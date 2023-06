Le démontage du MacBook Air 15 pouces révèle une plus grande batterie, pas grand-chose d’autre [Vidéo]

De l’extérieur, le MacBook Air 15 pouces d’Apple est en grande partie le même que le modèle 13 pouces… juste avec un écran plus grand. Un nouveau démontage d’iFixit révèle maintenant s’il en va de même pour l’intérieur, montrant la disposition interne du MacBook Air 15 pouces.

Dans la vidéo publiée sur YouTube ce week-end, iFixit démonte le premier MacBook Air 15 pouces d’Apple. Dès le départ, et sans surprise, il est clair qu’Apple n’a fait aucun effort pour améliorer la réparabilité de la conception du MacBook Air par rapport au modèle 13 pouces. iFixit a utilisé une variété de façons différentes pour décrire le processus de démontage, allant de « misérable » à un « labyrinthe ».

Une chose à garder à l’esprit, cependant, est qu’iFixit a souligné dans son démontage du MacBook Air M2 l’année dernière qu’Apple avait lentement optimisé le MacBook Air pour une réparabilité plus facile dans certains domaines. Ceci, bien sûr, survient alors qu’Apple a également continué à étendre son programme de réparation en libre-service.

Mis à part les questions de réparabilité, le MacBook Air 15 pouces inclut quelques petits changements par rapport à son petit frère. Il y a une disposition des haut-parleurs modifiée, ce qui est logique pour accueillir le système audio amélioré à six haut-parleurs. Le modèle 13 pouces dispose d’un système à quatre haut-parleurs.

Ailleurs, vous pouvez clairement voir la batterie mise à niveau à l’intérieur du MacBook Air 15 pouces, qui arrive à une taille énorme de 66,5 wattheures disposée via une grande cellule et quatre plus petites. Cela représente une augmentation par rapport à la batterie lithium-polymère de 52,6 wattheures à l’intérieur du modèle 13 pouces. Apple dit que vous pouvez vous attendre à peu près à la même autonomie de batterie sur les deux machines, le modèle 15 pouces ayant un écran plus grand et de plus haute résolution à alimenter.

Même s’il n’y a rien de trop excitant à voir ici, c’est toujours amusant de regarder les experts d’iFixit faire un tour à l’intérieur d’un nouvel appareil Apple. Regardez la vidéo complète ci-dessous.

