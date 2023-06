Comment capturer de superbes images avec un iPhone – UN GUIDE

Les personnes achètent l’iPhone pour plusieurs raisons et la photographie sur iPhone en fait partie. Sans aucun doute, vous avez dû voir en ligne de superbes images capturées avec l’iPhone et rien d’autre. Avez-vous déjà eu l’impression que l’appareil photo de votre iPhone ne fournit pas de bonnes images comme celles que vous voyez en ligne ? Si tel est le cas, ce guide peut vous être utile. L’appareil photo de l’iPhone a parcouru un long chemin depuis sa création. Avec chaque nouveau modèle, Apple a amélioré les capacités de l’appareil photo, ce qui facilite plus que jamais la capture d’images époustouflantes.

Il est important de noter qu’il y a des ajustements et des ajustements dont vous pourriez avoir besoin pour que l’appareil photo de l’iPhone soit à votre goût et à votre niveau. Les paramètres par défaut et la sortie de l’appareil photo de l’iPhone peuvent ne pas faire la magie pour vous. Explorons maintenant quelques trucs et astuces pour vous aider à faire passer la photographie de votre iPhone au niveau supérieur.

1. Comprendre les paramètres de l’appareil photo de votre iPhone

Avant de commencer à prendre des photos, il est important de comprendre les différents modes et paramètres de l’appareil photo disponibles sur votre iPhone. Voici quelques-uns des paramètres les plus populaires à connaître :

Modes photo et vidéo : L’application appareil photo iPhone dispose de modes distincts pour prendre des photos et des vidéos. Pour basculer entre les modes, balayez simplement vers la gauche ou vers la droite sur l’écran de l’appareil photo.

Objectifs : Si vous avez un iPhone avec plusieurs objectifs (comme l’iPhone 11 ou 12 Pro), vous pouvez basculer entre eux en appuyant sur le bouton « 1x » ou « 2x » sur l’écran de l’appareil photo.

Mode nuit : Le mode nuit est une fonction qui s’active automatiquement dans des conditions de faible luminosité. Il peut vous aider à capturer de meilleures photos dans l’obscurité en utilisant des temps d’exposition et des techniques de traitement d’image plus longs.

Mode rafale : Le mode rafale vous permet de prendre une série de photos en succession rapide en maintenant enfoncé le déclencheur. Ceci est utile pour capturer des photos d’action ou pour vous assurer d’obtenir la photo parfaite dans une photo de groupe.

2. Utiliser des techniques de composition

La composition est l’art d’arranger les éléments d’une photo pour créer une image visuellement attrayante. Voici quelques techniques de composition à garder à l’esprit lorsque vous prenez des photos avec votre iPhone :

Règle des tiers : La règle des tiers est une ligne directrice qui suggère de diviser votre photo en tiers à la fois horizontalement et verticalement, et de placer votre sujet à l’une des intersections. Cela peut créer une image plus équilibrée et visuellement intéressante.

Lignes directrices : les lignes directrices sont des lignes sur une photo qui attirent l’œil du spectateur vers le sujet. Les exemples de lignes principales incluent les routes, les clôtures et les ponts.

Symétrie : La symétrie, c’est quand une photo est équilibrée des deux côtés. Cela peut créer un sentiment d’harmonie et d’ordre dans l’image.

Premier plan et arrière-plan : inclure un premier plan et un arrière-plan dans votre photo peut ajouter de la profondeur et de l’intérêt à l’image.

Photographie iPhone

3. Expérimentez avec l’éclairage

L’éclairage est l’un des facteurs les plus importants en photographie. Votre sortie d’image peut passer de « très mauvaise » à excellente simplement en changeant de direction ou en plaçant l’objet dans le bon scénario d’éclairage. Voici quelques conseils pour tirer le meilleur parti de l’éclairage lorsque vous prenez des photos avec votre iPhone :

Golden Hour : Golden hour est le moment juste après le lever du soleil ou juste avant le coucher du soleil lorsque la lumière est douce et chaude. C’est le moment idéal pour prendre des photos car la lumière peut créer un bel effet de rêve.

Contre-jour : Le contre-jour se produit lorsque la source de lumière se trouve derrière le sujet. Cela peut créer un effet dramatique et peut être utilisé pour créer des silhouettes.

Ombres : les ombres peuvent ajouter de la profondeur et de l’intérêt à une photo. Expérimentez avec différents angles et conditions d’éclairage pour créer des ombres intéressantes.

Flash : Le flash de l’iPhone peut être utile dans des conditions de faible luminosité, mais il peut également créer des ombres dures et des zones surexposées. Essayez d’utiliser la lumière naturelle dans la mesure du possible.

4. Modifiez vos photos

Il ne sera pas sage de croire que les superbes images que vous voyez en ligne sont une représentation directe de ce que l’iPhone a donné. Dans de nombreux cas, après avoir pris les images, les utilisateurs prennent leur temps pour en faire plus pour rendre les images superbes en les éditant. L’édition de vos photos peut vous aider à les faire passer de bonnes à excellentes. Voici quelques conseils d’édition à garder à l’esprit :

Recadrer et redresser : utilisez les outils de recadrage et de redressement pour ajuster la composition de votre photo.

Régler l’exposition et le contraste : utilisez les curseurs d’exposition et de contraste pour régler la luminosité et le contraste de votre photo.

Réglages des couleurs : utilisez les curseurs de saturation et d’équilibre des couleurs pour régler les couleurs de votre photo.

Filtres : testez différents filtres pour donner à votre photo un aspect unique.

Veuillez noter que lorsque vous utilisez les outils d’édition, vous devez vous concentrer afin d’identifier le moment où l’image correspond à vos besoins ou à vos normes. Sur-éditer une image peut l’aggraver.

5. Pratique, pratique, pratique

Plus vous vous entraînerez à prendre des photos avec votre iPhone, mieux vous vous améliorerez. Voici quelques conseils pour mettre en pratique vos compétences en photographie sur iPhone :

Prenez des photos tous les jours : Prenez l’habitude de prendre au moins une photo par jour. Cela vous aidera à développer vos compétences et votre créativité.

Expérimentez avec différents sujets : essayez de prendre des photos de différents sujets, tels que des paysages, des personnes et des animaux.

Obtenez des commentaires : partagez vos photos avec vos amis et votre famille et demandez des commentaires. Cela peut vous aider à identifier les domaines à améliorer.

Derniers mots

Prendre de superbes photos avec votre Apple iPhone est plus facile que jamais grâce aux fonctions et capacités avancées de l’appareil photo. En comprenant les paramètres de votre appareil photo, en utilisant des techniques de composition, en expérimentant l’éclairage, en éditant vos photos et en pratiquant vos compétences, vous pouvez faire passer la photographie de votre iPhone au niveau supérieur.

