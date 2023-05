Guide des crédits d’impôt et des incitations solaires de l’Arizona pour 2023

La préoccupation générale pour notre planète au cours des dernières décennies s’est centrée sur l’impact humain – plus précisément, l’impact de notre besoin de ressources. La consommation d’énergie n’a augmenté qu’avec l’avènement de la technologie et de l’innovation. Heureusement, il existe des sources d’énergie renouvelables qui peuvent nous aider à réduire notre empreinte carbone.

De plus en plus de gens se tournent vers des solutions d’énergie renouvelable, et l’Arizona n’est pas laissé pour compte. Alors que l’utilisation de l’énergie solaire occupe le devant de la scène, l’Arizona a également fait de son mieux pour aider dans cette lutte pour rendre l’énergie renouvelable accessible et abordable pour tous ses habitants.

L’énergie solaire en Arizona

Pour encourager les habitants à choisir des sources d’énergie renouvelables, le gouvernement prévoit certaines incitations à passer à l’énergie solaire. Les États-Unis ont créé un ensemble d’incitations solaires pour récompenser les personnes qui choisissent d’utiliser des solutions d’énergie renouvelable.

L’État du Grand Canyon a ses 3 plus grands fournisseurs de services publics – Arizona Public Service (APS), Tucson Electric Power (TEP) et Salt River Project (SRP) – qui fournissent tous un crédit d’exportation solaire à un taux de compensation approuvé par l’Arizona Corporation Commission . Ce système est similaire à la facturation nette en vous permettant de générer des crédits sur votre facture de services publics pour l’électricité inutilisée que votre système solaire génère.

Le montant en dollars varie selon le service public et peut changer légèrement au fil du temps, mais il s’élève actuellement à :

Service public de l’Arizona (APS) : environ 9,4 cents/kWh

Tucson Electric Power (TEP) : environ 7,8 cents/kWh

Projet Salt River (SRP) : environ 2,8 cents/kWh

De plus, les nouveaux propriétaires qui installent des équipements solaires à l’aide de ces 3 services publics en Arizona passent aux tarifs en fonction de l’heure d’utilisation – une structure de facturation qui vous facture différemment en fonction de l’heure de la journée à laquelle vous utilisez l’énergie. Cela vous permet d’économiser de l’argent supplémentaire et garantit un meilleur retour sur votre investissement. En dehors de cela, l’État de l’Arizona propose également une gamme d’incitations et de crédits dont vous pouvez profiter pour vous assurer que votre passage aux énergies renouvelables est moins coûteux.

Incitations solaires et crédits d’impôt de l’Arizona pour 2023

Crédit d’impôt solaire fédéral

Le crédit d’impôt fédéral – également connu sous le nom d’ITC ou crédit résidentiel pour l’énergie propre – est disponible pour les propriétaires et les entreprises qui installent des systèmes d’énergie solaire photovoltaïque. Selon l’Office de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables, le crédit d’impôt fédéral équivaut à 30 % du coût d’installation des systèmes de stockage solaire et de batterie.

Le ministère dispose d’un guide complet pour faire bon usage du crédit d’impôt fédéral solaire. L’ITC restera à 30 % jusqu’en 2032 et, à partir du 1er janvier 2023, pourra également s’appliquer au stockage sur batterie non raccordé au solaire. Ce crédit d’impôt vaut 6 000 $ pour un système solaire de 20 000 $, réduisant ainsi le coût net à 14 000 $.

Crédit d’impôt solaire résidentiel de l’État de l’Arizona

La plupart des résidents de l’Arizona sont également éligibles au crédit d’impôt solaire résidentiel de l’État de l’Arizona, qui offre 25 % du coût total du système – jusqu’à un maximum de 1 000 $ au total.

