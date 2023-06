Voici comment le « mode invité » d’Apple Vision Pro fonctionnera lorsque tu laisseras tes amis porter ton casque de 3500 $.

Lorsqu’Apple a annoncé Vision Pro au début du mois, la société a également présenté une nouvelle technologie d’authentification appelée Optic ID, basée sur l’iris des utilisateurs portant l’appareil. Mais que se passe-t-il si quelqu’un veut essayer ton Apple Vision Pro ou si tu veux le partager avec ta famille à la maison ? Grâce au SDK visionOS, nous savons maintenant que cela sera possible.

L’Apple Vision Pro a un mode invité

La société a publié mercredi le premier SDK pour visionOS, qui permet aux développeurs de créer des applications pour Apple Vision Pro. Le SDK s’accompagne d’un simulateur visionOS, qui nous permet d’examiner de plus près d’autres détails de la plateforme. L’un de ces détails, qui n’avait pas été annoncé auparavant par Apple, est que le système dispose d’un « mode invité ».

Le mode invité, comme tu peux l’imaginer, permettra à d’autres personnes d’interagir avec un Apple Vision Pro enregistré au nom de quelqu’un d’autre. Les propriétaires d’Apple Vision Pro auront la possibilité d’activer ou non le mode invité. Le propriétaire peut également créer un mot de passe pour que l’autre personne utilisant Vision Pro puisse accéder à certaines apps et réglages sans Optic ID.

Étant donné son prix de 3 500 $, il est facile de supposer que la plupart des familles n’auront pas un Apple Vision Pro pour chaque membre de la famille. Avec le mode invité, d’autres personnes peuvent essayer l’appareil et accéder à des choses comme le Web et regarder des vidéos sans accéder aux données personnelles des propriétaires.

D’après le code vu par Netcost-security.fr, des choses comme les photos cachées et supprimées peuvent être verrouillées par Optic ID, tout comme sur l’iPhone avec Touch ID et Face ID. Nous apprenons également qu’Optic ID nécessitera plusieurs scans pour les utilisateurs ayant des verres correcteurs, comme Face ID avec les lunettes et les masques.

À partir du mois prochain, les développeurs pourront demander un kit de développement Vision Pro. Apple ouvrira également des laboratoires à Cupertino, Londres, Munich, Shanghai, Singapour et Tokyo pour ceux qui souhaitent essayer leurs applications sur Apple Vision Pro avant le lancement. Apple Vision Pro arrivera dans les stores au début de l’année 2024.

Les développeurs peuvent dès à présent télécharger le SDK visionOS en se rendant sur le site web Apple Developer.

