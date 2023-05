Qu’est-ce que Google Search Generative Experience et comment accéder à SGE Preview ?

La recherche Google s’est imposée comme l’incarnation des moteurs de recherche en tant que choix préféré pour d’innombrables internautes dans le monde. De nos jours, les moteurs de recherche ont travaillé avec diligence pour améliorer leurs fonctionnalités et intégrer des technologies d’intelligence artificielle (IA). La nouvelle technologie rendra le moteur de recherche riche en fonctionnalités et deviendra également très convivial pour tous les types d’utilisateurs.

Google Vient d’être annoncé lors de son événement Google I/O que la nouvelle expérience générative de recherche rendrait la recherche Google encore meilleure. Maintenant, la bonne nouvelle à propos de cette annonce est que Google déploie actuellement la fonctionnalité à un nombre limité d’utilisateurs pour les tests bêta.

Si vous êtes curieux d’en savoir plus sur l’expérience générative de recherche Google et que vous souhaitez accéder à SGE, lisez la suite pour connaître tous les détails de cet article.

Qu’est-ce que l’expérience générative de la recherche Google ?

Si vous avez recherché quelque chose au hasard en utilisant Google comme moteur de recherche, vous avez peut-être vu comment les résultats de la recherche affichent les informations pour votre recherche associée. Mais, avec l’expérience générative pour la recherche Google, vous pourrez désormais obtenir plus d’informations supplémentaires sur quelque chose que vous avez recherché.

Disons que vous avez cherché comment entretenir une voiture. Auparavant, Google vous montrait simplement les meilleurs résultats provenant de sources qui parlent des étapes importantes pour entretenir votre véhicule. Mais maintenant, avec Search Generative Experience lorsque vous recherchez comment entretenir votre véhicule, vous obtiendrez non seulement des résultats sur les étapes à suivre pour effectuer l’entretien, mais Google affichera également d’autres résultats tels que l’entretien d’un composant particulier d’une voiture. , l’entretien du véhicule vous-même par rapport à l’entretien par un mécanicien automobile.

Ces types de résultats aideront l’utilisateur à obtenir facilement plus d’informations au lieu d’avoir à ouvrir plusieurs onglets pour rechercher des sujets connexes.

La nouvelle expérience générative de Google sera également change la manière comment les résultats de la recherche sont affichés. Vous pourrez maintenant voir un instantané du contenu que vous avez recherché. Ce résultat instantané a été créé par AI elle-même, probablement par Bard AI.

Mode conversationnel

Tout comme la façon dont Bing AI de Microsoft vous permet d’avoir une expérience de conversion lors de la recherche sur le Web, Google intégrera désormais un chatbot qui peut vous aider dans vos requêtes de recherche. Le chat pourra également suivre les questions que vous avez posées précédemment et continuer à afficher les résultats en fonction des requêtes saisies par l’utilisateur.

Nouveau bouton Corroborer et développer

Lorsque l’IA générative affiche les résultats, elle vous montrera une page Web à partir de laquelle elle a obtenu les informations. Cependant, vous pouvez maintenant développer le résultat pour voir comment ces informations vous ont été présentées et vous pouvez également choisir d’ouvrir le lien et d’afficher les détails à l’intérieur du site Web. Vous pouvez facilement cliquer sur le bouton pour agrandir ou réduire comme vous le souhaitez.

Annonces plus intelligentes et suggestions d’achat

Beaucoup de gens utilisent la recherche Google pour rechercher des choses qu’ils voudraient acheter. Bien que le prix et le store jouent un rôle important, Google garantit désormais que d’autres facteurs importants du produit particulier vous sont également présentés. Cela aide l’utilisateur non seulement à faire le bon choix, mais aussi à être informé de ce que le produit a à vous offrir. Outre le produit que vous recherchez, vous pourrez également voir des publicités sponsorisées de marques et de produits similaires.

Obtenir de l’aide pour le codage

Tout le monde veut maintenant apprendre à coder. Que vous soyez débutant ou professionnel, vous devriez essayer de consulter la recherche Google pour résoudre certaines sortes de doutes. La recherche Google est désormais suffisamment intelligente pour vous aider dans vos requêtes de codage, quelle que soit la langue. Que vous utilisiez C, C++, Java, JavaScript, Kotlin, Python ou tout autre outil de codage, vous pouvez facilement résoudre vos requêtes avec la nouvelle expérience générative de recherche Google améliorée.

Ajoutez-le à Google Sheets

Êtes-vous quelqu’un qui est toujours en charge de planifier un voyage ou quelqu’un qui aime comparer les détails entre deux ou plusieurs produits ? Eh bien, vous pouvez désormais facilement ajouter ces détails à Google Sheets directement depuis la page des résultats de recherche. Vous pouvez également choisir les informations que vous souhaitez afficher dans Google Sheets.

Comment s’inscrire à l’expérience générative de recherche de Google (liste d’attente)

Afin d’utiliser toutes ces fonctionnalités intéressantes, vous devez être inscrit à l’expérience générative de recherche. Pour être éligible à ce service, vous devez répondre aux critères suivants

Nécessite que les utilisateurs utilisent Google Chrome

Un utilisateur Google One Premium pour obtenir un accès prioritaire.

Voyons maintenant comment vous pouvez facilement rejoindre la liste d’attente pour accéder à l’expérience générative de recherche de Google.

Rejoignez Google AI Labs sur PC

Vous pouvez facilement vous inscrire et rejoindre les nouveaux Google AI Labs Voici les étapes.

Lancez Google Chrome sur votre PC.

Dirigez-vous vers le Site Web de Google Labs.

Cliquez sur le bouton bleu indiquant Rejoindre la liste d’attente.

Vous devrez vous connecter avec votre compte Google pour le projet d’IA que vous souhaitez rejoindre.

Une fois approuvé, vous recevrez un e-mail indiquant que vous pouvez facilement utiliser le projet.

Rejoignez Google AI sur mobile

Si vous souhaitez profiter de la nouvelle expérience sur votre appareil mobile, procédez comme suit.

Lancez l’application Google sur votre appareil Android ou iOS.

Assurez-vous d’être connecté avec votre compte Google.

En haut de l’application Google, vous devriez voir une icône Bécher.

Appuyez sur l’icône du bécher pour vous inscrire et rejoindre la liste d’attente de Google Labs.

Vous pouvez sélectionner le projet que vous souhaitez rejoindre tout de suite.

Activation de l’expérience de génération de recherche

Une fois que vous avez rejoint la liste d’attente via Google Labs et que vous avez été accepté pour tester les projets, vous pouvez facilement activer SGE dans votre navigateur Web.

Ouvrez la recherche Google sur votre PC ou votre appareil mobile.

L’icône Labs doit s’afficher.

Cliquez sur l’icône Labs sur la page de recherche Google.

Faites défiler et recherchez l’option Rechercher une expérience générative.

Assurez-vous d’activer la bascule. Vous devrez appuyer sur le bouton d’accord pour accepter les termes et conditions qui ont été définis.

La nouvelle expérience générative pour la recherche sera désormais active sur votre compte Google et vous pourrez facilement l’utiliser via la recherche Google.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la toute nouvelle expérience générative de recherche pour la recherche Google. En regardant comment Google va améliorer son moteur de recherche déjà fantastique, il sera bientôt temps pour d’autres moteurs de recherche comme Bing d’intensifier leur jeu d’IA et d’en faire une bataille compétitive entre les deux.

Si vous êtes quelqu’un qui a accès à l’expérience générative, n’hésitez pas à partager vos réflexions à ce sujet sur nos réseaux sociaux.

