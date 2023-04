L’iPhone 15 Pro pourrait ne pas passer aux boutons tactiles après tout

Pourquoi c’est important : les prochains iPhones de qualité professionnelle d’Apple étaient en grande partie censés être livrés avec des boutons d’alimentation et de volume à semi-conducteurs haptiques, mais cette option ne serait plus dans les cartes. Le célèbre analyste Apple Ming-Chi Kuo a déclaré que des problèmes techniques non résolus avant la production de masse empêcheraient l’iPhone 15 Pro et l’iPhone 15 Pro Max d’adopter la conception prévue des boutons à semi-conducteurs.

Au lieu de cela, les combinés haut de gamme utiliseront des boutons physiques traditionnels comme ceux des modèles de la génération actuelle.

Les fournisseurs liés à la fonctionnalité proposée ressentent déjà la piqûre du rapport de Kuo. Cirrus Logic, qui fabrique des circuits intégrés de contrôleur, et le fournisseur de Taptic Engine, AAC Technologies, sont tous deux en baisse d’environ 15% aux nouvelles.

Kuo a déclaré que la série iPhone 15 Pro est actuellement au stade des tests de validation technique (EVT), ce qui indique qu’il est encore temps de modifier la conception du combiné d’une manière ou d’une autre. Cela dit, l’élimination de la nouvelle conception des boutons devrait simplifier le processus de développement et de test, car les boutons physiques ont déjà fait leurs preuves.

La suppression de la conception des boutons à semi-conducteurs de deux modèles d'iPhone 15 Pro affecte négativement Cirrus Logic et AAC

En octobre, Kuo a déclaré qu’Apple prévoyait de remplacer les boutons physiques de volume et d’alimentation de ses prochains iPhones Pro par des boutons tactiles à semi-conducteurs qui utiliseraient les vibrations des moteurs Taptic pour simuler l’appui sur un bouton physique. Le nouveau design fonctionnerait un peu comme le bouton d’accueil de l’iPhone 7 et le trackpad des MacBook, qui sont assez convaincants dans leur capacité à imiter la réalité. Le changement aurait impliqué l’ajout de deux moteurs Taptic supplémentaires au mélange pour un total de trois par téléphone.

Bien que mineur dans le grand schéma des choses, le passage aux boutons à semi-conducteurs aurait donné à Apple un nouvel argument de vente. Le changement pourrait également rendre les combinés Pro plus durables et améliorerait probablement la résistance à l’eau, car cela entraînerait moins de points d’entrée pour les liquides.

Certains pensent qu’Apple travaille à la fabrication d’un iPhone sans bouton et sans port qui reposerait entièrement sur des boutons tactiles et une recharge sans fil, et cela aurait été une étape importante dans ce voyage.