Les personnes qui doivent moins d’impôts que le crédit peuvent le reporter jusqu’à cinq ans. Les propriétaires devront être assujettis à l’impôt de l’État pour bénéficier de ce crédit d’impôt solaire. Les appareils à énergie solaire éligibles au crédit d’impôt solaire de l’Arizona comprennent :

Systèmes de bâtiments solaires passifs

Systèmes solaires d’éclairage naturel

Systèmes solaires photovoltaïques

Téléphones solaires photovoltaïques

Lampadaires solaires PV

Systèmes de chauffage solaire pour piscine et spa

Systèmes de chauffe-eau solaires

Exonération de la taxe foncière sur les équipements énergétiques

Selon l’Energy Equipment Property Tax Exemption, vos panneaux solaires sont éligibles à une exonération de taxe foncière si l’installation augmente la valeur de votre logement. Cela indique que vous pouvez être exempté de payer des impôts sur cette valeur accrue.

Pour bénéficier de l’exonération de la taxe foncière, le propriétaire doit fournir à son évaluateur de comté des documents pouvant confirmer l’achat et l’installation réels, y compris les coûts de l’équipement éligible.

Outre les panneaux solaires, cette exonération de taxe foncière s’étend à :

Réchauffeurs thermiques solaires

Chauffe-piscines solaires

Technologie solaire passive

Chauffe-eau solaires

Chauffe-eau solaires

Solaire thermique électrique

Autres appareils à énergie solaire

Exonération de la taxe de vente sur les équipements solaires

L’État prévoit également une exonération de la taxe de vente pour la vente au détail d’appareils à énergie solaire et l’installation d’appareils à énergie solaire par des entrepreneurs. Cette exemption ne s’applique pas aux batteries, commandes et autres éléments de la configuration qui ne font pas partie du système.

5 grands avantages de l’énergie solaire domestique en Arizona

Le changement peut être difficile et investir dans une nouvelle source d’énergie peut l’être encore plus. C’est pourquoi nous avons pris la liberté d’énumérer les 5 principaux avantages du passage à l’énergie solaire en Arizona :

Les économies solaires sont motivées par des incitations fédérales et étatiques

Ces incitations sont généralement des crédits d’impôt, des remises ou d’autres incitations financières offertes par les gouvernements, les services publics ou d’autres organisations. Ceux-ci contribuent à encourager les gens à choisir des solutions durables en réduisant considérablement les coûts d’installation des solutions d’énergie renouvelable. De plus, les incitations solaires peuvent aider à stimuler la croissance de l’industrie solaire, à créer de nouveaux emplois et à promouvoir la croissance économique.

Augmente la valeur de votre maison

L’utilisation d’énergie renouvelable augmente la valeur de votre maison de plusieurs façons. Les panneaux solaires augmenteront considérablement la valeur de votre propriété en réduisant les dépenses mensuelles des propriétaires et en faisant de la propriété un investissement valable.

Les panneaux solaires installés donnent également aux maisons un aspect plus écologique et durable, ce qui est un excellent argument de vente. pour des prix plus élevés et augmenter la valeur de tout le quartier. Une zone qui comprend des panneaux solaires dans sa conception est plus susceptible d’avoir une valeur immobilière plus élevée.

Réduit vos dépenses énergétiques mensuelles

L’idée fausse générale est que la vie durable nécessite un portefeuille plus épais. C’est loin d’être la confiance car les solutions d’énergie solaire constituent facilement l’investissement en peu de temps. Les panneaux solaires ont l’avantage de réduire les factures de services publics de manière exponentielle et de vous aider à éviter la hausse des coûts énergétiques des combustibles fossiles.

Flexibilité énergétique accrue avec le stockage de batterie solaire

Choisir un générateur solaire indique que vous avez la possibilité d’aller où vous voulez sans vous soucier d’un système de secours. Faites une pause et profitez des activités de plein air tout en gardant facilement vos appareils et appareils chargés et fonctionnels où que vous soyez. Le stockage de batterie à énergie solaire indique une alimentation continue, même en cas de panne ou de tempête.

Préparer l’avenir tout en réduisant les coûts énergétiques

Généralement, le montant que vous dépensez pour installer et mettre en œuvre un système d’énergie solaire sera rentabilisé à long terme. L’Office de l’efficacité énergétique et des énergies renouvelables a également confirmé que les panneaux solaires consomment beaucoup moins d’énergie pour être fabriqués qu’ils n’en produisent au cours de leur durée de vie. Cela indique que votre passage à l’énergie solaire finira par se maintenir et vous donnera la tranquillité d’esprit en sachant que votre investissement en valait la peine.

