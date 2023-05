Près de la moitié de tout le trafic Internet en 2022 provenait de bots

En résumé : vous vous souvenez de l’époque où Internet était un lieu où les personnes pouvaient découvrir et partager des connaissances avec d’autres ? Ces jours s’estompent rapidement selon la société de logiciels et de services de cybersécurité Imperva.

Dans son dernier rapport annuel, la firme a constaté qu’un pourcentage stupéfiant de 47,4 % de tout le trafic Internet en 2022 provenait de bots. Cela représente une augmentation de 5,1 % par rapport aux 42,3 % de trafic de mauvais robots observés un an plus tôt. Quel gaspillage de ressources, non ?

Imperva a divisé le trafic des bots en deux catégories : le mauvais trafic des bots et le bon trafic des bots. En termes simples, les mauvais bots sont ceux qui exécutent des tâches automatisées avec une intention malveillante. Ils peuvent être utilisés pour extraire des données de sites Web sans autorisation ou créer des attaques par déni de service distribué (DDoS). Certains robots malveillants peuvent même faciliter la fraude et le vol.

Les mauvais bots peuvent être classés plus loin. En 2022, la plupart – 51,2 % – des mauvais bots étaient jugés avancés en termes de niveau de sophistication par rapport aux bots simples (33,4 %) et modérés (15,4 %).

Les bad bots peuvent affecter toutes les industries, mais certains sont plus touchés que d’autres. Selon Imperva, les sites de jeux, les télécoms et les FAI, les sites juridiques et gouvernementaux, les pages de vente au détail, les services financiers, les sites communautaires et de société et les sites de voyage ont été parmi les plus durement touchés. Les données indiquent par ailleurs que les mauvais bots ciblent le plus souvent des sites aux États-Unis. Le deuxième plus grand pays ciblé, l’Australie, a enregistré moins de la moitié du nombre d’attaques que les États-Unis.

Les bons robots, en revanche, sont décrits comme ceux qui effectuent des tâches utiles telles que l’indexation de sites Web pour les moteurs de recherche ou la surveillance des performances des sites Web.

Alors que le trafic des bots a augmenté, le trafic Internet humain continue de baisser. Selon Imperva, le trafic humain est passé de 57,7% en 2021 à 52,6% l’année dernière. Le point culminant du trafic réel est survenu en 2019 à 62,8 %, mais il n’a cessé de baisser depuis.

Le dernier rapport est le 10e rapport annuel d’Imperva. Beaucoup de choses ont changé au cours de la dernière décennie, mais comme l’illustre le graphique ci-dessus, la ligne de tendance n’était pas aussi prévisible qu’on pourrait le penser.

