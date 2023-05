Nokia pousse la mise à jour Android 13 sur les 11 modèles éligibles

Nokia Mobile a récemment poussé la mise à jour Android 13 sur le Nokia G11. Il s’agit du dernier des 11 téléphones mobiles Nokia éligibles à recevoir la mise à jour Android 13. Cela indique également que les 11 téléphones Nokia éligibles disposent de la mise à jour vers Android 13. Consultez la liste complète des 11 modèles dotés de la mise à jour Android 13 ci-dessous.

Nokia XR20 5G

Nokia G50 5G

Nokia X20 5G

Nokia X10 5G

Nokia X30 5G

Nokia G10

Nokia G21

Nokia G11 Plus

Nokia G60 5G

Nokia G20

Nokia G11

Selon les informations affichées sur la page Google Android Enterprise, les 11 modèles disposent désormais du système Android 13. Cette mise à jour du système apporte de nouvelles fonctionnalités et des changements visuels. Il améliore également les fonctionnalités d’accessibilité et améliore la sécurité et la protection de la vie privée.

Description succincte de 11 appareils Nokia avec la mise à jour Android 13

1. Nokia XR20 5G :

Le Nokia XR20 5G est un smartphone robuste conçu pour durer. Avec un boîtier ultra-solide, il est résistant aux rayures, aux chutes, à la température et à l’eau. Le téléphone est également conçu pour résister aux environnements difficiles et est parfait pour ceux qui travaillent dans la construction, les activités de plein air ou toute personne susceptible de laisser tomber son téléphone. Le XR20 dispose d’un écran LCD lumineux, NFC, double SIM, emplacement MicroSD, chargement sans fil, prise casque et sub-6 5G. Il fonctionne sur Android 11 et dispose d’une double caméra de 48MP. Le prix de ce téléphone est de 550 $, ce qui est un peu élevé, mais cela en vaut la peine pour ceux qui ont besoin d’un téléphone qui peut prendre des coups.

2.Nokia G50 5G :

Le smartphone Nokia G50 5G est un appareil économique qui offre une connectivité 5G et une gamme de fonctionnalités. Il est livré avec une plate-forme mobile Qualcomm Snapdragon 480 5G et une triple caméra de 48 MP avec imagerie AI, permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos de haute qualité. Le grand écran est parfait pour diffuser du contenu et naviguer sur le Web. Bien que la qualité de fabrication soit exceptionnelle, le Nokia G50 est un téléphone moyen avec des fonctionnalités décentes. Le prix du téléphone est décent et constitue une excellente option pour ceux qui recherchent un combiné 5G sans se ruiner. Le Nokia G50 est un choix solide pour les petits budgets.

3. Nokia X20 5G :

Le Nokia X20 5G est un smartphone qui offre un excellent équilibre entre fonctionnalités et prix abordable. Il dispose d’une caméra quadruple arrière de 64 MP avec ZEISS Optics et d’une caméra selfie de 32 MP, permettant aux utilisateurs de capturer des photos et des vidéos de haute qualité. Grâce aux capacités 5G, les utilisateurs peuvent profiter de vitesses de données ultra-rapides, ce qui le rend idéal pour le streaming, les jeux et la navigation. Le téléphone dispose également d’une grande batterie, ce qui lui permet de durer toute la journée avec une seule charge. Bien que les spécifications et la conception ne soient pas révolutionnaires, le Nokia X20 5G offre un excellent rapport qualité-prix, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui recherchent un smartphone 5G économique.

4.Nokia X10 5G :

Le Nokia X10 5G est un smartphone qui offre une connectivité 5G rapide et fiable et un écran Full HD+ de 6,67″. Il fonctionne également sur Android 11, évolutif vers Android 12, et est alimenté par un chipset Qualcomm SM4350 Snapdragon 480 5G avec un processeur octa-core et un GPU Adreno 619. Le téléphone dispose de 128 Go de stockage interne, de 6 Go de RAM et d’un emplacement microSDXC pour un stockage extensible. Il dispose d’une batterie de 4470 mAh et fonctionne sur une seule SIM (Nano-SIM) ou Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, double veille). Le Nokia X10 est un smartphone de milieu de gamme qui offre un bon design et un bon affichage, mais sa plate-forme d’entrée de gamme Snapdragon 480 5G peut ne pas convenir à une utilisation intensive

5.Nokia X30 5G :

Le Nokia X30 5G est un smartphone qui a été annoncé en septembre 2022. Il dispose d’un écran de 6,43 pouces, d’un chipset Snapdragon 695 5G, d’une batterie de 4200 mAh, d’un stockage de 256 Go et de 8 Go de RAM. Le téléphone dispose également d’un appareil photo PureView 50MP avec OIS pour la photographie ultra grand angle et nocturne. De plus, le Nokia X30 5G fonctionne sous Android 12 et est alimenté par une puce Octa-core de 2,2 GHz.

