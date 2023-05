Le nouveau programme de récompenses d’Epic Games vous permet d’économiser 5 % sur vos jeux préférés

Epic Games a récemment annoncé un nouveau programme de récompenses pour ses utilisateurs. Le programme, connu sous le nom d’Epic Rewards, offre aux joueurs une récompense de 5 % sur chaque achat éligible.

Il s’agit de la dernière d’une série de mesures prises par Epic Games pour améliorer sa popularité face à la plate-forme de jeu PC dominante, Steam. Dans le passé, Epic Games proposait des jeux gratuits à ses utilisateurs. Et il a également adopté une approche plus généreuse du partage des revenus avec les développeurs que Steam. Epic Games a maintenant dévoilé son programme de cashback, Epic Rewards.

Gagnez une récompense de 5% sur Epic Games



Pour gagner des récompenses Epic, les joueurs doivent être connectés à leur compte Epic Games et avoir accepté la dernière version du contrat de licence de l’entreprise. Une fois ces conditions remplies, les joueurs gagneront automatiquement 5 % de la valeur de tous les achats éligibles effectués dans Epic Games Store. Les achats éligibles incluent les jeux, les modules complémentaires et les devises virtuelles.

Cependant, il convient de noter que tous les jeux ne sont pas éligibles au cashback. L’annonce officielle mentionne les V-Bucks de Fortnite comme exemple de monnaie virtuelle éligible au cashback. Mais nous n’avons pas encore vu la liste complète des jeux ou des modules complémentaires qui le prendront en charge.

La récompense sera ajoutée au solde de récompenses du joueur dans les deux semaines suivant l’achat initial. Il peut ensuite être utilisé pour effectuer de futurs achats sur Epic Games Store. Les utilisateurs peuvent également combiner la récompense avec d’autres coupons. Mais, les joueurs doivent noter qu’il expire après 25 mois. Donc, si les joueurs n’utilisent pas leurs points avant leur expiration, ils seront perdus.

Le programme Epic Rewards est un autre moyen pour Epic Games d’attirer et de fidéliser les utilisateurs. En offrant aux joueurs un moyen de gagner de l’argent sur leurs achats, Epic Games rend les achats sur sa plateforme plus attrayants. Cela pourrait aider Epic Games à combler l’écart avec Steam et à devenir une force plus dominante sur le marché des jeux sur PC.

