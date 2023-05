La nouvelle fonctionnalité Chrome de Google vous protégera de la visite de sites Web trompeurs

Google a annoncé un tas de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité à l’occasion de la Journée mondiale de sensibilisation à l’accessibilité (GAAD). L’une de ces fonctionnalités est un outil Chrome qui aide les utilisateurs à éviter de visiter des sites Web incorrects. Il sera utile aux personnes handicapées. Ou toute personne qui peut avoir des difficultés à taper ou à lire les adresses de sites Web. En dehors de cela, il existe de nouvelles fonctionnalités dans Maps, Live Caption et Lookout App. Alors apprenons-en plus à leur sujet ici.

La nouvelle fonctionnalité d’accessibilité de Google Chrome

Désormais, chaque fois que vous entrez des URL, Chrome peut détecter votre faute de frappe et suggérer un site Web en fonction de ce qu’il pense que vous vouliez dire. La fonctionnalité n’est actuellement disponible que pour les utilisateurs de bureau. Considérant qu’il sera bientôt déployé pour les utilisateurs mobiles dans les mois à venir.

Chrome sur Android a également ajouté de nouvelles fonctionnalités pour les utilisateurs de TalkBack, ce qui facilite la gestion et l’organisation des onglets. Auparavant, les utilisateurs de TalkBack avaient une vue limitée des onglets lorsqu’ils naviguaient vers le sélecteur d’onglets. Désormais, ils auront accès à une grille d’onglets avec des fonctionnalités supplémentaires telles que les groupes d’onglets, les actions d’onglets en masse et la réorganisation.

Sous-titres en direct

De plus, Google a annoncé de nouvelles fonctionnalités pour Live Caption, sa fonctionnalité de transcription en temps réel. L’une des nouvelles fonctionnalités les plus notables est une nouvelle boîte de sous-titres optimisée pour les tablettes Android. Une autre nouvelle fonctionnalité est Live Caption pour les appels. Il vous permet de taper des réponses pendant les appels et de faire lire la réponse à haute voix à l’autre appelant. Cela peut être utile pour les personnes sourdes ou malentendantes, ou qui se trouvent dans des environnements bruyants. Google ajoute également la prise en charge de Live Caption pour le français, l’italien et l’allemand sur les Pixel 4 et 5, ainsi que sur d’autres appareils Android.

Questions et réponses sur les images

Google ajoute une nouvelle fonctionnalité appelée « Image Question and Answer » dans son application Lookout. Et il s’attaque à un gros problème pour les utilisateurs aveugles et malvoyants. De nombreuses images téléchargées sur le Web n’ont pas de légendes ou de texte alternatif. En fait, une étude de Carnegie Mellon en 2019 montre que sur 1,09 million de tweets, seuls 0,01 % contiennent du texte alternatif. Cela indique que plus de 99 % de ces images n’étaient pas facilement accessibles aux personnes aveugles.

Pour résoudre ce problème, Google introduit une nouvelle fonctionnalité dans son application Lookout. » L’application peut désormais traiter les images pour fournir une description, même si elles n’ont pas de légendes ou de texte alternatif. Les gens peuvent ensuite utiliser leur voix ou taper pour poser des questions afin d’avoir une compréhension plus détaillée du contenu d’une image. La fonctionnalité est actuellement testée avec un nombre limité d’utilisateurs. Mais Google prévoit de le rendre bientôt accessible à tous.

Lieux accessibles en fauteuil roulant dans Google Maps

Une autre nouvelle fonctionnalité annoncée par Google concerne les lieux accessibles en fauteuil roulant dans Google Maps. Depuis 2020, les particuliers ont la possibilité d’activer la fonctionnalité Lieux accessibles sur Maps. Il permet aux utilisateurs de voir les entrées accessibles aux fauteuils roulants grâce à une icône de fauteuil roulant reconnaissable. La société a désormais étendu la visibilité de son icône accessible aux fauteuils roulants à tous les utilisateurs de Maps.

Cette fonctionnalité est utile pour les personnes qui utilisent des fauteuils roulants, des poussettes ou d’autres appareils de mobilité. Vous pouvez également l’utiliser pour trouver des endroits avec des sièges, un parking et des toilettes accessibles. Google a rassemblé des informations sur l’accessibilité des fauteuils roulants pour plus de 40 millions d’entreprises dans le monde. Ces informations sont fournies par les propriétaires d’établissements, les Local Guides et la communauté Maps.

Mais si vous trouvez un lieu qui manque d’informations sur l’accessibilité, vous pouvez facilement l’ajouter vous-même. Ouvrez simplement l’onglet « À propos » et sélectionnez « Modifier les fonctionnalités » sur Android ou « Mettre à jour cet endroit » sur iOS.

Nouvelle fonctionnalité d’accessibilité sur WearOS 4

Google déploie également de nouvelles fonctionnalités d’accessibilité sur sa plate-forme Wear OS. Le nouveau Wear OS 4 sortira plus tard cette année. Et il inclura une nouvelle expérience de synthèse vocale plus rapide et plus fiable.

