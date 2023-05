« Facebook ne protège pas les données des utilisateurs », l’UE prépare une amende de 1,3 milliard de dollars

L’accusation vient du Comité européen pour la protection des données personnelles. Meta aurait permis le transfert des données des utilisateurs européens vers des serveurs américains même après un avis contraire de l’Union européenne.

La nouvelle avait été anticipée par Bloomberg et est maintenant également confirmée par le Wall Street Journal et le New York Times. Les deux journaux américains ont annoncé que Meta devra payer une amende de 1,3 milliard de dollars (1,2 milliard d’euros) à l’Union européenne. L’amende a été prononcée par le comité européen de la protection des données. L’accusation portée contre Meta est celle d’avoir transféré les données d’utilisateurs européens vers des serveurs situés aux États-Unis même après 2020, année au cours de laquelle l’Union européenne elle-même avait établi que les données envoyées aux États-Unis n’étaient pas traitées dans le respect de toute confidentialité. règlements. L’enquête a été menée par l’autorité irlandaise de protection des données.

Ce qui inquiétait surtout l’UE, c’était l’accès possible des agences d’espionnage américaines. L’amende ne concerne pas toutes les plateformes Meta mais uniquement Facebook. Toutes les autres applications gérées par la société de Mark Zuckerberg restent à l’extérieur, à commencer par Instagram et WhatsApp. D’après les informations reçues jusqu’à présent, nous savons que Meta fera appel et que pour le moment, il ne fermera pas Facebook dans l’Union européenne. Après la condamnation, Meta n’a plus que cinq mois pour se conformer aux indications de l’Union européenne.

Position de Meta : « Amende injustifiée »

Meta a répondu dans un communiqué officiel : « Nous ferons appel de la décision et de l’amende injustifiée et demanderons une suspension des demandes devant les tribunaux. Il n’y a pas de fermeture immédiate de Facebook en Europe, la décision comprend des périodes de mise en œuvre qui dureront jusqu’à la fin de cette année ». Le commentaire est signé par Nick Clegg, président des affaires mondiales de Meta, et Jennifer Newstead, directrice des affaires juridiques.

