Les groupes de protection de la vie privée et des droits civiques mettent en garde contre la croissance rapide du réseau de surveillance de masse

Une patate chaude : Fusus est une plateforme de surveillance intégrant des caméras publiques et privées dans un réseau de surveillance accessible basé sur le cloud. Les organismes chargés de l’application de la loi vantent la technologie comme une extension essentielle des capacités de surveillance en créant un laboratoire du crime en temps réel. Cependant, les défenseurs de la vie privée et les organismes de surveillance des droits civils y voient une menace pour le quatrième amendement et une cible de cybersécurité à haut risque pleine d’informations personnellement identifiables.

Fusus est conçu pour fournir aux organismes chargés de l’application de la loi (LEO) et à d’autres institutions de sécurité publique un accès à des informations précises et pertinentes via un réseau basé sur le cloud d’actifs de surveillance vidéo autorisés. La société affirme que la plate-forme « améliore tous les actifs de sécurité publique et d’enquête pour les forces de l’ordre, les premiers intervenants et le personnel de sécurité privé ». Le système a commencé à être déployé dans plusieurs petites villes et organisations participantes en 2019, puis s’est étendu à plus de 33 000 caméras prises en charge dans plus de 60 villes et comtés du pays.

Les professionnels de l’application de la loi et de la sécurité publique affirment que le système leur donne un accès indispensable aux incidents en temps réel, permettant des temps de réponse plus rapides et une diminution de l’activité criminelle sans risquer la sécurité des contributeurs locaux. Par exemple, les entreprises et autres organisations recevant régulièrement des demandes de révision de séquences vidéo à des fins d’enquête peuvent choisir de déployer des périphériques matériels spécifiques, appelés FususCores, sur leur réseau. Une fois déployés, ces dispositifs permettent d’inclure les caméras du propriétaire dans le réseau Fusus plus étendu de la zone.

Le système ajoute ensuite des flux de caméra autorisés à FususOne, une interface cartographique qui combine tous les points d’accès en un seul flux. L’accès à ce tableau de bord agrégé et à ses outils permet aux forces de l’ordre et aux autres premiers intervenants de gagner un temps précieux en accédant directement aux caméras et aux informations plutôt que d’aller sur le site et de demander l’autorisation de visionner la vidéo.

La société affirme que la police et d’autres responsables n’ont pas un contrôle absolu sur les flux de caméras. Le système repose sur un accès conditionnel basé sur des règles, qui donne aux propriétaires de caméras le dernier mot concernant l’autorisation ou le refus d’accès à leurs flux de caméras. Fusus et ses clients affirment que cela fait du système un outil à faible risque mais à haut rendement pour étendre les activités de surveillance.

Les opposants soutiennent que la plate-forme crée un réseau surdimensionné de caméras et de données personnelles, augmentant le potentiel d’abus et d’utilisation abusive. Nia Sadler du Triad Abolition Project cite le potentiel de sur-surveillance des zones recevant déjà une attention accrue et ciblant potentiellement (et injustement) les groupes minoritaires, les manifestants ou d’autres en fonction de la démographie ou des affiliations.

Albert Fox Cahn, fondateur du Surveillance Technology Oversight Project (STOP) à New York, estime que Fusus crée de nombreux problèmes de confidentialité et de droits civils à prendre en compte avant la mise en œuvre.

« Fusus prend des outils de surveillance qui sont constitutionnels en eux-mêmes et les regroupe dans le type de suivi de la persistance qui est manifestement inconstitutionnel (lorsqu’il est utilisé par des organismes gouvernementaux) », a déclaré Cahn à Reuters.

D’un point de vue technique, la quantité de données agrégées dans Fusus et le nombre d’utilisateurs y accédant suscitent des inquiétudes. Le potentiel d’exploitation des connexions à des milliers de flux disparates pourrait faire de cette technologie une cible de choix pour les pirates cherchant à semer le chaos ou à obtenir un accès non autorisé aux informations personnelles ou professionnelles disponibles. S’il y a une chose que nous avons apprise sur les technologies basées sur le cloud, rien n’est jamais vraiment sûr.

