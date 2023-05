L’attente est terminée : PlayStation VR2 arrive dans les stores

Le casque PlayStation VR2 a été exclusif sur son site direct aux consommateurs. Désormais, la firme japonaise a élargi la disponibilité de son casque. En fait, il y a un mois, Sony a publié une annonce sur Twitter, disant que l’appareil VR sera bientôt disponible pour plus d’utilisateurs. Cependant, il n’y avait pas de date de sortie concrète ni de liste de stores qui stockeraient le couvre-chef. Désormais, le PSVR 2 est disponible dans des stores tels qu’Amazon, GameStop, Best Buy, etc.

Combien coûte la PlayStation VR2 ?

Comme la disponibilité de la PlayStation VR2 s’est élargie, il y a tout lieu de penser que Sony lancera diverses campagnes promotionnelles pour celle-ci. Le fait est que ce casque VR n’est pas bon marché – il coûte jusqu’à 550 $. Compte tenu de la mauvaise écologie de ce segment, il est logique que de nombreux joueurs évitent d’acheter des gadgets similaires. Par exemple, la PS5, qui a une écologie plus large, coûte moins cher.

Sony n’a pas publié les chiffres de vente du casque. Mais la société a déjà réussi à réduire ses prévisions de ventes de 50 % avant ses débuts en février en raison de précommandes inférieures aux prévisions.

Eh bien, assez parlé du mal. La PlayStation VR2 est livrée avec une clarté visuelle supérieure, des contrôleurs améliorés et des fonctionnalités de retour haptique. Ce sont les facteurs qui poussent les clients à se tourner vers ce casque VR lorsqu’ils en achètent un. Cependant, comme dit, le nombre de titres est encore quelque peu limité.

Pour s’aider à sortir du cercle, Sony souhaite que son casque VR haut de gamme soit disponible pour davantage de clients. C’est le seul moyen de faire concurrence à la plateforme Meta Quest. Cette concurrence est ce dont le marché a besoin. Nous voulons dire, cela pourrait devenir un mouvement gagnant-gagnant.

Comme le PSVR2 est déjà disponible pour plus d’utilisateurs, nous pensons que davantage de développeurs investiront dans la plate-forme. Par conséquent, il est probable que des expériences et des jeux VR supplémentaires seront mis à disposition pour le PSVR 2 à mesure qu’il gagne en popularité.

