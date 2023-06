Apple publie un kit de conception officiel avec des ressources visionOS pour Figma

Au début du mois, Apple a pour la première fois publié un kit de conception officiel pour les utilisateurs de Figma avec des ressources iOS 17 et iPadOS 17. Maintenant que le SDK visionOS est officiellement disponible pour les développeurs, la société a également mis à disposition un nouveau kit de conception pour ceux qui souhaitent créer des maquettes d’applis pour le système d’exploitation Apple Vision Pro.

Kit de conception visionOS pour Figma

« Le kit de conception initial visionOS d’Apple pour Figma contient un ensemble complet de composants d’interface utilisateur, de vues, d’interfaces système, de styles de texte, de styles de couleur et de matériaux », détaille la société. « Tous les ingrédients de base dont tu as besoin pour créer rapidement des conceptions d’applications visionOS très réalistes », ajoute Apple.

Pour ceux qui ne sont pas familiers, Figma est un outil de conception d’interface qui permet aux utilisateurs de travailler avec des graphiques vectoriels et de faire du prototypage. Bien avant qu’Apple n’adopte officiellement la communauté, Figma a été utilisé et aimé par les concepteurs qui créent pour les plateformes d’Apple. Au début de l’année, Figma a sorti son application FigJam pour iPad, tout en travaillant sur une version iPadOS de son logiciel complet.

Par le passé, Apple proposait son kit de conception pour Adobe XD, qui est une plateforme similaire à Figma. Cependant, après qu’Adobe a annoncé qu’il voulait acheter Figma, XD a été officiellement abandonné.

En plus du kit de conception pour visionOS, les utilisateurs de Figma peuvent également trouver des kits de conception officiels avec des ressources d’interface pour iOS 17, iPadOS 17 et macOS Sonoma. Ces kits comprennent des éléments tels que l’écran d’accueil et l’écran de verrouillage, les notifications, les styles de texte, les matériaux, et bien plus encore.

Tu peux trouver le nouveau kit de conception officiel de visionOS sur le site web de Figma. Garde à l’esprit que le kit est encore en version bêta et que certaines choses peuvent encore changer, car visionOS et Apple Vision Pro ne sortiront officiellement qu’au début de l’année 2024. Et assure-toi d’installer la dernière version de SF Symbols avant d’utiliser la bibliothèque visionOS.

