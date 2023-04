WhatsApp : Enfin, juste ce dont nous avions tous besoin est ici

WhatsApp, l’application de messagerie instantanée que nous aimons tous, s’améliore chaque jour. Les développeurs qui travaillent sur l’application en ont fait leur principale priorité pour rester en tête de la course à tout prix. Essayer de garder une longueur d’avance n’indique qu’une chose, l’application devient plus utile pour nous tous.

La société a enfin introduit une nouvelle fonctionnalité qui rendra les choses beaucoup plus faciles pour tous les utilisateurs. Initialement, lorsque vous enregistriez le numéro de téléphone d’une personne dans votre téléphone, il n’apparaissait pas immédiatement dans votre liste de contacts WhatsApp. Habituellement, vous deviez ouvrir l’application et actualiser votre liste de contacts afin de localiser votre nouveau contact.

WhatsApp a essayé de résoudre ce problème il y a quelque temps. Même s’il est meilleur qu’avant, il échoue parfois. La synchronisation automatique de votre liste de contacts avec celle de WhatsApp ne fonctionne pas tout le temps. Il y a quelques instants où vous devrez peut-être effectuer une actualisation manuelle afin de localiser votre nouveau contact dans votre liste WhatsApp.

Une nouvelle fonctionnalité WhatsApp pour la gestion des contacts est en cours de développement

Enfin, WhatsApp le répare pour tous avec une nouvelle mise à jour. Tel que rapporté par Wabetainfo.com, l’application de messagerie instantanée la plus populaire au monde ajoute une nouvelle fonctionnalité. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’ajouter de nouveaux contacts directement dans l’application. Ce n’est pas tout, vous pouvez également apporter des modifications ou modifier des contacts au sein de la plateforme WhatsApp.

Cette nouvelle fonctionnalité s’appelle « Gérer les contacts » et elle facilitera grandement la gestion de vos contacts. Il est actuellement disponible pour certains bêta-testeurs et nous prévoyons qu’il sera déployé auprès d’un plus grand nombre d’utilisateurs dans quelques semaines.

Au départ, il existait déjà un raccourci pour ajouter des contacts dans WhatsApp. Cependant, cela n’était là que pour rediriger l’utilisateur vers la gestion des contacts de son appareil. Cette nouvelle fonctionnalité permettra aux utilisateurs d’ajouter et de modifier leurs contacts sans quitter WhatsApp.

Les utilisateurs peuvent vérifier la disponibilité de cette nouvelle fonctionnalité en ouvrant les contacts dans leur WhatsApp, les options et en sélectionnant Nouveau contact. Si la fonctionnalité est disponible, vous devriez voir une nouvelle façon d’ajouter des contacts au sein de votre plate-forme WhatsApp. Sinon, le système vous redirigera vers l’application Contacts de votre téléphone.

Pourquoi avez-vous besoin de cette nouvelle fonctionnalité de WhatsApp

Cette nouvelle fonctionnalité deviendra très utile à de nombreux utilisateurs à travers le monde. Cela vous fera gagner beaucoup de temps lors de l’enregistrement d’un nouveau contact WhatsApp. Vous n’auriez pas à passer à l’application Contacts du téléphone pour enregistrer ou modifier un nouveau contact.

Cela vous aidera également à vous concentrer sur tout ce que vous faites dans WhatsApp. Quitter l’application uniquement pour enregistrer des contacts peut entraîner de nombreuses distractions. Vous pourriez finir par oublier ce que vous étiez en train de faire juste après avoir quitté la plate-forme. Avec cette nouvelle fonctionnalité, vous n’avez plus à vous soucier de perdre votre temps ou d’être distrait. C’est parce que vous faites tout directement dans WhatsApp.

