Comment télécharger et jouer à la bêta ouverte de Diablo 4 Server Slam

L’un des jeux de dungeon-crawler les plus populaires approche de sa sortie officielle. Oui, nous parlons de Diablo IV. Blizzard, les développeurs du jeu Diablo 4 publie sa version bêta finale pour que le public puisse la tester. Si vous êtes quelqu’un qui a aimé l’ancien jeu Diablo, vous devriez sûrement participer à la version bêta de Diablo IV Final.

La version bêta finale s’appelle Server Slam et commence le 12 mai et se termine le 14 mai 2023. Cette version bêta de Server Slam est disponible pour les joueurs sur les consoles PC, Microsoft Xbox et PlayStation.

La version bêta finale du jeu contiendra la partie de début de la campagne. La meilleure partie de l’obtention et de la lecture de cette version bêta est qu’une fois que vous aurez nivelé votre personnage au niveau 20, les joueurs pourront gagner le Beta Wolf Pack qui sera disponible lorsque le jeu sera officiellement publié sur toutes les plateformes. Comme c’est le cas avec une bêta ouverte, les temps d’attente pour entrer et jouer au jeu seront assez longs, donc la patience est la clé ici.

Heure de la bêta de Diablo 4 Server Slam

Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, cette version bêta ouverte finale débutera le 12 mai à 12 h 00 PT/15 h 00 HE et se terminera le 14 mai à 12 h 00 HAP/15 h 00 HAE. Alors oui, vous avez des heures limitées pour essayer la version bêta.

Télécharger la bêta ouverte de Diablo IV Final

La meilleure partie de cette version bêta ouverte finale de Diablo 4 est que tout le monde peut télécharger la version bêta. Aucune liste d’attente ou code n’est requis pour accéder à la version bêta. Voici les étapes pour accéder à la bêta ouverte finale de Diablo 4.

Tout d’abord, vous devrez visiter le site Web de Diablo IV. Vous pouvez cliquer sur ce lien pour se diriger vers le site Web.

Maintenant, vous verrez les trois plates-formes disponibles parmi lesquelles choisir.

Sélectionnez la plateforme de votre choix.

Lorsque vous cliquez sur les boutons Xbox ou PlayStation, vous devrez vous connecter avec le compte de plateforme nécessaire pour ajouter la version bêta à votre bibliothèque de jeux.

Sur ton Playstation ou Xboxvous pouvez rechercher le jeu dans votre bibliothèque de jeux et commencer immédiatement à le télécharger.

Dans le cas des utilisateurs de PC, vous devrez télécharger le Lanceur de Battlenet afin de télécharger le jeu sur votre PC.

Téléchargez le lanceur Battlenet et connectez-vous avec votre compte Battlenet et vous devriez pouvoir télécharger la version bêta ouverte de Diablo IV Server Slam sur votre système.

Configuration système requise pour Diablo IV Server Slam Open Beta

Voyons maintenant la configuration système minimale et recommandée pour jouer à Diablo IV Server Slam sur votre PC.

Configuration minimale requise

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 2500K ou AMD FX 8100

RAM : 8 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 660 ou AMD Radeon R9 280

Stockage : 45 Go – SSD recommandé

DirectX : version 10

Configuration recommandée

Système d’exploitation : Windows 10 64 bits

Processeur : Intel Core i5 4670K ou AMD R3 1300X

RAM : 16 Go

GPU : Nvidia GeForce GTX 97-0 ou AMD Radeon RX 470

Stockage : 45 Go – SSD recommandé

DirectX : version 11

Note:

La bêta ouverte de Server Slam contiendra les 5 classes.

La progression de la bêta ouverte de Server Slam ne sera pas reportée une fois le jeu officiel sorti.

Les objets Beta Wolf Pack seront mis à la disposition des joueurs une fois qu’ils auront atteint le niveau 20 dans la bêta. Ce pack sera mis à la disposition des joueurs une fois le jeu officiellement sorti.

Les joueurs sur console pourront jouer à la bêta ouverte de Diablo IV sur PlayStation 4 et 5, Xbox One, Series S et Series X.

Réflexions finales

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir sur la bêta ouverte finale de Diablo IV Server Slam. Maintenant que vous savez quand la bêta commence et sur quelles plateformes vous pourrez jouer, allez-vous participer à la bêta ouverte ? Ou attendez-vous simplement que le jeu sorte tout de suite ? Faites-nous part de vos réflexions sur nos réseaux sociaux.

