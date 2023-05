Comment savoir qui vous a désabonné sur Instagram

Instagram est une application de médias sociaux où de nombreuses personnes s’efforcent de gagner des abonnés et d’accroître l’engagement. Perdre des abonnés sur Instagram peut être décourageant, et il est naturel de se demander qui vous a désabonné. Dans ce guide complet, nous explorerons diverses méthodes et outils pour vous aider à découvrir qui ne vous a plus suivi, et discuterons des moyens d’éviter de perdre des abonnés à l’avenir.

Limites d’Instagram

Malheureusement, Instagram n’offre pas de fonctionnalité native pour aider les utilisateurs à identifier qui les a désabonnés. Vous ne pouvez voir que la diminution du nombre de vos abonnés, mais pas les personnes spécifiques qui ont décidé de ne plus vous suivre. Cependant, il existe d’autres moyens de savoir qui vous a désabonné, que nous aborderons dans les sections suivantes.

Applications tierces : une solution commune

Bien qu’Instagram ne fournisse pas de solution intégrée, il existe plusieurs applications tierces disponibles qui peuvent vous aider à suivre vos abonnés et à identifier ceux qui ne vous ont plus suivi. Ces applications servent de trackers Instagram, vous fournissant des informations sur votre activité d’abonné et de non-abonné.

Problème avec les applications Instagram tierces

Bien que les applications tierces puissent être utiles, elles comportent leurs propres défis et risques. L’API d’Instagram a certaines limitations qui peuvent affecter la fonctionnalité de ces applications. Par exemple, l’application ne suivra les données qu’à partir du moment où vous l’installerez pour la première fois, de sorte que les abonnés perdus avant l’installation ne seront pas pris en compte.

De plus, comme ces applications ne sont pas autorisées par Instagram, la sécurité de votre compte pourrait être menacée. Vous pouvez être vulnérable aux violations de données ou aux tentatives de piratage. De plus, Instagram met occasionnellement à jour son API ou ses politiques, ce qui pourrait entraîner l’arrêt de ces applications sans avertissement.

Malgré ces problèmes potentiels, de nombreux utilisateurs comptent toujours sur des applications tierces pour savoir qui ne les a pas suivis sur Instagram, tant qu’ils sont conscients des risques encourus.

Applications tierces recommandées

Voici quelques applications tierces qui peuvent vous aider à savoir qui vous a désabonné sur Instagram :

1 Abonnés – Tracker Insight (Android)

Abonnés – Tracker Insight est une application populaire pour suivre les abonnés et les non-abonnés Instagram. L’application est facile à configurer, possède une interface conviviale et la fonction de désabonnement (appelée « Abonnés perdus ») est entièrement gratuite. Cependant, il n’est disponible que pour les appareils Android.

2 rapports d’abonnés + (iOS)

Pour les utilisateurs iOS, Followers Reports+ est une option viable. Cette application fournit des fonctionnalités similaires à Followers – Tracker Insight, vous aidant à surveiller vos abonnés Instagram et à identifier ceux qui ne vous ont plus suivi.

3 désabonnés (Android)

Une autre application Android à considérer est Followers – Unfollowers. Cette application offre un moyen simple de suivre vos abonnés et de savoir qui vous a désabonné sur Instagram.

Comment ne plus suivre vos désabonnés sur Instagram

Certains utilisateurs d’Instagram considèrent que le « suivi » est une pratique essentielle. Une fois que vous avez identifié les personnes qui vous ont désabonné, vous voudrez peut-être leur rendre la pareille et les désabonner également. Voici comment procéder à l’aide de l’application Followers – Tracker Insight :

Connectez-vous à l’application avec votre compte Instagram. Sur la page d’accueil, appuyez sur « Ne me suivez pas ». Appuyez sur le bouton « Ne plus suivre » à côté de tout compte que vous souhaitez ne plus suivre. Pour ne plus suivre plusieurs comptes à la fois, appuyez sur l’icône « Modifier » en haut à droite, sélectionnez les comptes, puis appuyez sur le bouton « Ne plus suivre » en bas.

Approche manuelle : surveiller votre liste d’abonnés

Si vous préférez ne pas utiliser d’applications tierces, vous pouvez surveiller manuellement votre liste d’abonnés pour identifier tout changement. Cependant, cette méthode peut prendre du temps, surtout si vous avez un grand nombre de followers. Pour faciliter le processus, envisagez de prendre des captures d’écran périodiques de votre liste d’abonnés et de les comparer pour identifier toute divergence.

Politiques d’Instagram sur l’utilisation d’applications tierces

Instagram a des politiques strictes concernant l’utilisation d’applications tierces sur sa plate-forme. Les utilisateurs sont invités à faire preuve de prudence lorsqu’ils accordent l’accès à leurs comptes Instagram à des applications tierces. La société recommande spécifiquement d’utiliser uniquement des applications de confiance du programme de partenariat Instagram, car elles sont soumises à des examens approfondis et répondent aux normes de sécurité et de confidentialité de la plate-forme.

Les applications tierces non autorisées peuvent compromettre la sécurité du compte, enfreindre les directives de la communauté et entraîner la perte de l’accès aux fonctionnalités d’Instagram. Il est essentiel que les utilisateurs examinent attentivement les autorisations demandées par les applications tierces et s’assurent de leur conformité aux conditions d’utilisation d’Instagram pour maintenir une expérience Instagram sûre et agréable.

Comment arrêter de perdre des abonnés sur Instagram

Comprendre pourquoi vous perdez des abonnés peut vous aider à éviter que cela ne se reproduise à l’avenir. Voici quelques raisons courantes pour lesquelles les gens peuvent ne plus vous suivre sur Instagram et comment y remédier :

Achat d’abonnés

L’achat d’abonnés n’est pas une stratégie durable pour développer votre compte Instagram. Instagram purge régulièrement les faux comptes et les bots, ce qui pourrait entraîner une baisse du nombre de vos abonnés. Concentrez-vous sur la création d’un véritable suivi grâce à un contenu et à un engagement de qualité.

Fréquence de publication

Publier trop souvent ou trop rarement peut vous faire perdre des abonnés. Il est important de trouver le bon équilibre entre cohérence et fréquence. Développer et maintenir un calendrier de publication peut vous aider à maintenir l’engagement de vos abonnés.

Favoriser un engagement authentique

Au lieu d’être obsédé par le nombre d’abonnés, concentrez-vous sur la création d’un véritable engagement avec votre public. Répondez aux commentaires, posez des questions et partagez du contenu qui encourage l’interaction. Un public fidèle et engagé est plus précieux qu’un grand nombre d’abonnés qui ne s’engagent pas activement avec votre contenu.

Collaborer avec les autres

Collaborer avec d’autres utilisateurs d’Instagram peut vous aider à développer votre audience et à maintenir un nombre stable d’abonnés. En vous associant à d’autres dans votre créneau, vous pouvez présenter votre contenu à de nouveaux publics et gagner des abonnés réellement intéressés par votre contenu.

Surveillez et analysez vos performances Instagram

L’test régulier de vos performances Instagram peut vous aider à identifier les tendances et les domaines à améliorer. Utilisez les outils d’analyse intégrés d’Instagram pour surveiller les performances de votre compte et prendre des décisions basées sur les données pour améliorer votre stratégie de contenu.

Ne vous laissez pas décourager par les non-abonnés

Il est important de se rappeler que perdre un abonné n’indique pas nécessairement que vous faites un mauvais travail. Concentrez-vous sur la création de contenu de qualité, sur l’interaction avec votre public et sur le processus de partage sur Instagram. En suivant ces directives, vous serez mieux équipé pour maintenir un nombre stable d’abonnés et fidéliser votre public.

En conclusion, bien qu’Instagram n’offre pas de moyen natif de savoir qui vous a désabonné, il existe des méthodes alternatives pour découvrir cette information. En utilisant des applications tierces ou en surveillant manuellement votre liste d’abonnés, vous pouvez identifier ceux qui ne vous ont plus suivi. De plus, se concentrer sur un véritable engagement, la qualité du contenu et la collaboration peut vous aider à fidéliser vos abonnés et à établir une forte présence sur Instagram.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine