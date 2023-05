Sur WhatsApp, vous pourrez modifier les messages envoyés : comment fonctionne la nouvelle option

Les corrections pouvant être apportées sur WhatsApp sont illimitées, il suffit de les compléter en 15 minutes. Chaque texte sera estampillé avec l’heure et la date de modification pour assurer la transparence sur l’application de messagerie.

WaBetaInfo, le blog dédié à WhatsApp, a publié une capture d’écran. « Modifier le message » est apparu sur l’écran vert de l’application. Cela fonctionne déjà sur Telegram, pas sur WhatsApp, mais il semble que ce ne soit qu’une question de temps. Sur d’autres applications, appuyez simplement sur le texte et sélectionnez l’option d’édition pour corriger une erreur et modifier une phrase, et il est probable que sur l’application Meta, cela fonctionnera de la même manière. Pour le moment, cependant, les utilisateurs qui écrivent sur WhatsApp, en cas d’erreur, utilisent soit l’astérisque, soit suppriment le message pour ensuite envoyer une version corrigée. « Nous avons découvert que WhatsApp offre la possibilité de modifier des messages à certains bêta-testeurs ! » a annoncé WaBetaInfo. Le texte peut être modifié dans les 15 minutes suivant son envoi et pour des raisons de transparence le message sera étiqueté avec l’heure et la date de la modification. Pour l’instant, la fonctionnalité n’est disponible que pour quelques utilisateurs et il n’est pas clair si et quand elle sera déployée à l’échelle mondiale, mais selon le blog, vous pouvez déjà modifier un message après la mise à jour de WhatsApp.

Comment modifier les messages WhatsApp

Selon WaBetaInfo, les nouvelles arriveront sous peu sur WhatsApp, il n’y aura pas de limites aux modifications possibles, faites-les simplement dans les 15 minutes suivant l’envoi. Selon le blog, le créneau horaire disponible sert à simplifier la correction mais en même temps à ne pas déformer le contenu du message. « Il a été configuré pour maintenir l’authenticité de la conversation afin que les utilisateurs ne puissent pas modifier complètement le message après une longue période, car cette fonctionnalité est un outil qui ne doit être utilisé que pour corriger les fautes de frappe. Veuillez noter que vous ne pouvez modifier que les messages texte et que certaines améliorations des fonctionnalités d’édition seront publiées à l’avenir », explique le blog.

L’application a également mis une autre contrainte. Il a été récemment annoncé que WhatsApp pourra être utilisé sur plusieurs appareils : « A partir d’aujourd’hui, vous pouvez accéder au même compte sur jusqu’à quatre téléphones ». Les utilisateurs attendent depuis longtemps que Mark Zuckerberg annonce la nouvelle fonctionnalité qui permettra d’accéder au même compte sur plusieurs appareils. En réalité, il était déjà possible de connecter ordinateurs et smartphones en encadrant les QrCodes, mais grâce à la compatibilité multi-usages il sera plus facile d’utiliser WhatsApp. Compte tenu de la nouveauté, l’application a décidé de limiter la modification des messages, en effet il sera possible de modifier le texte uniquement depuis l’appareil à partir duquel il a été envoyé et non des autres, pour empêcher une personne en possession du deuxième smartphone de pouvoir le modifier sans le consentement de l’expéditeur. « La possibilité de modifier les messages est disponible pour sélectionner les bêta-testeurs qui ont rejoint le programme bêta officiel de WhatsApp Web et seront déployés auprès d’encore plus de personnes dans les semaines à venir. Nous pouvons également confirmer que cette fonctionnalité sera bientôt déployée sur les applications pour smartphone » conclut WebBetaInfo.

