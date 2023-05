iPhone : comment modifier vos paramètres 5G pour une meilleure autonomie de la batterie ou des vitesses plus rapides

Le service mobile 5G s’est considérablement développé auprès des opérateurs américains au cours des deux dernières années et fonctionne avec l’iPhone 12, 13, 14 et SE 3. Apple utilise un paramètre « 5G Auto » par défaut qui vise à donner aux utilisateurs un équilibre entre la vitesse du réseau et la durée de vie de la batterie. Mais vous pouvez également gérer les paramètres manuellement pour optimiser ce dont vous avez besoin à un moment donné. Suivez la procédure pour activer/désactiver la 5G sur iPhone.

Si vous êtes curieux de savoir quel type de performances 5G vous verrez avec votre iPhone, cela variera en fonction de votre lieu de résidence et de votre opérateur. Aux États-Unis, Verizon, AT&T et T-Mobile ont tous la 5G disponible dans tout le pays et les vitesses maximales peuvent atteindre plus de 1 000 Mbps (1 Gbps), mais ce ne sera pas la norme pour la plupart.

Cela dit, l’iPhone 14 Pro et Pro Max sont un peu plus rapides pour les vitesses mobiles :

Il existe plusieurs types de 5G. mmWave offre les vitesses les plus rapides mais a une portée assez limitée. La sous-6 GHz 5G a une meilleure portée mais des vitesses plus proches de la 4G LTE (seuls les iPhone 12, 13 et 14 prennent en charge à la fois mmWave et sous-6 GHz 5G).

Si vous envisagez de changer d’opérateur pour une meilleure couverture 5G, nous avons un guide complet :

Cependant, l’un des inconvénients de la 5G est qu’elle utilise plus de batterie que la LTE. Certains tests ont montré que l’iPhone dure de 1 à 2,5 heures de plus lorsqu’il s’en tient à la 4G LTE par rapport à la 5G.

Paramètre 5G par défaut de l’iPhone

La 5G est activée par défaut avec les iPhones compatibles, mais ne sera pas utilisée en permanence (même si elle est disponible). Il utilise ce qu’Apple appelle le « mode Smart Data » qui tente de trouver automatiquement le meilleur équilibre entre la 5G/LTE et la durée de vie de la batterie. Apple dit même qu’il tient compte de votre forfait data :

Les paramètres par défaut de la 5G sur iPhone sont optimisés pour l’autonomie de la batterie et l’utilisation des données en fonction de votre forfait de données. Vous pouvez personnaliser ces options pour savoir quand utiliser la 5G et la quantité de données à utiliser dans certaines applications.

Cependant, dans les paramètres mobiles, vous pouvez choisir d’activer/désactiver manuellement la 5G sur l’iPhone pour optimiser la vitesse ou la durée de vie de la batterie.

Comment activer/désactiver la 5G sur iPhone

Dirigez-vous vers l’application Paramètres sur votre iPhone (5G disponible sur iPhone 12, 13, 14 et SE 3) Appuyez sur Mobile Choisissez les options de données mobiles Appuyez sur Voix et données Avec 5G Auto par défaut, vous pouvez choisir 5G On pour l’utiliser chaque fois qu’il est disponible pour des vitesses plus rapides Alternativement, si vous souhaitez désactiver complètement la 5G, appuyez sur LTE pour une meilleure autonomie de la batterie

Vous pouvez également appuyer sur Mode données dans les paramètres mobiles et sélectionner Autoriser plus de données sur 5G pour une vidéo de meilleure qualité pour le streaming et des choses comme FaceTime. Et à l’opposé, le mode Low Data lorsque vous souhaitez économiser.

Voici à quoi cela ressemble :

Activer/désactiver la 5G : c’est quoi cette icône ?

Avec les différents types de service 5G (sub-6Ghz, mmWave, etc.), Apple dispose de quatre icônes différentes dans la barre d’état de l’iPhone pour indiquer ce que vous utilisez (peu importe si vous activez la 5G manuellement ou utilisez le 5G Auto/Smart Mode données).

Verizon utilise 5G UW pour noter mmWave et d’autres connexions 5G haute fréquence, AT&T utilise 5G+ et T-Mobile l’étiquette 5G UC (ultra capacité). Si vous voyez le simple « 5G » dans votre barre d’état, cela signale que vous êtes sur le spectre inférieur (portée et couverture plus grandes, vitesses plus lentes comparativement).

Remarque : l’iPhone SE 3 n’est pas compatible avec le service mmWave 5G, juste en dessous de 6 GHz. Les iPhone 12, 13 et 14 prennent en charge à la fois mmWave et sub-6GHz.

