Les rendus de presse révèlent tout ce qui est prévu pour le prochain événement Galaxy Unpacked

L’événement Samsung Galaxy Unpacked approche à grands pas. Prévu pour le 27 juillet 2023, l’événement devrait apporter une deuxième série de mises à jour à la gamme Samsung Galaxy existante. Et si vous vous posez la question, le premier événement Unpacked a eu lieu le 1er février 2023, qui a sorti la série Galaxy S23.

Néanmoins, alors que nous nous dirigeons lentement vers le deuxième événement Galaxy Unpacked de l’année, des détails sur les appareils à venir ont lentement commencé à sortir. Et aujourd’hui même, les rendus de presse officiels des tout nouveaux appareils ont été dévoilés. Ils vous disent tout ce que vous devez savoir avant que l’événement ait lieu.

Galaxy Z Flip 5 et Galaxy Z Fold 5 sont confirmés pour le prochain événement Unpacked

Compte tenu du haut niveau d’anticipation pour le Z Flip 5, il est indéniable qu’il est la vedette du spectacle. À partir de maintenant, il est confirmé que le Z Flip 5 est fourni avec un grand écran externe, ce qui en fait un concurrent digne du Motorola Razr 40 Ultra. De plus, il viendra avec Snapdragon 8 Gen 2.

Certaines autres caractéristiques attendues du Galaxy Z Flip 5 incluent un indice de protection IP57, un appareil photo principal amélioré de 12 MP et un meilleur mécanisme de charnière que le prédécesseur. Le deuxième point fort de l’événement Galaxy Unpacked est le Galaxy Z Fold 5. Comme le montre la presse, le téléphone présentera le même design que le Z Fold 4.

A part ça, les rendus ne vous apportent vraiment rien de plus. Mais les caractéristiques attendues incluent une charnière en forme de goutte d’eau, qui réduira le pli de l’écran. Cette conception de charnière ne laissera également aucun espace entre les deux moitiés de l’appareil. Semblable au Galaxy Z Flip 5, le Fold 5 comportera le SoC Snapdragon 8 Gen 2.

De plus, l’appareil prendra en charge l’édition S Pen Fold. Ce stylet vous permet de tirer le meilleur parti de l’écran intérieur de grande taille. Et compte tenu du fait que le Z Fold 5 aura un processeur puissant, vous pouvez rester très productif avec cette combinaison.

La série Galaxy Tab S9 arrive également à l’événement Galaxy Unpacked !

La série Galaxy Tab S9 apportera une autre grande mise à niveau à la gamme actuelle. Et comme vous voyez les rendus de presse ici, il est confirmé que la série sera dévoilée lors du prochain événement Galaxy Unpacked. Cela dit, l’image vous donne également un indice que les appareils à venir seront résistants à l’eau.

Bien que les rendus de presse officiels ne vous disent rien sur les caractéristiques, la rumeur veut que les modèles utiliseront des dalles AMOLED. Avec le recul, les prédécesseurs utilisent des écrans LCD. Et les écrans AMOLED sont bien meilleurs que les écrans LCD. Vous obtenez de meilleures couleurs et des angles de vision améliorés.

De plus, les trois modèles qui seront dévoilés lors de l’événement Galaxy Unpacked partageront de nombreuses autres fonctionnalités. Cela inclut le chipset exclusif Snapdragon 8 Gen 2 « For Galaxy », One UI 5.1.1 et la prise en charge du S Pen.

Galaxy Watch 6 ramène la lunette tournante emblématique

Outre les téléphones et les tablettes, Samsung déroulera les rideaux de la série Galaxy Watch 6 lors de l’événement Galaxy Unpacked. Et la grande partie est que la Watch 6 Classic est maintenant confirmée pour ramener une caractéristique emblématique, la lunette tournante.

Mais si vous n’en êtes pas fan, il y aura aussi une version standard. Appelée Galaxy Watch 6, elle aura un design similaire à la série Galaxy Watch 5. On ne sait pas grand-chose sur les caractéristiques de ces montres. Cependant, les rendus de presse montrent que les deux montres intelligentes ont des lunettes plus fines.

Grâce à cela, vous aurez plus d’écran Super AMOLED sur les montres. Les autres fonctionnalités attendues incluent un large éventail de fonctionnalités de surveillance de la condition physique et de la santé. Par exemple, vous pouvez vous attendre à voir un ECG, un moniteur de fréquence cardiaque, une boussole, un accéléromètre, un gyroscope et une mesure de la pression artérielle.

Par ailleurs, les deux smartwatches fonctionneront sur Wear OS 4. Il est basé sur One UI 5 Watch, qui apporte quelques mises à jour notables de la dernière interface utilisateur. Vous pouvez vous attendre à tout savoir sur les montres lors de l’événement Galaxy Unpacked.

Galaxy Buds 3 sera dévoilé lors de l’événement Galaxy Unpacked

Les deux premiers Galaxy Buds ont connu un écart de deux ans. Samsung a sorti les Galaxy Buds en mars 2019, tandis que les Galaxy Buds 2 ont été lancés en août 2021. Et alors que les Buds 2 approchent lentement de leur deuxième anniversaire, Samsung est prêt avec les Galaxy Buds 3. Il sera dévoilé lors du prochain Galaxy Événement déballé !

Cependant, nous ne savons pas grand-chose sur les nouveaux Buds sans fil. Même les rendus de presse ne donnent pas beaucoup de détails. Le seul que les rendus confirment est une conception similaire à celle des Galaxy Buds 2. Cependant, comme Samsung a proposé une quantité assez décente de mises à niveau avec les Galaxy Buds 2, nous nous attendons à voir la même chose avec les Buds 3.

Mais bon, l’événement Galaxy Unpacked est prévu pour le mois prochain. Ainsi, vous n’aurez pas besoin d’attendre trop longtemps pour tout savoir sur les prochains Galaxy Buds.

