure à ∆E<1 et une luminosité maximale de 700 nits. Honor mentionne également que l'écran est amélioré IMAX, suggérant des performances visuelles optimisées pour une expérience visuelle immersive.

Le MagicPad 13 offre une expérience audio immersive avec un total de 8 haut-parleurs et 4 microphones. Honor affirme que cette configuration fournit le premier son spatial 3D de l’industrie sans avoir besoin d’écouteurs, offrant une expérience sonore riche et expansive.

Pour compléter le MagicPad 13, Honor a conçu le Magic Pencil 3 spécifiquement pour cette tablette. Le stylet présente un revêtement doux pour la peau et une texture mate, pour une prise en main confortable. Il offre 4096 niveaux de sensibilité à la pression, permettant une entrée précise et naturelle. Avec une latence de seulement 2 ms, le Magic Pencil 3 garantit un délai minimal entre le mouvement du stylet et l’action correspondante à l’écran.

En utilisant le Honor Magic Pencil avec le MagicPad 13, les utilisateurs peuvent mettre en évidence des objets et du texte. Il permet également d’exécuter des fonctions telles que copier, couper et coller dans différentes applications. De plus, le stylet permet aux utilisateurs de choisir des couleurs n’importe où dans l’interface utilisateur, ce qui est particulièrement utile pour les applications de conception et les projets artistiques.

Options de jeu de puces et de stockage

Le MagicPad 13 est fourni avec un puissant chipset Snapdragon 888, offrant des capacités hautes performances. Il est disponible avec trois options de RAM : 8 Go, 12 Go ou 16 Go, offrant suffisamment de mémoire pour un fonctionnement multitâche fluide et efficace. Cette puissance est efficacement utilisée pour prendre en charge le montage vidéo HDR directement sur la tablette. Grâce à cela, les utilisateurs peuvent améliorer et éditer des vidéos HDR sans avoir besoin d’appareils supplémentaires. Le stylet Magic Pencil 3 s’avère également particulièrement utile dans ce scénario, offrant une saisie précise à des fins d’édition.

Connectivité de l’appareil

La tablette dispose d’un port USB 3.2 Gen 1 Type-C, qui offre des options de connectivité pratiques. Ce port peut être utilisé pour connecter des périphériques de stockage externes, permettant un transfert de fichiers facile et une capacité de stockage étendue. De plus, le port USB prend en charge la sortie vidéo 4K à 60 images par seconde (fps) vers un moniteur externe, permettant aux utilisateurs de profiter d’un contenu haute résolution sur un écran plus grand.

Détails de l’appareil photo du Honor MagicPad

Le MagicPad 13 dispose d’un appareil photo autofocus 13MP f/2.0 à l’arrière pour capturer des photos et des vidéos. À l’avant, il y a un appareil photo à focale fixe 9MP f/2.2 pour prendre des selfies ou passer des appels vidéo.

Détails de la batterie

En termes d’autonomie de la batterie, le MagicPad 13 dispose d’une batterie substantielle de 10 050 mAh, qui peut fournir de l’énergie pendant plusieurs jours d’utilisation. Il prend également en charge une charge de 66 W, permettant une charge rapide et réduisant les temps d’arrêt lors de la recharge de l’appareil.

Montre magique d’honneur 4

Passant à la Honor Magic Watch 4, il s’agit du premier appareil portable intelligent d’Honor avec MagicOS à bord. La montre dispose d’un écran AMOLED de 1,75 pouces avec une résolution de 450 x 390 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. L’écran est logé dans un boîtier en aluminium de série 6, ce qui le rend plus durable et lui donne une sensation de qualité supérieure.

L’une des caractéristiques les plus remarquables de la Magic Watch 4 est sa prise en charge eSIM, qui permet à la montre de fonctionner indépendamment d’un smartphone couplé. Cela permet aux utilisateurs de passer des appels, d’envoyer des messages et d’accéder à des services en ligne directement depuis la smartwatch, sans avoir besoin d’une connexion smartphone.

Autonomie de la batterie de la montre Honor Magic

La Honor Magic Watch 4, avec sa fonction intelligente de double veille, offre une autonomie impressionnante. Il peut durer jusqu’à 10 jours d’utilisation tout en gardant les notifications actives. Cela indique que les utilisateurs peuvent profiter d’une utilisation prolongée sans avoir à recharger fréquemment la smartwatch, garantissant une expérience fluide tout au long de la semaine.

Autres caractéristiques de la Honor Magic Watch 4

La Honor Magic Watch 4 offre des capacités étendues de suivi de la condition physique avec la prise en charge de 85 modes sportifs et 12 entraînements professionnels. Il peut surveiller avec précision diverses activités et fournir des données utiles pour les parcours de remise en forme des utilisateurs. De plus, la montre fournit des examens de santé pour la fibrillation auriculaire et l’apnée du sommeil, ainsi qu’une fonctionnalité générale de suivi du sommeil.

Couleurs, prix et disponibilité de la Honor Magic Watch 4

La Honor Magic Watch 4 est actuellement disponible à l’achat au prix de 999 CNY (125 €), avec une remise anticipée de 50 CNY. Les clients ont le choix entre trois options de couleur : noir, or et bleu.

Couleurs, prix et disponibilité du Honor MagicPad 13

D’autre part, le Honor MagicPad 13 est actuellement ouvert aux précommandes et sera disponible à la vente générale à partir du 20 juillet. La tablette est au prix de 2 999 CNY (376 €, 34 300 INR) pour le modèle de 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. . Le modèle de 12 Go de RAM et 256 Go de stockage se vend à 3 299 CNY (415 €, 37 700 INR). Le modèle le plus haut de gamme avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage se vend également à 3 699 CNY (465 €, 42 300 INR). Des accessoires supplémentaires sont disponibles, notamment un accessoire de clavier pliable au prix de 599 CNY et le Magic Pencil 3 au prix de 499 CNY.

Actualité mobile et vidéo du moment