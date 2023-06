Voici pourquoi le VRC est important et comment pouvez-vous le suivre avec Apple Watch et iPhone

Le HRV est une mesure de santé précieuse mesurée par Apple Watch, cependant, il n’y a pas d’intégration native dans watchOS ou iOS pour mieux comprendre et utiliser les données – laissant cela aux applications tierces. Ci-dessous, nous expliquerons ce qu’est le VRC, pourquoi il est important et comment enregistrer et utiliser le VRC avec Apple Watch et iPhone.

Qu’est-ce que le VRC ?

HRV indique variabilité de la fréquence cardiaque et est la mesure de la façon dont l’intervalle de temps entre les battements cardiaques change. Vous ne remarquez pas ces minuscules écarts, mais des appareils comme Apple Watch capturent la HRV, qui est mesurée en millisecondes.

Certains professionnels de la santé affirment que la mesure de la VRC à travers la peau avec des montres intelligentes n’est pas aussi précise que l’équipement médical dédié. Mais il y a eu des études qui montrent que l’Apple Watch est aussi fiable que des produits comme les moniteurs de fréquence cardiaque Polar pour mesurer la HRV.

Fin 2022, nous avons vu l’étude la plus récente publiée qui montre que l’Apple Watch est précise pour suivre la HRV.

Pourquoi le VRC est-il important ?

Bien que cela puisse sembler une mauvaise chose au début, un HRV plus élevé indique en fait que vous êtes en meilleure santé, plus heureux, moins stressé et peut signifier que vous êtes rétabli et que vous êtes prêt à faire de l’exercice.

De nombreux professionnels de la santé et du fitness considèrent la VRC comme l’une des meilleures mesures pour savoir quand votre corps a besoin de repos ou est prêt à fonctionner, ainsi que pour donner un aperçu de l’état de votre système nerveux autonome.

Avec le HRV, Cardio Fitness – basé sur VO2 max – est une mesure précieuse à connaître qui peut être indicative et prédictive de la santé globale.

Voici comment la Cleveland Clinic décrit le VRC :

La variabilité de votre cœur reflète la capacité d’adaptation de votre corps. Si votre fréquence cardiaque est très variable, c’est généralement la preuve que votre corps peut s’adapter à de nombreux types de changements. Les personnes dont la fréquence cardiaque est très variable sont généralement moins stressées et plus heureuses.

D’un autre côté, une VRC faible (au repos) peut indiquer que votre corps est moins adaptatif/résilient et peut être un signe de problèmes de santé ou de problèmes de santé potentiels à l’avenir.

Qu’est-ce qu’un bon numéro de VRC ?

La VRC est une mesure très individualisée et en constante évolution. Cela dépend également de divers facteurs, notamment la santé physique et mentale/le stress, l’alimentation, la nutrition, la consommation d’alcool, les habitudes de sommeil, l’âge, le sexe, la génétique, la fréquence/l’intensité de l’exercice, etc.

Le VRC peut également beaucoup changer en une journée, alors ne vous attardez pas à le suivre d’heure en heure. Dans cet esprit, il est important de ne pas utiliser la VRC en la comparant à d’autres, mais simplement de regarder vos propres tendances de VRC au fil du temps. Si vous avez des questions sur vos numéros de VRC, consultez votre médecin.

Mais si vous êtes curieux de connaître les chiffres généraux de VRC, Whoop a publié les valeurs moyennes de VRC de 50 % de ses utilisateurs par âge :

Comment utiliser HRV avec Apple Watch et iPhone

Comment trouver vos données HRV Apple Watch

Pour les utilisateurs d’Apple Watch de 18 ans et plus, la HRV est automatiquement enregistrée avec Apple Watch (dans la plupart des pays). Cependant, vous devez vous diriger vers l’application Santé sur iPhone pour consulter les données.

Ouvrez l’application Santé sur iPhone

Appuyez sur l’onglet Parcourir dans le coin inférieur droit

Choisissez maintenant Cœur > Variabilité de la fréquence cardiaque

En haut, vous pouvez modifier la vue des données HRV par jour, semaine, mois, semestre et année

Comment forcer l’enregistrement HRV avec Apple Watch

Vous pouvez obtenir des données plus précises et potentiellement plus utiles si vous effectuez manuellement une lecture HRV avec Apple Watch au repos et à la même heure chaque jour.

En plus des lectures automatiques, vous pouvez forcer l’Apple Watch à enregistrer votre HRV en ouvrant l’application Mindfulness et en choisissant Breathe

Peu de temps après, vous verrez les nouvelles données HRV apparaître dans l’application Santé sur iPhone

Tirez le meilleur parti de vos données HRV

Le point de friction est que Apple Watch et l’application iOS Health ne donnent aucune recommandation ni aucun aperçu de vos données HRV comme Whoop ou Oura.

Il est utile de savoir qu’une VRC à la hausse est une bonne indication de la santé globale, mais qu’en est-il des informations plus exploitables ?

J’ai utilisé l’application Training Today et j’ai été impressionné par ses recommandations. Après lui avoir permis de lire vos données HRV à partir de l’application Santé, l’application compare votre HRV actuel à votre ligne de base pour faire une recommandation comme prendre du temps pour récupérer, « restez stable mais écoutez votre corps » ou « prêt pour des performances optimales ».

Training Today l’appelle un score de préparation à l’entraînement (RTT) et fonctionne sur une échelle de 0 à 10 facile à utiliser et à code couleur. J’ai trouvé que les recommandations étaient un coup de pouce très utile pour écouter ce que mon corps me dit.

Training Today est téléchargeable gratuitement sur l’App Store avec des achats intégrés pour déverrouiller toutes les fonctionnalités de l’application.

D’autres excellentes applications basées sur le VRC à découvrir incluent :

Et s’il vous arrive d’avoir un moniteur de fréquence cardiaque Bluetooth ou ANT compatible de Polar, Suunto ou autres, Elite HRV est une autre application iOS qui offre une expérience plus détaillée et exploitable.

Comment améliorer la VRC

Le tracker de santé intelligent Whoop a un excellent article sur 10 façons d’améliorer votre VRC. Vous ne trouverez probablement pas beaucoup de surprises mais la liste est un bon rappel des domaines à revoir/prioriser :

Exercer

Régime alimentaire et nutrition

Sommeil régulier

Restez hydraté

Évitez l’alcool

Respiration concentrée

Méditation

Thérapie par le froid

Journal de gratitude

