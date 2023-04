Snapchat My AI – Qu’est-ce que c’est, sa disponibilité et comment y accéder ?

L’intelligence artificielle ou IA est maintenant devenue un ajout très courant à presque tout et n’importe quoi. Vous avez l’IA dans vos programmes, appareils, jeux et même un grand nombre d’outils basés sur l’IA pour vous aider à améliorer votre productivité. Cela étant dit, les chatbots IA ont également commencé à faire leurs débuts dans les applications de médias sociaux. Maintenant, Snapchat a intégré un chatbot AI dans son application. Si vous utilisez régulièrement Snapchat et que vous vous demandez comment accéder à ce chatbot IA, ce guide est fait pour vous.

Voyons maintenant ce qu’est ce nouveau chatbot Snapchat et comment vous pouvez facilement accéder à ce nouveau chatbot intéressant.

Qu’est-ce que Snapchat Mon IA ?

Snapchat est utilisé par des personnes qui souhaitent interagir avec leurs amis et voir ce qu’ils font tout au long de la journée ? La plateforme vous permet d’envoyer des snaps, des textes ainsi que des stickers pour interagir les uns avec les autres. Pour faire de Snapchat une expérience encore meilleure et plus conviviale pour l’utilisateur moyen, Snapchat a introduit un nouveau chatbot. Bien nommé My AI, est un chatbot alimenté par l’IA que vous pouvez utiliser pour interagir et lui poser des questions générales.

Actuellement, le chatbot My AI est alimenté par le seul et unique ChatGPT d’Open AI. Cela indique que vous demandez au chatbot de suggérer certaines choses, de le faire créer et de faire tout ce que vous lui demandez de faire. Mon IA est fondamentalement comme un mini outil de recherche Google qui a été intégré à l’application elle-même.

Toutes les interactions que vous effectuez avec le chatbot My AI Snapchat sont stockées dans votre écran de conversation lui-même. Une fois que vous avez supprimé les conversations entre vous et le chatbot, toutes les données ont été supprimées. Rien n’a été stocké ou ne sera stocké sur les serveurs de Snapchat.

Disponibilité de Snapchat My AI

Ce chatbot interactif est actuellement disponible pour les utilisateurs résidant aux États-Unis et en Grande-Bretagne. La fonctionnalité devrait se déployer lentement et devrait être mise à la disposition de tous dans les semaines à venir. Il s’agit d’une mise à jour côté serveur, donc essayer d’utiliser un VPN pour obtenir cette fonctionnalité ne fonctionnera tout simplement pas. Au lieu de cela, attendez qu’il soit disponible sur votre compte Snapchat.

Cependant, il est toujours préférable de maintenir l’application Snapchat à jour à tout moment. Vous pouvez mettre à jour l’application via Google Play Store pour les appareils Android et Apple App Store pour les appareils iOS. Snapchat a également déclaré qu’en plus du chatbot My AI, il y aura d’autres fonctionnalités d’IA intéressantes qui seront publiées au fil du temps.

Comment accéder à Snapchat My AI

Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui a la mise à jour My AI, vous pouvez facilement utiliser la fonctionnalité immédiatement. Voici les étapes. Notez que vous n’avez plus besoin d’être abonné à Snapchat+ pour utiliser ce chatbot My AI. La fonctionnalité est en cours de déploiement pour tous les utilisateurs de Snapchat.

Assurez-vous que l’application Snapchat sur votre appareil a été mise à jour vers la dernière version disponible.

Maintenant, connectez-vous à Snapchat si vous vous êtes déconnecté de l’application.

Si vous êtes un nouvel utilisateur, créez un compte avec votre adresse e-mail et vérifiez le compte.

Une fois que vous vous êtes connecté à l’application avec votre profil, appuyez sur l’icône de chat présente en bas.

Avec l’écran de discussion ouvert, vous pourrez désormais voir toutes les personnes avec lesquelles vous pouvez discuter ainsi que le chatbot My AI en haut.

Une simple pression sur le chatbot My AI pour commencer votre conversation.

Réflexions finales

Ceci conclut le guide sur ce que vous devez savoir sur le bot My AI Snapchat et comment vous pouvez facilement y accéder. Bien sûr, vous pouvez demander à l’IA de faire tout et n’importe quoi. En fin de compte, cela revient toujours à l’utilisateur et tout le monde s’attend à ce que les utilisateurs de ces chatbots IA soient responsables lors de l’utilisation de ces services.

