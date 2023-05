CAPTCHA de sites Web : voici comment les contourner sur votre iPhone

Internet regorge de CAPTCHA de sites Web pour faire la distinction entre les utilisateurs humains et les bots. Bien que les CAPTCHA soient essentiels pour sécuriser les plateformes en ligne, ils peuvent être irritants et chronophages pour les utilisateurs. Ce guide complet explorera comment contourner les CAPTCHA de site Web sur votre iPhone et iPad, rendant votre expérience en ligne plus fluide et plus agréable.

Qu’est-ce que CAPTCHA ?

Avant de plonger dans les méthodes de contournement, discutons des CAPTCHA et pourquoi ils sont utilisés. CAPTCHA (Completely Automated Public Turing Test to Tell Computers and Humans Apart) est une mesure de sécurité que les sites Web et les applications utilisent pour vérifier que les utilisateurs sont des humains et non des robots automatisés. Les CAPTCHA se présentent sous diverses formes, telles que l’identification d’objets dans des images, la résolution de problèmes mathématiques ou le déchiffrement de texte déformé.

Vérification automatique d’Apple

Apple a introduit la vérification automatique dans iOS 16 et les versions ultérieures, ce qui aide les utilisateurs à contourner de nombreux défis CAPTCHA. Cette fonctionnalité utilise un serveur Apple pour valider votre appareil et votre identifiant Apple, générant un jeton d’accès privé pour vérifier votre identité sur le site Web ou l’application.

Comment fonctionne la vérification automatique

Lorsque vous rencontrez un CAPTCHA, la fonction de vérification automatique envoie une demande de validation à un serveur Apple à l’aide de votre appareil et de votre identifiant Apple. Le serveur Apple vérifie vos informations d’identification et transmet la vérification à un serveur tiers d’émission de jetons vérifié par Apple. Le serveur d’émission de jetons génère un jeton d’accès privé, qui est ensuite utilisé pour vérifier votre identité sur l’application ou le site Web.

Problèmes de confidentialité

Apple s’assure que votre vie privée est protégée pendant le processus de vérification automatique. Le géant de la technologie n’apprend pas à quelle application ou à quel site Web vous accédez, et il ne peut pas non plus accéder à votre historique de navigation. Le serveur d’émission de jetons sait uniquement que vous avez réussi la vérification et n’apprend aucune information sur votre appareil ou votre identifiant Apple. L’application ou le site Web ne reçoit que le jeton d’accès privé, ce qui garantit la sécurité de vos informations d’identification.

Comment activer ou désactiver la vérification automatique sur iPhone et iPad

Pour activer ou désactiver la vérification automatique sur votre iPhone ou iPad, suivez ces étapes :

Lancez l’application Paramètres sur votre appareil. Appuyez sur votre nom dans la bannière Apple ID en haut. Appuyez sur Mot de passe et sécurité. Faites défiler vers le bas et activez/désactivez la vérification automatique.

Utilisation des applications CAPTCHA Solver

Une autre méthode pour contourner les CAPTCHA sur votre iPhone et iPad consiste à utiliser des applications de résolution CAPTCHA dédiées. Ces applications sont conçues pour analyser et résoudre les CAPTCHA, vous permettant d’accéder à des sites Web et des applications sans relever manuellement les défis. Certaines des applications populaires de résolution CAPTCHA disponibles pour les appareils iOS incluent :

Buster : Solveur CAPTCHA pour les humains

Rumola – contourner CAPTCHA pour Safari

Solveur CAPTCHA automatique AntiCaptcha

Veuillez noter que l’utilisation d’applications tierces de résolution CAPTCHA peut soulever des problèmes de confidentialité, car ces applications peuvent accéder et analyser le contenu de votre appareil. Il est essentiel de consulter la politique de confidentialité et les autorisations de l’application avant de l’utiliser.

