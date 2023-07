Découvrez le téléphone pliable le plus fin du marché : Honor Magic V2

Honor a récemment présenté son dernier téléphone pliable, appelé Magic V2. Ce téléphone est une version de design impressionnante, mesurant seulement 9,9 mm lorsqu’il est plié (et 4,7 mm lorsqu’il est déplié). Il possède également l’un des pliables les plus légers que vous puissiez trouver, ne pesant que 231 grammes. Jusqu’à présent, le téléphone pliable le plus fin disponible était le Xiaomi Mix Fold 2, qui mesure 11,2 mm d’épaisseur une fois plié et pèse 262 grammes.

Une autre caractéristique de conception impressionnante du Magic V2 est son mécanisme de charnière unique. Il ne nécessite pas d’engrenages et présente également une conception monocoque. Ce mécanisme utilise un couvercle imprimé en 3D en alliage de titane, développé spécifiquement par Honor. De plus, le mécanisme de pliage intègre des vis courtes personnalisées dans le composant de charnière. Bien qu’il n’y ait pas d’indice d’étanchéité officiel, Honor a confirmé que le Magic V2 est protégé contre les éclaboussures d’eau accidentelles grâce au revêtement P2i appliqué sur tous les éléments internes.

Caractéristiques de la clé Honor Magic V2

Le Magic V2 est fourni avec un grand écran principal de 7,92 pouces qui utilise la technologie LTPO OLED. Il a une résolution de 2 156 x 2 344 pixels et un taux de rafraîchissement élevé de 120 Hz. Le panneau est compatible HDR 10+, ce qui indique qu’il peut afficher une plus large gamme de couleurs et de contraste. En mode automatique, l’écran peut atteindre une luminosité allant jusqu’à 1 600 nits. Cela garantit une bonne visibilité même dans des environnements lumineux. Honor a également inclus une fonction de gradation PWM haute fréquence de 3 840 Hz, qui élimine le scintillement et garantit des animations fluides. L’écran principal abrite également une caméra frontale de 16 mégapixels dans une découpe perforée et prend en charge l’entrée du stylet.

Afficher

L’écran externe du Magic V2 mesure 6,43 pouces et utilise un panneau OLED 10 bits. Il a une résolution de 2 376 x 1 060 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Semblable à l’écran principal, l’écran externe est également doté de la technologie de gradation PWM haute fréquence. En mode automatique, l’écran externe peut atteindre une luminosité maximale de 2 500 nits. Cela en réalité l’un des écrans les plus lumineux sur un smartphone. De plus, l’écran externe prend en charge la saisie au stylet, permettant aux utilisateurs de noter facilement des notes lors de leurs déplacements.

Options de jeu de puces et de stockage

Le Magic V2 est alimenté par un chipset Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Cela inclut un cœur principal rapide Cortex-X3 overclocké à 3,36 GHz. L’appareil offre deux options de stockage : 12 Go de RAM avec 256 Go ou 512 Go de stockage. De plus, il existe une déclinaison haut de gamme appelée Magic V2 Ultimate, offrant 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Appareil photo et autres fonctionnalités du Honor Magic V2

À l’arrière du téléphone, le Magic V2 dispose d’un appareil photo principal de 50MP avec une ouverture f/1.9 et une stabilisation optique de l’image (OIS). Il est accompagné d’un module ultra large 50MP avec une ouverture f/2.0 et d’un module téléobjectif 20MP capable d’un zoom optique 2.5x et également équipé d’OIS.

Le Magic V2 fonctionne sur MagicOS 7.2, qui est basé sur Android 13. Il est équipé d’une batterie de 5 000 mAh en matériau silicium-carbone, offrant une utilisation durable. L’appareil prend en charge la charge filaire de 66 W, ce qui permet des temps de charge rapides.

Prix, couleurs et disponibilité du Honor Magic V2

Le Magic V2 est disponible en plusieurs couleurs, dont le noir, le noir soyeux, le violet soyeux et l’or. Le modèle de base, avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, se vend 8 999 CNY (1 254 $). La version avec 12 Go de RAM et 512 Go de stockage coûte 9 999 CNY (1 394 $). De plus, il existe une édition haut de gamme appelée Magic V2 Ultimate, qui comprend 16 Go de RAM et 1 To de stockage et est au prix de 11 999 CNY (1 672 $).

Les précommandes pour le Magic V2 en Chine commenceront plus tard dans la journée, tandis que les ventes ouvertes devraient commencer le 20 juillet. Cependant, Honor n’a pas encore fourni de confirmation concernant le prix et la disponibilité de l’appareil sur les marchés internationaux.

