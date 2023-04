Comment programmer la télécommande universelle Philips [with Remote Codes List]

Les télécommandes facilitent la vie. Vous pouvez facilement utiliser toutes les fonctionnalités standard de votre téléviseur ainsi que ses fonctionnalités uniques grâce à la télécommande du téléviseur. Cependant, les choses peuvent devenir désordonnées lorsque la télécommande d’origine de votre téléviseur est perdue, endommagée ou ne fonctionne plus. Parfois, la recherche de son remplacement peut également être un désastre, surtout si votre téléviseur est un modèle plus ancien ou un modèle qui n’est pas particulièrement vendu dans votre région ou votre ville.

La seule solution à de tels problèmes peut être de vous procurer une télécommande universelle. Maintenant, le marché propose une variété de télécommandes universelles parmi lesquelles choisir. Dans le guide d’aujourd’hui, nous verrons comment vous pouvez programmer une télécommande universelle Philips ainsi que les codes de télécommande dont vous aurez besoin pour programmer la télécommande sur l’appareil en question. Lisez la suite pour tout savoir sur la configuration de votre télécommande universelle Philips.

Comment programmer la télécommande universelle Philips

Étant donné qu’une télécommande universelle doit être programmée pour fonctionner avec votre téléviseur, vous devrez suivre ces étapes.

Allumez le téléviseur que vous souhaitez contrôler. Assurez-vous que des piles neuves sont installées dans votre télécommande universelle Philips. Maintenant, saisissez la télécommande et maintenez le bouton Setup enfoncé. Le bouton doit être enfoncé jusqu’à ce que vous voyiez le voyant devenir rouge. Sur la télécommande, appuyez sur le bouton TV. Vous verrez le voyant rouge de la télécommande clignoter une fois. Dirigez la télécommande universelle vers votre téléviseur et appuyez sur le bouton d’alimentation. La télécommande commencera à détecter automatiquement votre téléviseur et à se programmer. Si cela se produit, votre téléviseur s’éteindra et votre télécommande sera couplée. Mais, si la télécommande n’a pas trouvé votre téléviseur, vous devrez utiliser les codes. Utilisez le pavé numérique de la télécommande universelle Philips pour entrer le code configuré pour votre modèle de téléviseur particulier. Une fois le bon code saisi, le voyant de votre télécommande clignote. Confirmez cela en utilisant les boutons de base tels que les boutons d’alimentation, de volume, de canal et de source sur la télécommande. Si votre téléviseur y répond, le code a été correctement configuré. Sinon, vous devrez répéter les étapes jusqu’à ce que vous obteniez le bon code.

Maintenant, parcourez la liste des codes que vous pouvez utiliser pour programmer la télécommande universelle Philips.

Liste des codes de télécommande universelle Philips

Voici une liste de tous les codes qui fonctionneront pour différents téléviseurs. Certaines marques auront plus d’un code. Dans ce cas, vous avez toujours la possibilité de choisir des codes si un code ne semble pas fonctionner pour votre téléviseur particulier.