Utilisation des extensions de navigateur

Si vous utilisez un navigateur Web compatible, tel que Safari ou Chrome, vous pouvez contourner les CAPTCHA en installant des extensions de navigateur. Ces extensions analysent et résolvent les CAPTCHA pour vous, rendant votre expérience de navigation sur le Web sans tracas. Certaines extensions de contournement CAPTCHA populaires incluent :

Buster : Solveur CAPTCHA pour les humains

Rumola – contourner CAPTCHA pour Safari

Solveur CAPTCHA automatique AntiCaptcha

Pour installer ces extensions, visitez le store d’extensions du navigateur respectif, recherchez l’extension souhaitée et suivez les instructions d’installation.

Utilisation de VPN et de serveurs proxy

Dans certains cas, l’utilisation d’un VPN (réseau privé virtuel) ou d’un serveur proxy peut vous aider à contourner les CAPTCHA. Cette méthode fonctionne en modifiant votre adresse IP, ce qui peut vous permettre d’accéder à des sites Web et à des applications sans rencontrer de CAPTCHA. Cependant, cette méthode peut ne pas toujours fonctionner et l’utilisation d’un VPN ou d’un serveur proxy réputé est essentielle pour garantir votre confidentialité et votre sécurité.

Actualisation des CAPTCHA

Parfois, vous pouvez rencontrer un CAPTCHA difficile à déchiffrer. Dans ce cas, vous pouvez actualiser le CAPTCHA en cliquant sur le bouton Actualiser ou en rechargeant la page. Cette action génère un nouveau CAPTCHA, qui peut être plus facile à résoudre.

Activer les cookies et JavaScript

Parfois, l’activation des cookies et de JavaScript dans votre navigateur Web peut vous aider à contourner les CAPTCHA. Les cookies et JavaScript sont essentiels au bon fonctionnement de nombreux sites Web, et leur désactivation peut entraîner un dysfonctionnement du CAPTCHA. Pour activer les cookies et JavaScript, suivez ces étapes :

Lancez l’application Paramètres sur votre iPhone ou iPad. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Safari. Appuyez sur Confidentialité et sécurité. Activez les switchs pour Bloquer tous les cookies et Activer JavaScript.

Vider le cache du navigateur

Vider le cache de votre navigateur peut également vous aider à contourner les CAPTCHA, car un cache encombré peut empêcher le CAPTCHA de fonctionner correctement. Pour vider le cache de votre navigateur sur un iPhone ou un iPad, procédez comme suit :

Lancez l’application Paramètres sur votre appareil. Faites défiler vers le bas et appuyez sur Safari. Appuyez sur Effacer l’historique et les données du site Web. Confirmez l’action en appuyant sur Effacer l’historique et les données.

Contacter l’assistance du site Web ou de l’application

Si vous ne pouvez pas contourner un CAPTCHA malgré les méthodes susmentionnées, envisagez de contacter l’équipe d’assistance du site Web ou de l’application. Ils peuvent vous aider ou vous informer de tout problème connu avec leur implémentation CAPTCHA.

Comprendre l’accessibilité CAPTCHA

Les CAPTCHA peuvent être difficiles pour les personnes handicapées, telles que les déficiences visuelles. De nombreux sites Web et applications proposent des alternatives accessibles aux CAPTCHA, telles que des CAPTCHA audio ou de simples problèmes mathématiques. Recherchez une icône ou un lien d’accessibilité près du CAPTCHA pour accéder à ces alternatives.

Dernières pensées

Bien que les CAPTCHA puissent être frustrants, ils sont essentiels pour sécuriser Internet contre les robots et les utilisateurs malveillants. La fonction de vérification automatique d’Apple offre un moyen pratique de contourner de nombreux CAPTCHA sur votre iPhone et iPad. Cependant, si vous rencontrez un CAPTCHA qui ne peut pas être contourné à l’aide de la vérification automatique, envisagez d’essayer les autres méthodes mentionnées dans ce guide. Donnez toujours la priorité à votre confidentialité et à votre sécurité lorsque vous contournez les CAPTCHA à l’aide d’applications tierces, d’extensions de navigateur ou de VPN.