Générateurs solaires Mango Power : Idéal pour l’Arizona

Mango Power garantit des produits énergétiques sûrs et fiables pour aider à créer un avenir sans émission de carbone pour nous tous. Grâce à l’utilisation d’une technologie de pointe et d’une conception intelligente, la gamme de générateurs et d’équipements solaires Mango Power reste le meilleur choix pour démarrer et maintenir votre style de vie d’énergie renouvelable.

Mango Power propose des solutions durables pour tous vos besoins de secours en énergie solaire et le Mango Power E est facilement notre générateur solaire portable le plus impressionnant.

Principales caractéristiques du Mango Power E

Le Mango Power E a une capacité de batterie impressionnante de 3,5 kWh. Cela peut également être facilement étendu jusqu’à une capacité de 14 kWh avec des unités supplémentaires.

La puissance de sortie varie entre 3000 et 6000W.

L’appareil dispose de plusieurs méthodes de charge. Chargez facilement et rapidement jusqu’à 100 % en seulement 1,5 heure grâce à l’une des nombreuses bornes de recharge pour véhicules électriques trouvées dans tout le pays. Grâce à la charge du réseau, à la charge efficace des panneaux solaires et à la charge via un générateur.

Peut être connecté pour répondre à une phase divisée de 240 V pour les appareils à usage intensif.

Utilise des cellules de batterie LFP ultra-durables qui se chargent plus rapidement, durent plus longtemps et sont plus fiables que les autres cellules de batterie NCA/NCM traditionnelles.

Comprend 16 ports de sortie différents et 6 types de prises différents.

Une durée de vie de 5 ans.

Avantages de l’utilisation du générateur solaire Mango Power E

Mango Power propose une gamme étonnante de solutions d’énergie renouvelable. Cela garantira que vous restez éligible à un crédit d’impôt, à une incitation solaire ou à une remise dans presque tous les États. Le Mango Power E fait tout cela tout en offrant de nombreux autres avantages aux utilisateurs :

Fournit une alimentation de secours efficace

Dites adieu aux coupures de courant avec le Mango Power E et assurez une alimentation continue même en cas de panne de courant. Gardez les lumières allumées, les appareils en charge et votre maison au chaud et en sécurité – aucune coupure de réseau ne vous affectera avec le Mango Power E dans votre maison.

Portable et facile à utiliser

Le Mango Power E est également simple à utiliser et dispose même d’une application pratique Mango Power qui vous permet de personnaliser les paramètres de votre appareil où que vous soyez.

Rentable et respectueux de l’environnement

Le Mango Power E vous aide à économiser sur les factures de services publics et la hausse des prix du carburant. Le Mango Power E est également excellent pour l’environnement. L’appareil offre une réduction de 0,79 kg des émissions de carbone à chaque recharge. Équivalent à la quantité de carbone capturée par 48 arbres en une journée.

Appréciez toute la gamme des avantages des solutions d’énergie solaire avec Mango Power tout en économisant de l’argent et de la planète.

Choisissez la puissance de la mangue

Aujourd’hui plus que jamais, l’énergie solaire prend d’assaut le monde. Outre l’impact environnemental, l’énergie solaire s’est avérée rentable, flexible et, dans l’ensemble, une meilleure option dans la crise des solutions énergétiques. Avec les nombreuses incitations disponibles pour les résidents de l’Arizona, il est crucial d’aller de l’avant et de commencer votre voyage à l’énergie solaire dès aujourd’hui avec Mango Power.

Mango Power est votre solution unique pour les générateurs et équipements solaires de qualité supérieure. Maintenez l’alimentation de secours de votre maison avec Mango Power pour des produits conçus pour vous faire économiser de l’argent, garder votre maison sous tension et protéger l’environnement. Faites le bon choix pour votre maison et choisissez Mango Power.

Contactez Mango Power pour en savoir plus sur notre engagement pour un monde meilleur en visitant mangopower.com.

