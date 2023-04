Pourquoi vaut-il mieux ne pas recharger son smartphone dans les colonnes publiques, qu’est-ce que le « juice jacking »

Aux États-Unis, le FBI a publié un avis invitant tout le monde à faire attention aux bornes de recharge des smartphones : le risque est celui de trouver une structure infectée par un malware et de perdre ainsi toutes les données.

Aéroports, centres commerciaux, stations de métro mais aussi magasins ou salles de sport. Ces dernières années, la diffusion des bornes de recharge pour smartphones s’est accompagnée de la diffusion des smartphones dans nos poches. Il n’y a pas de modèle unique. Parfois, il n’y a que des ports USB ou USB-C, d’autres fois, il y a des câbles à connecter directement aux smartphones, d’autres encore, il n’y a que des prises pour connecter votre chargeur. Maintenant, cependant, une alarme vient des États-Unis à tous ceux qui choisissent souvent d’utiliser ces bornes de recharge : les pirates peuvent également entrer dans nos appareils d’ici.

L’alerte a été donnée par le FBI. Sur Twitter, le département du FBI à Denver, dans le Colorado, a écrit : « Les méchants ont trouvé un moyen d’introduire clandestinement des logiciels malveillants et des logiciels de suivi sur des appareils via des ports USB publics. Apportez votre propre chargeur et câble USB, et utilisez une prise à la place. » « . Le même avis a également été publié sur le site Web du FBI de Denver dans la section dédiée à la sécurité Internet.

Comment fonctionne le juice jacking

Le juice jacking est une technique utilisée par les cybercriminels qui consiste à installer des malwares directement dans la colonne de charge des appareils. Une fois installé, le logiciel malveillant tentera d’infecter tous les appareils connectés via les ports USB. Le problème ne se pose pas pour les prises où il faut brancher directement son chargeur. Les logiciels malveillants avec lesquels les appareils sont installés peuvent voler des données de smartphone ou installer des programmes de suivi.

Le FBI de Denver a précisé que l’avis posté sur son profil Twitter est un simple rappel et qu’il n’y a pour le moment aucune augmentation des cas de juice jacking aux États-Unis. Les risques d’attaquer ce type d’attaque ont également été confirmés par la Federal Communication Commission (FCC) qui a précisé un détail supplémentaire. Les cybercriminels pourraient également laisser des câbles modifiés connectés à la station de charge pour diffuser des logiciels malveillants directement sur les smartphones.

