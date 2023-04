Ce présentateur de télévision n’existe pas, maintenant les nouvelles sont créées par l’intelligence artificielle

Le portail Kuwait News a présenté Fedha, le premier journaliste créé par l’intelligence artificielle. Pour l’instant il se limitera à lire le bulletin avec toutes les nouvelles du jour mais à l’avenir ses tâches pourraient être beaucoup plus complexes.

En 2018, l’agence de presse chinoise Xinhua a montré un clip d’un journaliste fournissant au public qui le suivait en vidéo toutes les nouvelles de la journée. Le visage était celui de Zhang Zhao et la voix aussi. Mais il y avait un détail qui ne collait pas. Zhang Zhao n’avait jamais dit un seul de ces mots. Toute la vidéo a été tournée grâce à un algorithme de simulation vidéo entraîné avec des heures et des heures d’enregistrement.

Maintenant le saut qualitatif. Le portail Kuwait News a publié un clip dans lequel il présentait Fedha, le premier journaliste entièrement créé par l’intelligence artificielle. Cheveux blonds, yeux clairs, allure et posture formelles, pas de voile. Fedha a commencé par un clip se présentant à ses futurs téléspectateurs : « Je suis Fedha, la première présentatrice au Koweït à travailler avec l’intelligence artificielle à Kuwait News. Quel genre de nouvelles préférez-vous? Nous entendons vos opinions. »

À quoi servira Fedha

Abdullah Boftain, directeur adjoint de Kuwait News, a expliqué que pour l’instant Fedha sera utilisé pour lire les bulletins d’information sur les portails de Kuwait News : « Fedha est un ancien nom populaire koweïtien qui fait référence à l’argent. Nous imaginons toujours que les robots sont de couleur argentée et métallique, nous avons donc combiné les deux. A l’avenir, cependant, les usages de ce logiciel pourraient aussi être autres et conduire à des programmes plus complexes qu’une simple bande quotidienne dans laquelle seules les informations sont lues.

Les réseaux sociaux se préparent déjà à la vague de créateurs artificiels qui pourrait arriver sur les plateformes. Dans la dernière mise à jour des guidelines, TikTok a interdit les contenus « synthétiques », ceux créés avec des deepfakes. Désormais, les utilisateurs devront indiquer les contenus modifiés ou directement générés par l’intelligence artificielle avec des balises appropriées.

