Xiaomi Mi Band 8 pourrait être le meilleur tracker de fitness abordable de 2023

Xiaomi est prêt à lancer son téléphone phare tant attendu de l’année, le Xiaomi 13 Ultra. Le téléphone fera ses débuts le 18 avril en Chine. Avec le téléphone, l’événement de lancement lancera le Xiaomi Mi Band 8. Et tout comme le Mi Band 7 de l’année dernière, le nouveau groupe a beaucoup en réserve.

Mais oui, selon l’affiche officielle sur le site Web chinois de Xiaomi, le Xiaomi Mi Band 8 aura le même design en forme de pilule que son prédécesseur. De plus, la bande intelligente comportera un écran AMOLED à l’avant. Cependant, il y a eu un changement massif dans la conception du groupe.

Xiaomi Mi Band 8 fait passer le confort et la commodité au niveau supérieur

Ainsi, le principal changement présent dans le Mi Band 8 est le mécanisme de la sangle. Xiaomi l’a mis à niveau vers une conception plus confortable et sécurisée, ce qui permettra aux sangles de se connecter de chaque côté. En comparaison, le Mi Band 7 est venu avec une conception de bande enveloppante.

Xiaomi proposera le groupe dans une large gamme de designs et d’options de couleurs. Cela vous permettra de changer l’apparence générale du Mi Band 8 en quelques secondes. Côté design, le point fort serait l’accessoire « collier ». Comme vous pouvez le deviner, cet accessoire vous permettra de porter le smart band comme un collier.

En dehors de cela, le Xiaomi Mi Band 8 devrait comporter toutes les fonctions essentielles de suivi de la santé et de la forme physique. Cela inclut la surveillance de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil et la surveillance du stress.

On n’en sait pas beaucoup plus sur l’appareil. Mais bien sûr, Xiaomi apportera sûrement les meilleures fonctionnalités du Mi Band 7 au successeur. Et au cas où vous l’auriez manqué, ce groupe est livré avec un écran AMOLED de 490 x 192 pixels qui peut aller jusqu’à 500 nits.

La capacité de la batterie du Mi Band 7 était également excellente. Il était livré avec une batterie de 180 mAh, qui pouvait offrir jusqu’à 14 jours d’autonomie avec une seule charge complète. Le groupe est également livré avec un capteur 6 axes de haute précision et un capteur de fréquence cardiaque très fiable. Grâce à ces deux, le groupe pourrait prendre en charge plus de 110 modes de fitness.

Parallèlement à cela, le Mi Band 7 avait des fonctionnalités avancées telles que l’effet d’entraînement, la VO2 max, la charge d’entraînement, le suivi de la qualité de la respiration du sommeil, la durée de récupération et le suivi de la santé des femmes. Xiaomi améliorera probablement toutes ces spécifications et intégrera des fonctionnalités avancées sur le Mi Band 8.

Espérons que nous aurons plus de détails sur le groupe avant l’événement de lancement prévu pour le 18 avril. Si nous le faisons, nous vous mettrons sûrement à jour.

Lancement mondial, fonctionnalités et prix

Le lancement chinois pourrait venir avec un assistant vocal et des fonctionnalités NFC. Et la version internationale devrait bientôt suivre le lancement chinois. Cependant, la version internationale du tracker ne sera pas la même que celle du Xiaomi Mi Band 8 chinois.

Par exemple, Xiaomi a supprimé les fonctionnalités NFC et d’assistant vocal de la variante internationale du Mi Band 7 l’année dernière. Mais oui, le Mi Band 7 Pro est venu avec des fonctionnalités plus remaniées que le Mi Band 7 normal. Et vous pouvez vous attendre à ce que la même chose se produise avec la série Mi Band 8.

Vous vous demandez quand le Mi Band 8 pourrait être lancé sur les marchés internationaux ? Selon le calendrier habituel, Xiaomi pourrait lancer globalement l’appareil à la mi-2023. Cependant, les informations sur les prix du groupe sont encore inconnues. Mais le prédécesseur est allé pour environ 60 $ sur les marchés mondiaux. Ainsi, vous pouvez vous attendre à ce que le nouveau Mi Band 8 soit un excellent appareil de suivi de la condition physique abordable.

