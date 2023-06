Se connecter avec l’IA : comment la révolution de LinkedIn change la donne

LinkedIn est un pionnier dans le domaine en matière d’utilisation de l’intelligence artificielle (IA). Avec l’aide de cette technologie, il souhaite améliorer diverses fonctionnalités de sa plate-forme. Nous allons parler de ces nouvelles fonctionnalités. Ils utilisent l’IA pour détecter les faux profils, créer un bon contenu de publication et aider les spécialistes du marketing.

Démasquer les faux profils

Il a créé un outil de détection d’image AI avec un taux de réussite de 99 % dans la recherche de fausses photos de profil et un faible taux de faux positifs de 1 %. À l’aide d’algorithmes complexes et d’apprentissage automatique, la technologie basée sur l’IA de LinkedIn détecte et signale les faux profils tout en préservant l’honnêteté de la plateforme.

L’IA sait comment créer des messages accrocheurs

LinkedIn a lancé un nouvel outil pour accélérer le processus de création de contenu. Les utilisateurs peuvent utiliser l’IA dans la boîte de partage LinkedIn pour obtenir une première ébauche de leur publication en fournissant un bref résumé de leur message. Étant donné que les utilisateurs peuvent toujours revoir et modifier le texte, cette nouvelle fonctionnalité permet de gagner du temps et de protéger l’authenticité.

Autonomiser les spécialistes du marketing

LinkedIn propose également un ensemble d’outils de création d’annonces alimentés par l’IA. Ces derniers utilisent des modèles OpenAI pour faire plusieurs copies des suggestions d’insertion d’annonces basées sur les pages LinkedIn des spécialistes du marketing et les paramètres de Campaign Manager. En utilisant des idées d’IA, cette nouvelle fonctionnalité aide les annonceurs à améliorer facilement leur créativité.

L’IA pour aider LinkedIn à protéger la vie privée des utilisateurs

Bien que les médias sociaux utilisent l’IA dans de nombreux domaines, ils font de leur mieux pour protéger la vie privée des utilisateurs et tenir compte des questions éthiques. Avant de proposer des produits alimentés par l’IA à tous les utilisateurs, LinkedIn adopte une approche prudente, en effectuant des tests approfondis, en sollicitant les commentaires des utilisateurs, etc.

Prêt pour l’avenir

Ce n’est que le début d’un long voyage. LinkedIn continue de rechercher des moyens créatifs d’exploiter la promesse de l’IA à mesure qu’elle évolue au profit de ses utilisateurs. LinkedIn vise à créer un espace vivant pour des relations de travail significatives et de nouvelles opportunités. Ce système offrira des jumelages d’emplois intelligents.