6.Nokia G10 :

Le Nokia G10 est un smartphone doté d’un écran de 6,5 pouces et d’un système de triple caméra avec technologie AI. Il dispose d’une batterie de 5050 mAh qui peut durer jusqu’à 3 jours sans recharge. Le téléphone fonctionne sur Android 11 et peut être mis à niveau vers Android 12. Il est alimenté par un chipset MediaTek MT6762G Helio G25 et dispose de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le téléphone est également disponible en version 3/32 Go et en version 4/64 Go. Il est vendu déverrouillé et possède une capacité double SIM.

7.Nokia G21 :

Le Nokia G21 est un smartphone économique sorti en février 2022. Il fonctionne sous Android 11, évolutif vers Android 13, et dispose d’un stockage de 64 Go/128 Go avec prise en charge microSDXC. Le téléphone dispose également d’un écran de 6,5 pouces, d’un processeur Unisoc T606 et d’une batterie de 5050 mAh avec une vitesse de charge de 18 W. De plus, il est livré avec un appareil photo 50 MP qui prend en charge la technologie d’imagerie AI. Le Nokia G21 est disponible à l’achat sur Amazon et est alimenté par un processeur octa-core Unisoc T606. Il est livré avec 4 Go ou 6 Go de RAM.

8.Nokia G11 Plus :

Le Nokia G11 Plus est un smartphone au design élégant et ultra résistant, offrant une expérience smartphone plus fluide et jusqu’à 3 jours d’autonomie. Il dispose également d’un écran de 6,52 pouces, d’un chipset Unisoc T606, d’une batterie de 5000 mAh, d’un stockage de 64 Go et de 4 Go de RAM. Le téléphone a été annoncé en juin 2022 et est alimenté par Android. Nokia a une riche histoire de production de téléphones de qualité, et le G11 Plus ne fait pas exception. Avec son autonomie impressionnante et sa conception durable, c’est une excellente option pour ceux qui recherchent un smartphone fiable. Le téléphone a été lancé officiellement et est disponible à l’achat

9.Nokia G60 5G :

Le Nokia G60 5G est un smartphone sorti en septembre 2022. Il dispose d’un écran de 6,58 pouces, d’un chipset Snapdragon 695 5G, d’une batterie de 4500 mAh, d’un stockage de 128 Go et de 6 Go de RAM. Le téléphone dispose d’un triple appareil photo de 50 MP avec Capture Fusion ultra-large, Dark Vision et AI Portraits. Le Nokia G60 5G est disponible à l’achat sur Amazon et coûte environ 359 $ pour la variante 128 Go/6 Go. Le téléphone a reçu des critiques mitigées, certains louant son processeur puissant et son excellent écran, tandis que d’autres critiquent sa faible RAM et son problème logiciel.

10.Nokia G20 :

Le Nokia G20 est un smartphone sorti en 2021. Il dispose d’un écran de 6,52 pouces avec une résolution de 720 pixels, d’un système à quatre caméras de 48 MP et d’une batterie de 5050 mAh pouvant durer jusqu’à 3 jours. Le téléphone fonctionne sous Android 11 et peut être mis à niveau vers Android 12. Il dispose de 128 Go de stockage et de 4 Go de RAM. Le Nokia G20 est disponible aux États-Unis et est vendu déverrouillé avec une capacité double SIM. Il prend également en charge la 4G LTE et dispose d’une connectivité Wi-Fi, Bluetooth, GPS et NFC. Le téléphone est alimenté par un chipset MediaTek MT6765G Helio G35 avec un processeur octa-core et un GPU PowerVR GE8320.

11.Nokia G11 :

Le Nokia G11 est un smartphone économique sorti en février 2022. Il dispose d’un écran de 6,5 pouces, d’un chipset Unisoc T606, de 4 Go de RAM et de 64 Go de stockage. Le téléphone dispose également d’une triple caméra arrière et d’une batterie de 5050 mAh, et fonctionne sur Android 12 avec 2 ans de système d’exploitation et 3 ans de mises à jour de sécurité. Le Nokia G11 est disponible à l’achat sur Amazon et Vodafone

Derniers mots

Nokia est l’une des rares marques à publier des mises à jour cohérentes pour leurs smartphones. La société propose également une gamme variée de téléphones mobiles répondant à différents niveaux de prix et besoins des utilisateurs. Des smartphones robustes dotés de capacités 5G aux options économiques axées sur la longue durée de vie de la batterie, Nokia vise à offrir une variété de choix pour répondre aux demandes des différents utilisateurs sur le marché.

