L’ADN peut nous dire quels animaux sont les plus menacés d’extinction

C’est ce que révèle une nouvelle recherche publiée dans Science : « Une découverte qui pourrait changer la manière dont les mesures de sauvegarde sont appliquées ».

L’ADN, ou plutôt l’information contenue dans le génome des animaux, peut nous aider à prédire quels mammifères sont les plus menacés d’extinction. C’est ce qu’ont révélé de nouvelles recherches récemment publiées dans la revue Science, qui montrent que le génome de chaque spécimen peut suffire à identifier la probabilité que l’espèce à laquelle il appartient s’éteigne. Plus précisément, les chercheurs, dirigés par Aryn Wilder de la San Diego Zoo Wildlife Alliance et Beth Shapiro de l’Université de Californie à Santa Cruz, ont découvert que les espèces avec des populations historiquement plus petites portent des charges plus élevées de mutations nuisibles, ce qui les expose plus rapidement au risque d’extinction. .

Le séquençage de l’ADN révèle le risque d’extinction

La planète connaît une perte rapide de biodiversité, avec des dizaines de milliers d’espèces menacées d’extinction. L’identification de celles qui ont le plus besoin de protection est un processus long et coûteux qui, compte tenu des ressources limitées pour les interventions de conservation, se traduit par des informations rares pour de nombreuses espèces, ce qui ne permet pas une évaluation correcte de leur état de conservation. Pour surmonter ces limites, les scientifiques ont donc mis au point une nouvelle approche pour identifier les espèces menacées parmi les milliers d’espèces manquant d’une évaluation adéquate, en examinant l’ADN de 240 espèces de mammifères, des minuscules musaraignes aux girafes imposantes, aux orques et même aux humains.

Les informations contenues dans l’ADN peuvent indiquer le risque d’extinction de plusieurs espèces de mammifères. Sur 240 mammifères examinés, les espèces avec des populations historiquement plus petites, une diversité génétique plus faible et une charge génétique plus élevée de mutations nuisibles se sont avérées plus susceptibles d’être menacées d’extinction / Crédit : Science

L’analyse a montré que l’ADN de chaque espèce individuelle reflète l’histoire de l’espèce elle-même sur des millions d’années et contient « des informations sur la démographie, la diversité, la forme physique et le potentiel d’adaptation – expliquent les chercheurs -. Cela peut fournir une évaluation rapide et rentable des risques pour la conservation, même lorsque nous en savons peu sur les caractéristiques physiologiques, comportementales et biologiques des animaux. Ou dites-nous aussi combien d’individus restent ».

Pour arriver à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé la recherche génomique pour former des modèles qui distinguent rapidement les espèces menacées et non menacées en fonction de la démographie, de la diversité et des mutations qui affectent la forme physique. Trois espèces en particulier, le rat-taupe aveugle des montagnes de Haute Galilée, le petit chevrotain et l’épaulard, sont mis en évidence comme trois exemples parmi des milliers d’espèces sans aucune information indiquant si elles sont menacées. Les scientifiques ont ensuite appliqué leurs modèles à ces espèces «déficientes en données» pour démontrer comment une évaluation des risques basée sur le génome pourrait fonctionner.

Ce qui rend la recherche révolutionnaire, c’est le nombre total d’espèces incluses dans l’étude, qui est la plus grande du genre, ce qui a permis aux scientifiques d’estimer les caractéristiques génomiques qui prédisent le mieux le risque d’extinction et de construire des modèles d’évaluation des risques qui peuvent être utilisés dans tous les cas. les circonstances dans lesquelles il n’y a pas d’évaluation adéquate de l’état de conservation de l’espèce. Les auteurs de l’étude ont donc souligné l’importance d’inclure des informations génomiques dans les évaluations, afin de combler le fossé entre les généticiens et les gestionnaires de la conservation et de fournir un cadre pour allouer des fonds et des ressources aux espèces les plus à risque.

« De nombreuses espèces potentiellement menacées sont classées comme » données insuffisantes « , ce qui indique que nous avons simplement très peu d’informations pour déterminer si une action de conservation immédiate est nécessaire », a déclaré Shapiro. Nos résultats montrent que le génome d’un seul individu peut être suffisant pour identifier les espèces les plus menacées parmi les espèces « déficientes en données », nous permettant de concentrer les ressources là où elles peuvent avoir le plus grand impact. »

« Ces résultats montrent que l’information génétique, même lorsqu’elle n’est obtenue que d’un seul individu pour une espèce donnée, offre des conseils immédiats et exploitables aux scientifiques qui conçoivent des stratégies de conservation », a ajouté Wilder.

