Comment utiliser votre iPad Pro en mode « clamshell », en quelque sorte, avec iPadOS 17

Quand Apple a introduit le nouveau gestionnaire de scène et le support d’un moniteur étendu pour les iPad M-power, j’ai pensé: puis-je utiliser mon iPad en mode clamshell? Avec une configuration macOS plus traditionnelle, je fermais toujours mon MacBook Air et j’utilisais un écran externe pour garder mon bureau dégagé. Utilisez-vous également le mode clamshell, ou utilisez-vous l’écran intégré du MacBook comme espace d’affichage supplémentaire dans une configuration de bureau ?

À ma grande surprise, lorsque j’ai testé le mode clamshell sur l’iPad Pro avec iPadOS 16, l’écran externe est devenu noir, et ce n’est qu’en ouvrant à nouveau l’iPad Pro que l’écran externe est revenu. J’ai accepté l’absence de mode clamshell et j’ai continué.

Qu’est-ce que le mode clamshell ?

Le mode clamshell est une fonctionnalité que les MacBooks et de nombreux autres ordinateurs ont depuis des années. Il vous permet de connecter votre ordinateur portable à un écran externe et de fermer complètement l’ordinateur portable tout en utilisant un affichage secondaire. Fondamentalement, cela transforme votre ordinateur portable en solution de bureau. Les gens l’apprécient car cela dégage votre bureau tout en vous permettant d’utiliser les périphériques d’entrée/sortie de l’ordinateur portable.

Lorsque l’iPad a introduit son nouveau support d’affichage étendu, les gens espéraient qu’il aurait cette capacité, mais malheureusement, ce n’était pas le cas. Même lorsque j’ai essayé cette fonctionnalité avec la nouvelle version bêta d’iPadOS 17, le même résultat s’est produit. Si l’écran de l’iPad devient noir, l’affichage étendu le devient également.

La solution de contournement

Maintenant, avant que les lecteurs ne commencent à spammer les commentaires, ce n’est pas un véritable mode clamshell. Le vrai mode clamshell désactive l’écran de l’ordinateur hôte et déplace tout de cet écran vers le moniteur externe. Ce n’est pas ce que fait cette solution. Mais cette solution de contournement vous permet de fermer votre iPad Pro, de connecter un clavier et une souris Bluetooth, et de pouvoir toujours utiliser le gestionnaire de scène sur un écran externe.

Voici comment faire :

Réglages > Affichage et luminosité > Verrouiller/déverrouiller > Désactiver le verrouillage

Conclusion

Comme je l’ai dit précédemment, cette solution n’est pas parfaite, mais elle vous permet d’atteindre votre objectif. Je place mon iPad Pro sous mon support d’écran lorsque je l’utilise en mode « clamshell ». J’espère qu’Apple nous proposera une véritable forme de mode clamshell dans une future version d’iPadOS. Pour l’instant, même si vous faites descendre le tiroir de notification sur l’écran principal de l’iPad, le moniteur se verrouillera, il est donc clair qu’Apple n’a pas créé de véritable mode clamshell pour l’iPad. Mais à mesure que de plus en plus de personnes adoptent l’iPad comme ordinateur principal, je pourrais voir cela se concrétiser.

Que pensez-vous de cela ? Le mode clamshell est-il une fonctionnalité que vous souhaitez pour votre iPad ? Cela vous importe-t-il peu ? Utiliseriez-vous cette solution de contournement ? Discutons-en sur nos réseaux sociaux !

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :