L’équipe du casque Reality Pro d’Apple voulait abandonner Siri pour un assistant vocal plus performant

En bref : Siri est peut-être populaire auprès de millions d’utilisateurs d’iPhone du monde entier, mais tout le monde chez Apple n’est pas impressionné par l’assistant vocal. C’est selon un nouveau rapport explosif de The Information, qui affirme que certains ingénieurs d’Apple travaillant sur le prochain casque Reality Pro de la société sont si mécontents du logiciel qu’ils ont envisagé de créer leur propre alternative pour contrôler l’appareil de réalité mixte.

La publication s’est adressée à plus de trois douzaines d’anciens employés d’Apple (via MacRumors) qui ont affirmé que Siri était « largement ridiculisé » au sein de l’entreprise car il manquait des fonctionnalités essentielles attendues d’un assistant vocal moderne. Les problèmes, ont-ils affirmé, découlaient de l’accent étouffant d’Apple sur la confidentialité et la perfection, ce qui a conduit à des guerres de territoire virtuelles et à des « disputes animées » entre divers hauts dirigeants sur la direction de l’assistant virtuel d’Apple.

Grâce à la position stricte d’Apple en matière de confidentialité, les ingénieurs ont été empêchés de créer des outils d’analyse pour Siri, ce qui les a obligés à travailler sans aucune mesure d’utilisation pour l’assistant vocal. Quelles que soient les données collectées par l’équipe de science et d’ingénierie des données, elles n’ont jamais été utilisées pour améliorer Siri, ce qui a conduit certains employés à considérer le processus comme « une perte de temps et d’argent ».

Au lieu d’utiliser l’IA pour récupérer des réponses de style conversationnel sur le Web comme ChatGPT, les dirigeants d’Apple, y compris le PDG Tim Cook, voulaient que Siri réponde avec une série de réponses pré-écrites pour éviter les réponses hors des rails qui pourraient être une source de embarras pour l’entreprise. Cela a entravé la croissance du logiciel et l’a empêché de rivaliser sur un pied d’égalité avec Google Assistant et Alexa, ce qui a entraîné un mécontentement généralisé au sein de la base de l’entreprise.

Le rapport décrit également comment les ingénieurs d’Apple ont lancé en 2019 un projet appelé « Blackbird » pour remplacer Siri, mais malgré la promesse initiale, il a finalement été abandonné au profit d’un projet concurrent appelé « Siri X » qui visait simplement à déplacer toutes les fonctions de Siri vers être traitées sur l’appareil plutôt que dans le cloud. Cependant, il ne disposait d’aucune des fonctionnalités avancées de Blackbird, qui aurait été plus fonctionnel et réactif que Siri, et a également impressionné les dirigeants d’Apple qui étaient au courant des démos.

L’approche conservatrice d’Apple en matière d’IA a laissé ses ingénieurs désillusionnés, et nombre d’entre eux ont quitté l’entreprise pour rejoindre des rivaux comme Google pour travailler sur de grands modèles de langage, malgré l’appel personnel de Cook à rester. Trois ingénieurs de Siri qui ont quitté Apple pour Google à la suite des différends sont Srinivasan Venkatachary, Steven Baker et Anand Shukla, qui ont tous rejoint la société Cupertino en 2019 lors de l’acquisition de leur startup LaserLike.