Apex : 0120

Amiral : 0603, 0224, 0701

Avent : 0219, 0893

Aventure : 0019

Aïko : 0407

Aïwa : 0121, 0221, 0324, 0528

Alleron : 0706

Amark : 0603

Amtron : 0906

Akaï : 0112, 0801, 0309

Anam National : 0906, 0901, 0104, 0805, 0920

AOC : 0002, 0102, 0502, 0003, 0217, 0119, 0320

Sommet : 0023, 0223, 0123, 0741

Archer : 0603

Aspect : 0507

Audiovox : 0906

Axion : 0319, 0793

Bande et Olufsen : 0620

Belcor : 0002

BELL ET HOWELL : 0704, 0506, 0601, 0701

BENQ : 0709, 0909, 0711

Bradford : 0906

Broksonic : 0316, 0115, 0626, 0327, 0632, 0041

Brokwood : 0002

Bougie : 0002, 0502, 0019, 00402

Caphart : 0119

Celera : 0023

Célébrité: 0801

Centrios : 0518

Centurion : 0592

Cetronic : 0805

Changhong : 0023, 0741

Citoyen : 0002, 0502, 0906, 0112, 0512, 0520, 0115, 0701, 0402, 0805, 0407

Clairton : 0003

Classique : 0023, 0741, 0805

CLP : 0008

CLP classique : 0020, 0002, 0006

Voix des couleurs : 0602

Couleur : 0002, 0502, 0602

Concerto : 0002, 0502

Conciergerie : 0713

Contec : 0906, 0802, 0003, 0805

Cornée : 0606

Craig : 0906, 0805

Crosley : 0807

Couronne : 0906, 0805

Curtis Mathes : 0704, 0112, 0614, 0002, 0502, 0601, 0506, 0512, 0437, 0701, 0103

CTX : 0603

CXC : 0906, 0805

Daewoo : 0614, 0002, 0502, 0611, 0102, 0415, 0905, 0615, 0505, 0826, 0529, 0046, 0609, 0805, 0407, 0303, 0602, 0214, 0403, 0314, 0503

Daytron : 0002, 0502

Dell : 0522, 0404, 0814

Diamant Vision : 0622, 0496, 0810

Digistar : 1503, 0118, 0413, 0213, 0318

Dimension : 0704, 0601

Disney : 0417

Dukane : 0507, 0808

Dumont : 0713, 0002

Duraband : 0520, 0115, 0317, 0916, 0027, 0447, 0323

Dynastie : 0805

Electra : 0701

Electrobande : 0801, 0003

Electrohome : 0002, 0502, 0027, 0901, 0803

Vidéo Élite : 0321

Emerson : 0002, 0502, 0006, 0115, 0506, 0706, 0520, 0906, 0316, 0505, 0614, 0324, 0924, 0626, 0826, 0027, 0327, 0128, 0228, 0632, 02057 0805, 0703, 0903, 0004, 0519, 0106, 0104, 0304, 0604, 0804, 0005, 0105, 0305

Envisagez : 0002, 0502, 0009

Pêcheur : 0506, 0612, 0428, 0619, 0802

Fujitsu : 0321, 0706

Funaï : 0706, 0520, 0906, 0324, 0247, 0805

Futurtec : 0906, 0805

Passerelle : 0706

GE : 0704, 0312, 0018, 0002, 0502, 0006, 0007, 0601, 0835, 0901, 0114, 0103, 0803, 0806, 0310

Gibraltar : 0713, 0002

Étoile d’or : 0002, 0502, 0102, 0324, 0435, 0802, 0307, ​​0609, 0217

Grundy : 0706, 0906

Vision invité : 0721

HAIER : 0709, 0223, 0323, 0317

Poinçon : 0002, 0502

HARVARD : 0906

HITACHI : 0410, 0507, 0815, 0607, 0808, 0002, 0502, 0710, 0802, 0707, 0315, 0515, 0715, 0519, 0324

HISENSE : 0908, 0819, 0223

OIT : 0421, 1608, 1004, 1903

IMA : 0906

Infini : 0807, 0430

Initiale : 1608

INSIGNES : 0911, 0520, 0323, 0115, 0914, 0213, 0318, 0247, 0504

Intégré : 0719

INTEQ : 0713

Janeil: 0019

JBL : 0807

JCB : 0801

JC Penney : 0704, 0002, 0102, 0502, 0112, 0312, 0512, 0007, 0601, 0310, 0402, 0802, 0103, 0803, 0604, 0806

