De combien de processeurs avons-nous besoin ?

Parfois, l’idée la plus importante semble évidente une fois dite. Les processeurs, la puce principale des PC et des serveurs, étaient autrefois le roi du calcul. C’était juste une donnée, une hypothèse fondamentale de l’industrie des semi-conducteurs. Dans le passé lointain de 2013, seules deux sociétés fabriquaient des processeurs – Intel et AMD, Intel étant de loin le leader.

Personne d’autre ne pouvait se permettre de fabriquer ces grosses puces en fer omniprésentes. Mais en moins de dix ans, tout cet état d’esprit a été invalidé. Selon nos calculs, il existe aujourd’hui plus d’une douzaine d’entreprises qui conçoivent des processeurs, la position d’Intel dans cet espace n’est plus dominante et les processeurs ont été victimes de la guillotine. Le monde des semi-conducteurs n’a plus de roi. Vive la République !

Évidemment, Intel et AMD fabriquent toujours des processeurs, et pour être juste, ils restent les leaders des parts de marché. Et même après les cinq dernières années très troublantes d’Intel, ils conservent la position de n°1 sur le marché.

Mais voici les compagnies Arm. Qualcomm était sans doute le premier processeur Arm de toute échelle commerciale, mais il leur a fallu beaucoup de temps pour vraiment produire cette partie. En cours de route, plusieurs autres entreprises se sont lancées sur le marché et ont échoué.

Jusqu’à ce qu’Ampere arrive, survivant à une poignée d’autres startups pour devenir le plus grand fabricant de processeurs Arm marchand. Ils sont encore confrontés à de nombreux défis, mais il est indéniable qu’ils ont une réelle traction commerciale et une roadmap solide. Et bien sûr, il y a bientôt le processeur Grace de NVIDIA.

Ensuite, nous avons tous les processeurs des sociétés non-puces roulant leurs propres processeurs. Le plus connu d’entre eux est la série M d’Apple, qui, selon de nombreuses mesures, est le meilleur processeur PC sur le marché à l’heure actuelle. Et puis il y a les hyperscalers, notamment le Graviton d’Amazon qui en est maintenant à sa troisième génération.

Alibaba a son CPU Yi Tian, ​​qui est apparemment en production pour ses centres de données. Au-delà d’Arm, il existe également au moins deux sociétés fabriquant des processeurs basés sur RISC V, tous deux furtifs (en quelque sorte), nous ne les nommerons donc pas ici.

Et puis il y a la Chine. Nous connaissons trois nouvelles sociétés qui conçoivent des processeurs : Loongson, Zhaoxin et HJ Micro. Rockchip est toujours là pour brancher des processeurs pour les appareils bas de gamme. AMD a théoriquement toujours une joint-venture en Chine pour fabriquer des processeurs, mais leur statut n’est pas très bon compte tenu des tensions géopolitiques.

Nous ajouterions également Huawei à cette liste. Leur HiSilicon Kunpeng semblait autrefois très prometteur pour le centre de données jusqu’à ce qu’il soit paralysé par les sanctions américaines, mais il y a maintenant des rumeurs selon lesquelles Huawei travaille avec SMIC pour le reconstruire sur un processus de 14 nm. Et il nous manque presque certainement une poignée d’autres startups travaillant sur les processeurs en Chine.

En résumant tout cela, nous obtenons la liste suivante :

Il s’agit d’un changement assez spectaculaire vers un marché massif sur une très courte période. Il est difficile d’exagérer à quel point cette idée aurait semblé étrangère il y a seulement quelques années.

Pendant plus d’une décennie, il était évident que les processeurs seraient dominants et Intel le dominant. Tout cela est maintenant à l’envers.

