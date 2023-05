Facebook essaie de se débarrasser de son image de « personne âgée »

Dans le contexte : il est difficile d’imaginer qu’une plate-forme avec plus de 3 milliards d’utilisateurs serait considérée comme dépassée ou seulement pour les «personnes âgées», mais c’est la situation dans laquelle se trouve Facebook. Mais Mark Zuckerberg et ses autres dirigeants insistent sur le fait que ce n’est pas le cas. ce n’est pas vrai.

Depuis des années, les adolescents s’éloignent de Facebook au profit d’autres sites de médias sociaux. Cela se produisait dès 2014, lorsque Instagram a commencé à devenir plus populaire parmi ce groupe démographique. Insta et Snap se sont révélés plus populaires en 2017, et l’enquête la plus récente (2022) a révélé que Facebook était le site/application le moins populaire parmi les adolescents, avec YouTube en tête, suivi de TikTok.

Cependant, comme le souligne AP, Facebook pourrait préparer un retour parmi la jeune génération, grâce à l’test accru des prétendus espions/liens de TikTok avec le gouvernement chinois, conduisant à des appels à l’interdiction de l’application. L’essor de l’IA joue également un rôle.

Mais l’une des choses les plus difficiles à éliminer est la réputation. AP a parlé à Devin Walsh, 24 ans, qui a déclaré qu’elle ne s’était pas connectée à Facebook depuis des années, mais qu’elle consulte Instagram, propriété de Meta, cinq ou six fois par jour. Le grand rival TikTok, quant à lui, retient son attention pendant une heure chaque jour, son algorithme montrant son contenu « Je ne savais même pas que j’étais intéressé ».

L’idée que Facebook revienne sur la plate-forme qui était autrefois si populaire auprès des jeunes qu’elle a aidé à tuer Myspace ne résonne pas chez Walsh. « C’est l’image de marque, n’est-ce pas ? Quand je pense à Facebook, je pense, comme les personnes âgées, comme les parents qui publient des photos de leurs enfants, des mises à jour de statut aléatoires et aussi des personnes qui se battent pour des questions politiques. »

Les données de Statista montrent que si Facebook continue d’ajouter du nombre d’utilisateurs – il y en avait environ 3,74 milliards au quatrième trimestre 2022 – le rythme auquel les personnes rejoignent a stagné ces derniers temps.

Zuckerberg lui-même a déclaré en 2021 que Facebook recentrait ses efforts sur les jeunes utilisateurs, même si cela se faisait au détriment de ses plus âgés et de longue date. La nouvelle est arrivée juste au moment où la société faisait face à des informations selon lesquelles elle avait induit les investisseurs en erreur sur la baisse du nombre d’utilisateurs d’adolescents et de jeunes adultes. La société a été accusée de fausses déclarations après avoir passé des années à afficher une croissance énorme, mais en omettant les détails des données démographiques clés.

« Avant, nous avions une équipe sur Facebook qui se concentrait sur les cohortes plus jeunes, ou peut-être y avait-il un ou deux projets consacrés à la recherche de nouvelles idées », a déclaré Tom Alison, responsable de Facebook. « Et il y a environ deux ans, nous avons dit non – toute notre gamme de produits doit changer, évoluer et s’adapter aux besoins des jeunes adultes. »

Tout comme TikTok, Facebook espère qu’un nouvel accent sur l’IA aidera à attirer les jeunes utilisateurs en leur montrant le contenu qui les intéresse, en particulier les vidéos Reels de type TikTok. Zuckerberg a également récemment parlé d’un chat alimenté par l’IA pour Messenger – il semble avoir compris le désintérêt pour le métaverse.

Avec plus d’un tiers de la population mondiale utilisant la plateforme, il est peu probable que Facebook disparaisse de sitôt. Mais Zuckerberg sait qu’il est essentiel d’attirer les jeunes pour s’assurer qu’il reste dans les parages pendant encore 20 ans.

