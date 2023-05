Apple laisse échapper un autre secret sur son casque, que savons-nous du prochain appareil

La nouvelle visionneuse d’Apple devrait être présentée lors de la Worldwide Developers Conference prévue le 5 juin. À bien des égards, ce visualiseur sera révolutionnaire pour l’entreprise et pourrait raviver le marché du métaverse, qui a récemment pris le pas sur l’intelligence artificielle.

xrProOS. Un autre détail. Un autre indice. Un autre détail qui s’est échappé des bureaux de Cupertino qui confirme l’un des secrets les moins gardés d’Apple. Au moins ces derniers temps. Le magazine spécialisé MacRumors annonce que la société Deep Dive LLC a déposé une demande d’enregistrement de la marque xrProOS. Le nom ne dit peut-être pas grand-chose, mais le logo explique quelque chose de plus. xrProOS a été déposé avec un logo écrit en SF Pro, la même police utilisée pour les systèmes d’exploitation des appareils Apple. Le xrProOS ne serait pas seulement un nouveau système d’exploitation mais il devrait être le système d’exploitation de l’un des appareils les plus attendus et les plus discutés : le premier visualiseur de réalité augmentée d’Apple. La date de présentation officielle devrait être le 5 juin, lors de la Worldwide Developers Conference. Rien n’est encore connu sur le design, la photo que nous avons publiée ci-dessus a été imaginée par le graphiste Antonio De Rosa.

A l’origine de ces rumeurs se trouve la stratégie utilisée par Apple pour cacher ses nouveaux produits. Selon MacRumors, Deep Dive LLC serait une société écran basée dans le Delaware avec laquelle Apple déposerait quelques brevets pour éviter de trop exposer ses projets les plus importants. Au début du mois, Deep Dive LLC aurait également demandé le dépôt d’une autre marque : « xrOS », toujours avec le logo écrit dans la police SF Pro.Les deux marques ont été déposées dans des pays différents : xrProOS en Argentine, Turquie et aux Philippines tandis que xrOS en Nouvelle-Zélande.

La Jamaïque, le lieu des brevets secrets

Deep Dive LLC aurait commencé son travail d’infiltration pour le nouveau visualiseur Apple il y a longtemps. Plus précisément à partir du 27 avril, date à laquelle le brevet de la nouvelle visionneuse a été déposé pour la première fois en Jamaïque. Le pays a longtemps été un lieu de prédilection pour les Big Tech pour cacher leurs secrets. Et la raison est assez simple : la Jamaïque ne dispose pas de système d’archivage numérique des brevets : pour consulter la base de données, il faut se déplacer entre les archives et les étagères.

Le nouveau casque de réalité augmentée d’Apple

Selon plusieurs analystes, l’appareil qu’Apple est sur le point de lancer sur le marché pourrait être le début d’un tout nouveau chapitre pour l’entreprise. Il s’agira d’une visionneuse, définie dans le jargon « pour réalité mixte ». En pratique, il peut donc être utilisé à la fois pour la réalité augmentée, où des éléments virtuels sont intégrés à des images de l’environnement environnant, et pour la réalité virtuelle, cet environnement entièrement composé de pixels. Le choix d’Apple est également considéré avec un enthousiasme modéré par Meta. Après que l’IA soit devenue la Next Big Thing du marché de la tech, l’arrivée d’un casque signé Cupertino pourrait raviver l’excitation dans le Metaverse.

Selon une longue étude publiée par le Wall Street Journal, le nouveau vissero devrait ressembler à un masque de ski mais surtout il devrait être presque un prototype. Apple a toujours eu pour objectif de lancer sur le marché des produits qui étaient déjà dans leur « forme idéale », sans expliquer les défauts qui ont encore clairement besoin d’être corrigés. Dans ce cas, cependant, le téléspectateur, qui coûte environ 3 000 dollars, aura encore quelques points sur lesquels les ingénieurs de Cupertino devront travailler. L’une d’entre elles est la batterie : elle ne sera pas intégrée mais sera reliée à la visionneuse par un câble. Un choix qui pourrait grandement limiter l’utilisation du nouvel appareil.

