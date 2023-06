Comment activer l’audio adaptatif des AirPods Pro, comment ça marche

Les AirPods Pro 2 bénéficient de plusieurs améliorations impressionnantes avec iOS 17, dont la nouvelle fonctionnalité phare leur permettant de s’ajuster automatiquement entre les modes de réduction de bruit et de transparence, de modifier le volume et de faciliter l’audition des voix. Suivez ce guide pour savoir comment activer l’audio adaptatif des AirPods Pro, comment cela fonctionne, et plus encore.

Fonctionnement de l’audio adaptatif des AirPods Pro

Apple explique que l’audio adaptatif est composé de trois fonctionnalités automatiques différentes.

Tout d’abord, l’audio adaptatif comprend le « contrôle adaptatif du bruit » qui ajuste dynamiquement le bruit externe auquel vous êtes exposé. Deuxièmement, le « volume personnalisé » ajuste le volume de votre média en fonction de votre environnement, et troisièmement, il y a une « prise de conscience des conversations » qui bascule en mode transparence lorsque vous ou quelqu’un d’autre commence à parler et diminue le volume de votre média.

Nous l’avons testé ici chez Netcost-security.fr et avons été très impressionnés par la façon dont ces trois aspects de l’audio adaptatif se combinent pour offrir une expérience fluide et magique.

Je pense que cela est en grande partie dû à un effet de fondu enchaîné, ce qui indique qu’il ne passe pas brusquement d’un mode à l’autre, mais qu’il s’ajuste/transitionne très doucement entre la réduction de bruit, la transparence et l’augmentation/diminution du volume.

Comment activer l’audio adaptatif des AirPods Pro

L’audio adaptatif n’est disponible qu’avec les AirPods Pro 2. Vous avez besoin de la version bêta d’iOS 17 sur votre iPhone ainsi que de la version bêta des AirPods (guide complet). Étant donné que c’est une version bêta pour les développeurs, installez-la à vos propres risques.

Après avoir installé la version bêta des AirPods, recherchez un écran d’accueil vous demandant si vous souhaitez activer l’audio adaptatif lors de l’utilisation de vos AirPods Pro 2 Si vous ne voyez pas cela, vous pouvez activer manuellement la fonctionnalité Ouvrez le Centre de contrôle sur votre iPhone (tirez vers le bas depuis le coin supérieur droit) et appuyez longuement sur le curseur de volume/AirPods (assurez-vous que vos AirPods sont connectés) Appuyez sur le bouton Contrôle du bruit Choisissez Adaptatif Maintenant, vos AirPods Pro 2 passeront automatiquement entre la réduction de bruit et la transparence Vous pouvez également personnaliser les commandes de vos AirPods Pro 2 Avec vos AirPods connectés, ouvrez l’application Réglages sur votre iPhone > appuyez sur vos AirPods en haut

Sous Pression longue sur les AirPods > appuyez sur Gauche ou Droite (ou celui qui est indiqué comme Contrôle du bruit)

La valeur par défaut semble être que les pressions sur la tige des AirPods Pro basculent entre l’audio adaptatif et la réduction du bruit

Vous pouvez ajouter la transparence et la désactivation aux options de contrôle qui sont activées par les pressions longues sur la/les tige(s) de vos AirPods Vous pouvez désactiver la prise de conscience des conversations tout en laissant l’audio adaptatif activé

Voici à quoi ressemble l’activation de l’audio adaptatif des AirPods Pro:

Il y a un nouvel effet sonore unique qui confirme que l’audio adaptatif est activé et vous verrez la roue des couleurs derrière l’icône de l’audio adaptatif.

Si vous laissez les réglages de contrôle du bruit des AirPods ouverts tout en utilisant l’audio adaptatif, vous pouvez voir qu’il bascule en douceur entre les différents modes de contrôle du bruit à mesure que les sons de votre environnement changent, que vous parlez à des personnes, etc.

Vous pouvez également sélectionner l’audio adaptatif dans les paramètres de l’iPhone > sélectionnez vos AirPods Pro ainsi que personnaliser les actions des pressions longues sur les tiges de vos AirPods:

Cependant, d’après mon expérience, les ajustements automatiques de l’audio adaptatif fonctionnent si bien que je n’ai plus besoin de passer manuellement entre les modes audio et qu’il n’est plus nécessaire de retirer un AirPod de mon oreille pour entendre ou parler avec quelqu’un.

Avez-vous déjà essayé l’audio adaptatif ? Ou êtes-vous impatient de l’essayer bientôt ? Que pensez-vous de la nouvelle fonctionnalité des AirPods Pro 2 ?

