Pour la première fois, une station de radio a un programme sans DJ, c’est entièrement l’intelligence artificielle

La station de radio Live 95.5 a lancé un programme basé uniquement sur l’intelligence artificielle. Tout fonctionne avec RadioGPT, un logiciel capable de reproduire la voix d’une personne et en même temps de créer un script avec les nouvelles du jour.

Ashley Elzinga est une animatrice radio travaillant sur Live 95.5, une station de radio basée à Portland, en Oregon. Elle anime une émission diffusée à midi. Et elle présente aussi une autre émission qui est diffusée de 10h à 15h. Cependant, il y a une différence. Elle anime effectivement l’émission de midi. Alors que pour l’émission de l’après-midi, elle n’est même pas devant le microphone. À sa place, il y a une intelligence artificielle qui reproduit sa voix.

La projection numérique d’Ashley Elzinga s’appelle IA Ashley et est basée sur GPT-4, la dernière version publiée par OpenAI du logiciel bien connu ChatGPT. Pour cela, un autre programme a été utilisé : RadioGPT, développé par Futuri Media. RadioGPT est basé sur GPT-4 et sur un synthétiseur vocal. GPT-4 génère un script en combinant plusieurs nouvelles qu’il considère pertinentes. Le synthétiseur vocal les lit et peut s’adapter à n’importe quelle voix. Dans ce cas, Live 95.5 a choisi de garder celle d’une de leurs animatrices, mais ils auraient pu insérer la voix de n’importe qui.

« Avec l’intelligence artificielle, nous ne licencierons personne »

La possibilité que l’intelligence artificielle supprime des emplois est réelle. En fait, c’est l’une des principales préoccupations du marché. Différentes études ont clarifié quelles professions sont menacées, lesquelles seront transformées et lesquelles ne seront même pas effleurées par cette nouvelle révolution numérique. Ashley Elzinga pourrait légitimement craindre d’être licenciée, mais pour le moment, sa société a précisé qu’elle n’a aucune intention de la remplacer complètement.

Alpha Media, la société propriétaire de la chaîne de radio Live 95.5, a expliqué : « C’est une situation hybride dans laquelle nous aurons Ashley traditionnelle pendant certaines plages horaires et Ashley IA pendant d’autres plages horaires ». Et ce n’est pas tout. Les auditeurs peuvent également se méfier d’un DJ totalement artificiel, c’est pourquoi la voix de quelqu’un qu’ils connaissaient déjà a été choisie. Cependant, tout sera toujours clarifié afin que l’on sache toujours quelle Ashley est à l’antenne : « L’une des parties les plus importantes de tout cela est que nous soyons transparents avec l’auditeur. Il n’est pas dans notre intention de tromper qui que ce soit ». Un porte-parole d’Alpha Media a fait ces déclarations à la publication américaine TechCrunch.