JENSEN : 0002, 0502, 0914

JVC : 0607, 0204, 0321, 0508, 0326, 0993, 0802, 0108, 0308, 0715

Kawasho : 0002, 0502, 0801

Kaypani : 0119

KCE : 0805

KENWOOD : 0002, 0502

KLH : 0023

Kloss Novabeam : 0408, 0019

Konka : 0906, 0702, 0203, 0306, 0208, 0911, 0842, 0942, 0504

KTV : 0906, 0003, 0703, 0805, 0608

Kurazaï : 0701

Lasonique : 0622, 0496

LG : 0002, 0606, 0502, 0102, 0324, 0435, 0802, 0307, ​​0609, 0217

LIQUIDVIDÉO : 0319, 0418, 0793

Lodgenet : 0704, 0821, 0601, 0701

Loewe : 0722, 0807

LOGIK : 0704, 0601, 0701

LUCE : 0107

Luxman : 0002, 0502

LXI : 0704, 0002, 0502, 0506, 0807, 0312, 0512, 0601, 0324, 0103

MAGNASONIQUE : 0706

MAGNAVOX : 0807, 0002, 0502, 0247, 0919, 0224, 0430, 0402, 0408, 0109, 0715

MAJESTUEUX : 0704, 0601, 0701

Marantz : 0807, 0719, 0002, 0502

Médion : 0922, 0421, 0417

MEGATRON : 0002, 0502, 0507

MEI : 0003

Mémorax : 0002, 0502, 0506, 0706, 0115, 0704, 0601, 0428, 0632, 0701

MGA : 0002, 0102, 0502, 0706, 0802, 0803, 0715, 0619

Midland : 0704, 0713, 0007, 0312, 0103

Minutz : 0806

Mitsubishi : 0102, 0716, 0706, 0002, 0502, 0027, 0803, 0715, 0619

Monovision : 0205

Quartier Montgomery : 0704, 0701, 0601

Moteva: 0506

Motorola : 0603, 0901

MTC : 0002, 0102, 0502, 0112, 0512, 0003

Multitech : 0906

Multivision : 0010

Myron & Davis : 0822

NAD : 0002, 0502, 0512, 0120

NEC : 0719, 0002, 0102, 0502, 0901, 0602, 0111, 0715

NET TV : 0206, 0014

NEXXTECH : 1806, 0318

NIKEI : 0805

NIKKO : 0002, 0502, 0407

Norcent : 0223, 0905, 0207

NTC : 0407

OLEVIA : 1304

SUR COMMANDE : 0721

ROI : 0805

ONWA : 0906, 0805

Optimus : 0618, 0120, 0039, 0739

Optoma : 1404

Optinica : 0603, 0111

ORION : 0713, 0115, 0105

Panasonic : 0718, 0416, 0007, 0618, 0807, 0039, 0739, 0345, 0696, 0901, 0608

Philco : 0807, 0002, 0102, 0502, 0919, 0408, 0109, 0715, 0901, 0402

PHILIPS : 0807, 0022, 0020, 0422, 0122, 0222, 0322, 0002, 0520, 0919, 0521, 0621, 0430, 0247, 0901, 0402, 0408, 0109, 0210, 0310, 0715

PHILIPS-MAGNAVOX : 0807, 0022, 0322, 0919, 0224, 0430

Driver : 0002

PIONNIER : 0120, 0719, 0808, 0002, 0502, 0610, 0519

PIVA : 1109

Polaroïd : 0819, 0918, 0914

Portland : 0002, 0102, 0502, 0407, 0415, 0614

Précision : 0218

PRIX CLUB : 0112

Primaire : 1503, 0118, 0213, 0318

Graphiques Princeton : 603 0511

PRISME : 0007

Proscan : 0704, 0312, 0103, 0601, 0817, 0917

Protons : 0820, 0002, 0502, 0910, 0119, 0220

Aperçu : 1104, 1204

Pulsar : 0713, 0002

Quasars : 0718, 0416, 0007, 0618, 0807, 0039, 0739, 0901, 0608

Radio Shack : 0704, 0002, 0406, 0506, 0906, 0618, 0502, 0324, 0835, 0601, 0802, 0705, 0805, 0111

RCA : 0704, 0002, 0406, 0007, 0011, 0611, 0811, 0312, 0514, 0720, 0102, 0502, 0601, 0817, 0917, 0835, 0901, 0103, 0803, 0211, 0914 0420

RÉALISTE : 0704, 0002, 0406, 0506, 0906, 0618, 0502, 0601, 0324, 0802, 0705, 0805, 0111

RHAPSODIE : 0003

ROKU : 2407, 2014, 0903, 2894, 4395

Runco : 0713, 0719, 0712

Exemple : 0014, 0206, 0002, 0502, 0119, 0802

Samsung : 0112, 0309, 0209, 0512, 0302, 0502, 0002, 0102, 0110, 0818, 0895, 0437, 0802, 0103, 0609, 0012, 0212

