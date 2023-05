MediaTek et NVIDIA préparent un assaut sur le marché Windows sur Arm avec de nouvelles puces

MediaTek et NVIDIA semblent collaborer depuis longtemps pour développer de nouvelles puces basées sur l’architecture ARM. Ceux-ci seraient disponibles pour les appareils Windows 11 et Chrome OS. C’est une alliance inattendue entre l’un des plus grands fabricants de processeurs mobiles et le leader du marché des cartes graphiques.

Un nouveau concurrent pour Qualcomm

Selon un article publié dans OnMSFT, MediaTek et NVIDIA prévoient d’intégrer un GPU NVIDIA dans le prochain processeur phare de MediaTek. Le Dimensity, qui devrait arriver en 2024. Cette puce serait destinée aux smartphones haut de gamme qui pourraient concurrencer ceux de Qualcomm, Samsung et Apple.

Par ailleurs, MediaTek et NVIDIA coopéreront également au développement de produits basés sur la plate-forme WOA (Windows on Arm) pour les applications pour ordinateurs portables. Ces puces pourraient offrir de meilleures performances que les processeurs Snapdragon actuels de Qualcomm. Ceux-ci ont rencontré un accueil mitigé parmi les fabricants et les consommateurs d’ordinateurs portables Windows on Arm. Bien qu’il semble qu’ils auront bientôt un processeur correspondant.

Les processeurs ARM présentent certains avantages par rapport aux processeurs Intel/AMD x64 traditionnels. Les plus notables sont une efficacité énergétique plus élevée, une durée de vie de la batterie plus longue, une connectivité sans fil intégrée et une conception plus compacte. Cependant, ils présentent également certains inconvénients, tels qu’une compatibilité moindre avec les applications et les jeux x86, une puissance brute inférieure et un prix plus élevé.

MediaTek et NVIDIA pourraient résoudre certains de ces problèmes grâce à leur collaboration. Profitant de l’expérience de MediaTek sur le marché mobile et de NVIDIA sur le marché graphique. De plus, ils pourraient bénéficier du support de Microsoft, qui fait la promotion de la plateforme WOA avec ses propres appareils Surface Pro, et tout semble indiquer que le Surface Go 4 intégrera également une alternative basée sur l’architecture ARM. Présentant une grande opportunité pour les fabricants.

Découvrez le reportage du mois (sous-titré en français), l’IA gagnera t-elle face aux champion du monde du jeu de Go ? :