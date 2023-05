Les jours de mémorisation des mots de passe sont terminés ! Voici comment configurer Google Passkeys

Les clés de sécurité Google sont enfin là. Et ils nous rapprochent d’un avenir où vous n’aurez plus besoin de vous souvenir de vos mots de passe difficiles à déchiffrer. Mais il va sans dire qu’il existe de nombreuses idées fausses sur les clés de sécurité, de leur convivialité à leurs avantages en matière de sécurité et de confidentialité.

Pour faire court, les clés de sécurité Google ne sont que la première mise en œuvre pour rendre le processus de connexion plus sécurisé que jamais. Dans quelques mois seulement, des dizaines de partenaires industriels, tels que Microsoft et Apple, finiront de déployer les éléments restants. Et la grande partie est que les clés d’accès sont plus faciles à utiliser que les mots de passe, et cela ne prend que quelques minutes à configurer.

Qu’est-ce qu’un mot de passe ?

Avant d’entrer dans la configuration des clés de sécurité Google, essayons d’abord de comprendre comment fonctionne une clé de sécurité. Et dans ce cas, Apple fournit une description très utile qui offre des informations plus faciles à digérer sur les fondements techniques. Comme Apple le décrit, les clés de sécurité sont basées sur la norme d’authentification Web et utilisent la cryptomonnaie à clé publique.

Au cours du processus d’enregistrement, le système d’exploitation génère une paire de clés cryptographiques unique qui est associée à un site Web ou à une application. Pour chaque compte ou compte de site Web, les clés d’accès seront générées par l’appareil de manière unique et sécurisée.

L’un des mots de passe générés par le système d’exploitation devient public et est stocké sur le serveur. Et même si ce mot de passe devient public, l’autre est privé, ce qui est nécessaire pour terminer le processus de connexion. Sur un appareil Apple, il y a le Face ID ou le Touch ID, que vous pouvez utiliser pour autoriser l’utilisation de la clé privée.

Comme aucun secret partagé n’est transmis, le serveur n’a pas besoin de protéger le mot de passe qui est public. Par conséquent, les clés d’accès obtiennent un niveau de force différent et les informations d’identification deviennent très résistantes au phishing. Plus important encore, les fournisseurs de plates-formes travaillent ensemble au sein de l’Alliance FIDO, qui assure la compatibilité entre plates-formes. Plus important encore, cette méthode de connexion est sur le point de fonctionner sur autant d’appareils que possible.

Selon les spécifications FIDO, un mécanisme de synchronisation est indispensable. Il est nécessaire d’offrir un cryptage de bout en bout, c’est ainsi que fonctionnent essentiellement le mécanisme de synchronisation des mots de passe et le trousseau iCloud. Cela indique que la clé privée restera inconnue du fournisseur de cloud. Il ne vous sera accessible que par biométrie ou code PIN

Ce qui rend les clés de sécurité plus sûres que les mots de passe traditionnels

Pour commencer, les clés d’accès éliminent le besoin de créer de nouveaux mots de passe ou de mémoriser des mots de passe sophistiqués. Ce n’est peut-être pas une nouvelle révélation pour ceux qui utilisent un gestionnaire de mots de passe. Cependant, les gestionnaires de mots de passe ne sont pas sécurisés comme vous auriez pu le penser. De nombreuses infractions graves ont été signalées dans le passé.

Et comme les mots de passe conservent toutes les informations d’identification et mots de passe vitaux au même endroit, toute votre vie numérique peut être exposée une fois qu’elle est piratée. Mais avec les clés d’accès, ce risque passe essentiellement par la fenêtre. Oui, les choses pourraient probablement changer à l’avenir lorsque les méchants développeront de nouveaux outils et méthodes. Cependant, pour l’instant, la clé d’accès peut fournir une sécurité Internet inégalée.

Comment configurer des clés Google avec votre compte Google

Comme indiqué précédemment, la configuration des clés de sécurité Google prend littéralement quelques minutes. Pour commencer, il vous suffit de vous connecter à votre compte de manière traditionnelle en suivant ces étapes simples –

Ouvrez le navigateur Web que vous utilisez régulièrement sur votre téléphone Android Visitez la page officielle Google Passkeys Saisissez les identifiants de votre compte Google Cliquez sur oui lorsque vous êtes invité à confirmer que vous essayez de vous connecter à votre compte Google

Une fois que vous vous êtes connecté à votre compte Google, vous ne trouverez peut-être pas votre appareil Android spécifique pour configurer les clés d’accès. Dans ce cas, vous devez faire ce qui suit –

Dirigez-vous vers l’en-tête Clés de sécurité créées automatiquement et accédez à Gérer les appareils Accédez à l’en-tête X sessions d’appareils Android (s) et faites défiler vers le bas Trouvez votre appareil et sélectionnez-le

Lorsque cela sera fait, il sera temps de créer des clés de sécurité Google avec votre appareil Android. Ce sont les étapes que vous devez suivre –

Revenez à la page Passkeys et appuyez sur Use passkeys Accédez à l’en-tête Créer un mot de passe pour votre compte Google et appuyez sur Continuer Il devrait y avoir une invite où vous n’avez qu’à appuyer sur Terminé

Et c’est tout! Vous avez configuré avec succès Google Passkeys sur votre appareil Android. Vous pouvez désormais les utiliser pour accéder à votre compte Google sur d’autres appareils.

Comment utiliser les clés de sécurité Google

Avec les clés de sécurité activées, vous devrez suivre quelques étapes simples pour les utiliser lors de la connexion à votre compte Google. Regarde –

Vous devriez voir une nouvelle invite lorsque vous vous connectez à votre compte où vous devez appuyer sur continuer Appuyez sur Utiliser un téléphone ou une tablette pour afficher le code QR Ouvrez l’application appareil photo de votre appareil Android et pointez-la vers le code QR Attendez un moment et appuyez sur Utiliser le mot de passe Appuyez sur Autoriser, puis sur Autoriser à nouveau Utiliser les données biométriques de l’appareil pour authentifier la connexion à votre compte Google Appuyez sur Continuer si vous souhaitez générer un mot de passe dédié à cet appareil particulier

Avec cela, vous avez fini d’utiliser les clés de sécurité Google pour accéder à votre compte. Cette méthode de connexion ajoute une couche de sécurité supplémentaire qui vous donnera un avantage sur les méchants.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine