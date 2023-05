Comment se débarrasser de « l’humidité détectée » sur Samsung

La fonction de détection d’humidité devient-elle un problème pour vous ? Si oui et que vous utilisez un téléphone Samsung, ce guide est fait pour vous. Ici, vous apprendrez comment supprimer le message d’avertissement Moisture Detected sur le téléphone Samsung.

De nos jours, non seulement les téléphones phares, mais aussi les téléphones économiques sont également résistants à l’eau. Cela indique que le téléphone avec une cote certifiée est scellé de manière à empêcher l’eau de pénétrer dans le téléphone. Et la réclamation nous rend insouciants et cela ne nous dérange pas d’utiliser le téléphone dans l’eau.

L’utilisation d’un téléphone IP67 ou IP68 dans l’eau protège le téléphone contre les dommages, mais l’eau peut toujours s’infiltrer dans le port de charge et d’autres points exposés. Et si l’eau reste longtemps, les smartphones dotés de la fonction de détection d’eau commencent à afficher l’avertissement d’humidité détectée. Et il ne vous permettra pas de recharger votre téléphone.

C’est une fonctionnalité utile qui protège notre appareil en nous alertant des gouttes d’eau et des débris dans le port de charge. Et une fois que l’outil donne un avertissement, nous pouvons agir en conséquence. Si vous ne savez pas comment vous débarrasser de l’avertissement d’humidité détectée sur Samsung, suivez les solutions ci-dessous.

Éteignez votre téléphone Samsung et attendez

La première étape à suivre lorsque vous recevez un avertissement d’humidité détectée consiste à attendre que les particules d’eau s’évaporent/sèchent. Alors éteignez votre téléphone et attendez un peu. Après avoir attendu suffisamment, allumez votre téléphone et voyez si l’avertissement a disparu. La plupart du temps, l’avertissement disparaît, s’il ne le fait pas, suivez la solution suivante.

Séchez votre téléphone

Vous pouvez également sécher votre téléphone en l’essuyant avec un chiffon là où vous voyez de l’eau et également dans le port USB. Essayez également de secouer doucement votre téléphone Samsung plusieurs fois, mais assurez-vous que le port USB est orienté vers le bas afin que les gouttelettes d’eau aient de l’espace pour sortir du port. Une autre solution ou solution supplémentaire que vous pouvez essayer consiste à diriger le port USB vers le ventilateur et à allumer le ventilateur pour sécher votre téléphone Samsung.

Mettez votre téléphone dans un récipient de riz

C’est l’une des solutions les plus couramment utilisées pour éliminer les particules d’eau et l’humidité de l’appareil. Le riz peut absorber l’humidité des appareils. Donc, si vous ne parvenez pas à éliminer l’humidité de votre téléphone, placez votre téléphone dans un sac ou un récipient de grains de riz. Le téléphone doit être recouvert de grains de riz.

Laissez le téléphone pendant quelques heures. Sortez le téléphone et redémarrez-le. L’avertissement d’humidité devrait disparaître.

Effacer le cache USB

Si l’icône de goutte d’eau avec l’avertissement d’humidité détectée ne disparaît pas même après avoir essayé les solutions ci-dessus, vous pouvez essayer de vider le cache USB de votre appareil. Pour ce faire, accédez à Paramètres> Applications.

Appuyez maintenant sur l’icône de filtre et activez Afficher les applications système.

Recherchez USBSettings dans la liste (vous pouvez utiliser la recherche) et ouvrez-le. Appuyez sur le stockage sous la page d’informations sur l’application et videz son cache.

Réinitialiser tous les réglages

L’une des meilleures caractéristiques de Samsung est qu’il vous permet de réinitialiser séparément différentes parties du système. Cela indique que pour réinitialiser les paramètres, vous n’avez pas besoin de réinitialiser votre téléphone. La réinitialisation de tous les paramètres peut corriger l’avertissement de détection d’humidité.

Alors comment réinitialiser tous les paramètres d’un coup sur Samsung ? Ouvrez Paramètres, puis accédez à Gestion générale.

Ouvrez l’option Réinitialiser, puis choisissez Réinitialiser tous les paramètres. Confirmez dans l’écran suivant et tous les paramètres seront les mêmes que pour un nouveau téléphone.

L’avertissement de détection d’humidité peut être une erreur/un bug. Donc, si une mise à jour est disponible sur votre téléphone, mettez à jour vers la dernière version. Pour mettre à jour un téléphone Samsung, accédez à Paramètres> Mise à jour logicielle> Télécharger et installer.

Après avoir mis à jour votre téléphone, vérifiez si l’avertissement a disparu. S’il s’agissait d’un bug ou d’une erreur, vous ne verrez plus l’avertissement sans aucune raison.

Entrer en mode sans échec

Le mode sans échec est l’un des meilleurs outils pour diagnostiquer les problèmes sur l’appareil. Si vous avez un téléphone Samsung, vous pouvez entrer en mode sans échec pour résoudre le problème d’avertissement. Après avoir démarré en mode sans échec, vous ne voyez pas l’avertissement, alors l’une des applications tierces peut être à l’origine du problème. Vous pouvez quitter le mode sans échec et supprimer les applications tierces récemment installées pour voir si l’erreur est corrigée.

Guide pour entrer et sortir du mode sans échec sur Android

Que faire si votre téléphone Samsung est déchargé ?

Comme vous le savez, une fois que l’avertissement d’humidité détectée apparaît, vous ne pourrez plus utiliser le port USB. Alors, comment pouvez-vous recharger votre téléphone afin de pouvoir suivre les solutions de dépannage ci-dessus ? Voici quelques solutions alternatives que vous pouvez essayer pour recharger votre téléphone.

Utiliser le chargeur sans fil : si votre appareil prend en charge le chargement sans fil, vous pouvez utiliser un chargeur sans fil pour charger votre téléphone.

Connecter votre téléphone à un ordinateur : lorsque votre appareil est éteint, vous pouvez connecter votre téléphone à un ordinateur à l’aide d’un câble USB. Cela pourrait recharger votre téléphone.

Voici donc quelques solutions connues qu’un utilisateur peut suivre pour se débarrasser de l’humidité détectée sur Samsung. Mon conseil est de prendre des mesures dès que vous recevez l’avertissement sur votre téléphone pour éviter les dégâts des eaux. Quelle solution utilisez-vous habituellement pour supprimer l’avertissement d’humidité détectée ? En cas de questions, faites-le nous savoir dans la section des commentaires.

Guides Samsung :

Vous souhaitez en apprendre plus sur iOS 16 ? Voici une nouvelle vidéo sur le nouveau système d’exploitation Apple pour l’iPhone.