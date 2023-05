L’administration Biden veut imposer une taxe de 30% sur l’électricité utilisée pour le minage de crypto

Une patate chaude : L’administration Biden fait pression pour imposer une taxe de 30 % sur l’électricité utilisée par les opérations de cryptominage. La Maison Blanche affirme que la facture supplémentaire est le résultat des dommages causés par le minage de cryptomonnaies à l’environnement, des prix élevés de l’énergie et de son manque d’avantages.

Dans un article en ligne, le Conseil des conseillers économiques (CEA) de la Maison Blanche a proposé la taxe d’accise Digital Asset Mining Energy (DAME) pour le budget de l’exercice 2024. Il indique que la taxe porte sur les coûts économiques et environnementaux des pratiques actuelles d’exploitation des actifs cryptomonnaies. La taxe serait introduite par phases sur trois ans, commençant à 10 % l’année prochaine, puis passant à 20 % et enfin à 30 %. Il devrait générer environ 3,5 milliards de dollars sur une décennie.

Le CEA veut introduire la taxe car « actuellement, les entreprises de cryptominage n’ont pas à payer l’intégralité du coût qu’elles imposent aux autres, sous la forme de la pollution de l’environnement local, de la hausse des prix de l’énergie et des impacts de l’augmentation des émissions de gaz à effet de serre sur le climat ». . »

La Maison Blanche met en lumière un rapport du New York Times qui indique que la quantité d’énergie utilisée par 34 des plus grandes opérations de cryptominage est égale à l’énergie utilisée par les 3 millions de foyers environnants. Il ajoute que la quantité d’électricité utilisée dans le cryptomining aux États-Unis en 2022 était similaire à celle utilisée pour alimenter tous les ordinateurs domestiques ou l’éclairage résidentiel du pays.

Le message poursuit en disant que la consommation d’énergie associée au cryptominage a des retombées négatives sur l’environnement, la qualité de vie et les réseaux électriques. De plus, la pollution due à la production d’électricité touche de manière disproportionnée les quartiers à faible revenu et les communautés de couleur.

Yahoo News note que d’autres industries qui utilisent beaucoup d’électricité, comme la chimie et l’acier, ne sont pas taxées pour leur consommation d’électricité. La Maison Blanche a déclaré que c’est parce que ces industries sont vitales pour l’économie, fournissant des emplois et d’autres éléments essentiels, tandis que la crypto volatile peut présenter des risques pour le système financier. « En même temps que les avantages [of cryptomining] n’ont pas été entièrement documentés, il y a des inquiétudes concernant le risque pour la stabilité financière, et certainement les préoccupations environnementales », a déclaré la Maison Blanche.

Les gouvernements de nombreux pays partagent les préoccupations des États-Unis concernant les problèmes environnementaux et autres découlant de la cryptominage. La Chine l’a interdit en 2021 – ce qui a conduit les États-Unis à devenir le nouveau leader mondial du secteur minier – tout comme huit autres pays. Ailleurs, plusieurs États américains restreignent désormais le cryptomining ou facturent des prix d’électricité plus élevés pour cette pratique.

