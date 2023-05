Le pollen semble avoir un impact négatif sur le changement climatique

C’est ce qu’a révélé une enquête menée par une équipe de recherche américaine qui a étudié le rôle des particules de pollen dans la formation des nuages ​​qui ont tendance à retenir les précipitations.

Pour de nombreuses personnes, la saison pollinique indique un nez qui coule, des éternuements excessifs et des yeux qui piquent. Mais il semble que le pollen ait un impact négatif non seulement sur les allergies saisonnières mais aussi sur le changement climatique. Une nouvelle enquête menée par des climatologues de la Texas A&M University à College Station a en effet montré que les particules de pollen peuvent augmenter la formation de nuages ​​qui ont tendance à retenir les précipitations, piégeant la chaleur rayonnante et exacerbant l’augmentation des températures due au réchauffement climatique. « De plus – expliquent les chercheurs – des températures plus élevées peuvent prolonger les périodes de libération de pollen, aggravant encore le problème ».

L’équipe de recherche, dirigée par Brianna Matthews du Département des sciences atmosphériques de l’Université A&M du Texas, avait précédemment étudié comment les chênes (Quercus virginiana) émettent du pollen et des particules de pollen plus petites (sous-pollen) à différents niveaux d’humidité. Mais dans cette nouvelle recherche, publiée dans ACS Earth and Space Chemistry, il a voulu étudier comment deux autres plantes productrices d’allergènes courantes, l’herbe à poux (Ambrosia trifida) et le ray-grass (Lolium sp) libèrent du pollen dans des conditions humides, et comment ces particules peuvent influencer formation de nuages.

Les pollens favorisent la formation de nuages ​​qui retiennent les précipitations

Le pollen, comme on le sait, est le milieu qui permet aux plantes d’échanger du matériel génétique et de se reproduire. Mais, s’il est exposé à l’humidité, il peut se décomposer et donner naissance à des particules de pollen plus petites, appelées sous-pollen, qui mesurent moins d’un micron.

Ces minuscules particules et grains de pollen entiers servent également de sites de nucléation de la glace, qui sont des points de départ miniatures des nuages. « Par rapport aux nuages ​​normaux, les sous-particules et le pollen forment des nuages ​​plus petits et plus nombreux, qui ont tendance à retenir les précipitations, aidant à piéger la chaleur rayonnante et contribuant au changement climatique », souligne l’équipe.

Les chercheurs ont ensuite collecté des échantillons de ray-grass et d’herbe à poux, les plaçant dans une « chambre à pollen » pour simuler des conditions réelles, les exposant à différents niveaux d’humidité et à des rafales de vent pendant plusieurs heures. Lorsque le nombre de sous-particules libérées par grain de pollen a ensuite été évalué, l’équipe a découvert que les expériences précédentes avaient sous-estimé la quantité de particules plus petites d’un facteur de 10 à 100. « C’est probablement parce que les autres expériences ont utilisé un moyen moins réaliste de répandre le pollen et de générer des sous-particules », ont déclaré les chercheurs.

Pollen, sous-pollen et particules de nucléation de glace / Crédit : Brianna H. Matthews et al, Pollen Emissions of Subpollen Particles and Ice Nucleating Particles, ACS Earth and Space Chemistry (2023)

En ce qui concerne la capacité des deux à servir de sites de nucléation de la glace, les chercheurs ont observé que les grains de pollen entiers facilitaient davantage la formation de nuages ​​que les sous-particules. En particulier, lors de l’évaluation de l’efficacité, par trempage et congélation en mode contact, les mesures ont indiqué que les sous-particules sont des sites de nucléation de la glace faiblement efficaces en mode trempage, tandis que les grains de pollen sont modérément efficaces en modes trempage et congélation par contact.

Dans l’ensemble, concluent les chercheurs, les résultats de l’enquête fournissent des paramètres mis à jour sur le nombre de grains et de particules de pollen qui sont dispersés dans l’atmosphère avec le vent. « Ces paramètres – a souligné l’équipe – peuvent également être utilisés pour créer des modèles climatiques plus précis ».

