Qui est MrBeast, le roi de YouTube qui a inspiré The Borderline impliqué dans l’accident de Casal Palocco

Née en 1998, la chaîne youtube de MrBeast est la plus suivie au monde : elle compte 160 millions d’abonnés. Au fil des ans, il est devenu comme un producteur de films et pour créer chaque vidéo, il investit des millions de dollars. Les Borderline de Rome ont tenté de reproduire son parcours en Italie.

Ils le disent tout de suite. La description de la chaîne de The Borderline se lit comme suit : « Notre source d’inspiration est le grand MrBeast qui en Amérique a construit un empire grâce à ce type de vidéo ». C’est là qu’a commencé le parcours sur les réseaux sociaux des gamins qui sont aujourd’hui impliqués dans l’accident survenu hier après-midi à Rome entre une Lamborghini Urus et une Smart. Les youtubeurs étaient tous dans la Lamborghini, ils avaient la vingtaine et on ne sait toujours pas qui conduisait la voiture. Sur la smart, il y avait une femme avec ses deux enfants, une fille de 3 ans désormais hors de danger et un garçon de 5 ans décédé juste après l’accident.

Les youtubeurs tournaient une vidéo. D’après ce que nous avons reconstitué sur Netcost-security.fr, le titre de la vidéo aurait dû être « 50 heures sur une Lamborghini Urus », une sorte de défi dans lequel les garçons devaient rester dans la voiture sans jamais descendre pendant plus de deux jours . En août 2022, ils avaient fait la même chose avec une Tesla. Un défi dangereux, peut-être fou. Ne serait-ce que parce que l’Urus est un véhicule de plus de 650 CV capable de faire le 0 à 100 km en un peu plus de 3 secondes. Pas le meilleur pour les gars qui n’ont obtenu leur permis de conduire qu’il y a quelques années.

Qui est MrBeast, l’histoire de James Stephen Donaldson

Connu sous le nom de MrBeast, James Stephen Donaldson est le youtubeur le plus suivi au monde. Née en 1998, sa chaîne principale compte 160 millions d’abonnés. MrBeast a complètement changé la définition d’un youtubeur. Ce n’est pas un joueur, il n’enregistre pas de vidéos depuis sa chambre, il ne se contente pas d’un défi préemballé. MrBeast ressemble plus à un producteur de films qui organise des émissions d’un million de dollars de vidéo en vidéo.

Le secret de son succès est l’argent. Comme il l’a expliqué dans plus d’une interview, MrBeast a toujours réinvesti tous ses revenus pour créer du contenu. Il en résulte des vidéos dans lesquelles il donne des liasses de billets à ses membres ou des jeux de cache-cache dans lesquels il loue une île entière. Une machine de visualisation auto-alimentée. Sa vidéo la plus populaire a atteint 439 millions de vues : il s’agit d’un challenge organisé avec 456 personnes qui participent à un jeu similaire à Squid Game pour gagner 456 000 $.

Mais il y a bien plus. Toujours parmi les vidéos les plus visionnées figurent ces défis d’endurance similaires à celui de la Lamborghini sur lequel travaillaient les youtubers de Rome. Bien sûr, The Borderline avait des chiffres beaucoup plus modestes, atteignant seulement 600 000 abonnés. MrBeast a passé 50 heures enterré vivant dans un cercueil, 50 heures dans la glace de l’Antarctique, 50 heures dans une pièce reproduisant une cellule à sécurité maximale, 24 heures dans une piscine, 24 heures dans le sable du désert et encore 24 heures dans une forêt tropicale. .

Combien vaut la chaîne YouTube de MrBeast

Ses vidéos ne sont donc pas du contenu moyen sur YouTube. Au contraire. La valeur de sa chaîne a grimpé en flèche au fil des ans pour dépasser celle de tout autre projet sur la plateforme. En octobre 2022, interviewé sur le podcast Flagrant, MrBeast expliquait avoir reçu une offre d’un milliard de dollars pour vendre sa chaîne. Pas assez : « Je ne considère que les offres de 10 milliards de dollars et plus. » Ce cercle sans fin d’argent, dépensé et investi a permis à MrBeast de démarrer une série d’entreprises parallèles à celles de YouTube, à commencer par une chaîne de restauration rapide.

