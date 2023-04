Comment connecter la Nintendo Switch à votre téléviseur [Step-by-Step Guide]

Vous voulez jouer à des jeux Nintendo sur grand écran, c’est le seul guide dont vous avez besoin. Ici, vous saurez comment connecter la Nintendo Switch à un téléviseur.

La Nintendo Switch est une excellente console portable portable qui propose une tonne de jeux solo et multijoueurs. Vous pouvez jouer à des jeux de titres propriétaires tels qu’un tas de jeux Mario et même à des jeux de titres tiers comme Fortnite, Asphalt 9 et même FIFA 22. Bien sûr, étant une console portable, vous pouvez jouer à vos jeux préférés n’importe où et partout .

Bien que le Switch ait un écran assez bon, il s’agit toujours d’une console portable, ce qui indique moins de plaisir que de jouer sur un grand écran. Vous pouvez jouer à des jeux sur Nintendo Switch n’importe où. Mais si vous êtes dans une maison et que vous possédez un téléviseur, vous pouvez utiliser les deux appareils pour améliorer l’expérience de jeu.

Vous pouvez jouer à vos jeux Switch sur un grand écran comme votre téléviseur. Si vous ne le saviez pas, voici notre guide sur la façon de connecter facilement le Switch à un téléviseur grand écran. Commençons.

Connectez la Nintendo Switch à votre téléviseur

Nous vous montrerons comment vous pouvez connecter vos modes Nintendo Switch et OLED Switch au téléviseur. Notez que Nintendo Switch Lite ne fonctionnera pas avec la méthode mentionnée ci-dessous. Cependant, si vous souhaitez connecter votre Nintendo Switch Lite au téléviseur, vous pouvez consulter ce guide.

Conditions préalables

Voici la liste des choses que vous devez avoir avant de connecter votre Switch au téléviseur.

Commutateur Nintendo

Station d’accueil Nintendo Switch

Commutateur Adaptateur Secteur

Câble HDMI

Téléviseur avec port HDMI

Maintenant que vous savez ce dont vous avez besoin pour connecter votre Switch au téléviseur, suivez ces étapes pour savoir comment connecter facilement votre Switch au téléviseur.

Connectez les câbles à la station d’accueil Nintendo Switch

Assurez-vous d’avoir tous les câbles nécessaires et votre Switch Dock. Ouvrez maintenant le capot arrière de la station d’accueil pour révéler les ports d’alimentation et HDMI. Branchez l’adaptateur secteur du switch sur la station d’accueil. Connectez également une extrémité du câble HDMI au port HDMI de la station d’accueil. Une fois cela fait, vous pouvez fermer le capot arrière du dock.

Connectez l’autre extrémité de l’adaptateur à une source d’alimentation.

Connectez la Nintendo Switch à la station d’accueil

Pour passer à la partie suivante, vous devez connecter votre Switch au dock. Retirez les Joycons de la Nintendo Switch et placez l’écran dans la station d’accueil. Assurez-vous que l’interrupteur est allumé, sinon appuyez sur le bouton latéral pour l’allumer.

L’écran de votre Switch s’éteindra lorsque l’appareil sera connecté à la station d’accueil. Mais l’icône de la batterie sera visible.

Connectez le Switch Dock à votre téléviseur

Maintenant, enfin, il est temps de passer à la dernière étape qui consiste à connecter le Switch Dock au téléviseur. Vous devez utiliser le câble HDMI pour cela. Dès la première étape, une extrémité du HDMI doit être libre, connectez cette extrémité au port HDMI du téléviseur. Assurez-vous de vous souvenir du bon numéro de port HDMI si votre téléviseur possède plusieurs ports HDMI.

Jouez aux jeux Nintendo sur votre téléviseur

Vous pouvez maintenant jouer à vos jeux Nintendo Switch sur votre téléviseur. Allumez votre téléviseur et sélectionnez la bonne source d’entrée à laquelle votre Switch a été connecté (appuyez sur le bouton Source et sélectionnez le numéro HDMI).

L’écran du Switch apparaîtra maintenant sur votre téléviseur. S’il ne détecte pas votre Switch, appuyez sur le bouton d’alimentation de votre Switch. Vous pouvez utiliser les Joycons comme manette sans fil pour contrôler le Switch et jouer immédiatement à des jeux sur votre téléviseur.

Alternativement, si vous ne semblez pas posséder de Switch Dock et que vous souhaitez toujours connecter votre Switch au téléviseur, vous pouvez consulter ce guide où nous vous expliquons comment vous pouvez connecter votre Switch au téléviseur sans avoir à utiliser un Dock.

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon de connecter facilement le Switch à votre téléviseur à l’aide de la station d’accueil. Notez que cela ne fonctionnera que si vous disposez de la station d’accueil Nintendo Switch d’origine, de l’adaptateur secteur d’origine et d’un câble HDMI de bonne qualité. Si vous avez des questions ou des requêtes, n’hésitez pas à les déposer sur nos réseaux sociaux.

