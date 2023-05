Message de Dbrand à Nintendo concernant les décalcomanies de clones de Zelda : "Allez vous faire foutre avocats"

WTF ? ! Dbrand, la société périphérique qui n’a pas peur d’être poursuivie en justice, pourrait être sur le point d’affronter l’une des entreprises les plus litigieuses au monde, Nintendo, en publiant un ensemble de décalcomanies sur le thème de Zelda. Non seulement cela risque la colère de Nintendo pour violation potentielle du droit d’auteur, mais Dbrand a également inclus un message codé dans les stickers qui se lit comme suit : « Allez vous faire foutre les avocats ».

L’ensemble Clone of the Kingdom de Dbrand comprend des stickers Joy-Con gauche et droit, des skins pour la console Switch (ou Steam Deck) et Dock, et un chiffon en microfibre pour 49,95 $. Bien qu’il ne soit pas affilié à Zelda : Tears of the Kingdom, Dbrand indique clairement que la ressemblance n’est pas accidentelle, comme indiqué par le titre de description du site Web : « Le pouvoir du plagiat ».

Dbrand appelle Nintendo à propos de sa récente édition limitée à 359,99 $ Tears of the Kingdom Switch. « Seul dbrand est à la hauteur du défi de vous facturer un peu moins pour une » réinterprétation créative « de leur console de nouveauté hors de prix », écrit la société. « Si un dollar économisé est un dollar gagné, Clone of the Kingdom est le 310,04 $ le plus simple que vous ayez jamais gagné. »

L’ensemble de décalcomanies à lui seul est susceptible de voir Nintendo lancer une action en justice, mais il semble que Dbrand ne s’en soucie tout simplement pas. Il y a du code sur une partie de la conception des stickers que VGC a traduit par « G fu * k (pas d’astérisque) vous-même avocats. » Il y a plus de code autour du logo qui se lit comme suit : « Cela finance notre défense juridique ».

Dbrand n’est certainement pas nouveau dans ce genre de choses. En février 2021, il a fabriqué des façades PS5 noires qui donnaient à la console un aspect plus proche de ses prédécesseurs. Dbrand s’est même moqué de Sony en disant à la société « allez-y, poursuivez-nous », ce qu’elle a menacé de faire quelques mois plus tard. Dbrand a déclaré à l’époque qu’il avait choisi de se soumettre aux « exigences des terroristes », ajoutant « fuck you et surtout fu*k Sony ».

L’autre réponse de Dbrand à la lettre de cessation et d’abstention de Sony est intervenue une semaine plus tard sous la forme d’un nouveau design pour ses façades qui les différencie de la PS5. « Échec et mat, avocats », était le message à cette occasion. Il sera intéressant de voir si Dbrand est obligé de faire de même avec les décalcomanies Clone of the Kingdom de Switch / Steam Deck une fois que l’équipe juridique de Nintendo en aura pris connaissance, ce qui sera presque certainement le cas.

Certaines des actions en justice précédentes de Nintendo incluent la poursuite des propriétaires de sites ROM, la suppression d’un port PC Super Mario 64, un retrait DMCA pour l’outil de création de jeux « Pokemon Essentials » et la poursuite de la star de TikTok/Twitch Pokeprincxss. Et n’oublions pas à quel point il a voulu envoyer un message avec la longue peine du hacker Gary Bower, qui a récemment été libéré de prison plus tôt.