Samsux : 0502

Samtron : 0112

SANSUI : 0115, 0632

Santéca: 0021

Sanyo : 0506, 0311, 0612, 0002, 0428, 0802, 0412, 0619

Écossais : 0002, 0502

Scott : 0002, 0502, 0706, 0906, 0004, 0105, 0805

Sears : 0704, 0807, 0506, 0706, 0112, 0002, 0502, 0312, 0512, 0612, 0520, 0601, 0812, 0509, 0041, 0247, 0802, 0103, 0619

Sélectron : 1803, 1603, 1703

NETTE : 0509, 0913, 0907, 0603, 0002, 0502, 0224, 0228, 0202, 0111, 0813

Shogun : 0002

Signature : 0704, 0601, 0701, 0903

Simpson : 0402

SONIQUE : 0003

SONY : 0414, 0902, 0801, 0708, 0639

Conception sonore : 0002, 0502, 0706, 0906, 0402, 0805

Spectravision : 0921

Vue carrée : 0520

SSS : 0002, 0906, 0805

Starlite : 0906

Vue de départ : 0008

SUPRA : 0002, 0809

Superbalayage : 0812, 0509, 0247

Supersonique : 0096

Suprématie : 0019

SUPRÊME : 0801

SVA : 0223

Sylvanie : 0807, 0002, 0502, 0115, 0520, 0919, 0324, 0247, 0402, 0408, 0109, 0715, 0717

Symphonique : 0906, 0520, 0324, 0247, 0004

Syntaxe : 1304

Tandy : 0603

Tatung : 0709, 0421, 0901

TCL : 6171, 5961, 6031, 6651, 6201, 5771, 2891, 1741

Techniques : 0007

TECHWOOD : 0002, 0502, 0007

Teknika : 0704, 0002, 0102, 0502, 0706, 0906, 0112, 0512, 0618, 0601, 0019, 0701, 0402, 0802, 0805, 0407

Télélégende : 0313

Télérant : 0704, 0601, 0701

Téra : 0002, 0220

Tévion : 0421

MTK : 0002, 0502

TOSHIBA : 0517, 0419, 0512, 0613, 0719, 0112, 0506, 0111, 0618, 0627, 0437, 0041, 0094, 0802, 0111, 0313, 0715

Trutech : 1504

UNIVERSEL : 0806, 0310

Victor: 0607

Vidtech : 0002, 0102, 0502

Viewsonic : 0206, 0808

VIKING : 0019

VIZIO : 0709

QUARTIERS : 0704, 0807, 0002, 0102, 0502, 0706, 0601, 0408, 0109, 0310, 0111, 0513, 0806, 0701, 0402, 0004

WESTINGHOUSE : 0915, 0013

WESTINGHOUSE blanc : 0611, 0614, 0415, 0215, 0324, 0529, 0609

YAMAHA : 0618, 0002, 0102, 0502

ZENITH: 0713, 0502, 0606, 0409, 0710, 0415, 0507, 0714, 0405, 0712, 0015, 0916, 0008, 0002, 0115, 0224, 0324, 0126, 0326, 0826, 0228, 0430, 0632, 0435, 0437, 0903, 0407, 0505, 0701

Conclusion

Ceci conclut le guide sur la façon de programmer facilement la télécommande universelle Philips sur votre téléviseur, soit en utilisant la méthode de codage automatique, soit en saisissant manuellement le code de votre marque de téléviseur particulière. Armé de ce guide et de la liste des codes, vous pouvez désormais vous procurer en toute sécurité une télécommande universelle Philips pour remplacer la télécommande du téléviseur perdue ou endommagée dans votre maison.

Si vous possédez la télécommande universelle Philips et que vous avez utilisé un code qui n’est pas mentionné dans cette liste, n’hésitez pas à mentionner la marque du téléviseur ainsi que le code que vous avez utilisé. Cela permet de mettre à jour le guide et de le rendre plus fiable pour les autres lecteurs qui envisagent d’acheter une télécommande universelle Philips.

