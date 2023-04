Microsoft Edge obtient un générateur d’images AI alimenté par DALL-E ; Voici comment l’utiliser

Dans le contexte : le mois dernier, Microsoft a lancé Bing Image Creator, optimisé par le modèle d’apprentissage en profondeur (deep learning) DALL-E d’OpenAI. L’outil permet aux utilisateurs de générer des images alimentées par l’IA à l’aide d’invites de texte depuis Bing Chat. À l’époque, la société avait déclaré que la fonctionnalité serait également déployée sur le navigateur Edge dans un proche avenir, mais n’avait pas donné d’ETA. Après plus de deux semaines, il est enfin disponible pour tous les utilisateurs d’Edge.

Microsoft a déployé une gamme de nouvelles fonctionnalités axées sur la productivité pour son navigateur Edge, notamment un générateur d’images AI alimenté par DALL-E. Comme l’a noté la société dans son article de blog, la nouvelle fonctionnalité fait d’Edge le premier navigateur Web avec un générateur d’images AI intégré. Il est actuellement disponible uniquement sur les versions de bureau d’Edge, sans mot sur le moment où il arrivera sur Android et iOS.

Le générateur d’images, accessible depuis la barre latérale Edge, aidera à créer des images uniques pouvant être utilisées de différentes manières. Pour commencer à utiliser la fonctionnalité, vous devrez d’abord l’activer dans la barre latérale Edge en cliquant sur l’icône « + » et en activant la bascule à côté de Image Creator.

Une fois la fonctionnalité activée, les utilisateurs doivent accéder à la barre latérale sur le côté droit du navigateur, appuyer sur l’icône Image Creator et saisir une invite pour créer une nouvelle image. L’outil va maintenant générer quatre options d’image différentes parmi lesquelles choisir.

Si vous n’aimez pas les images générées, vous pouvez toujours modifier l’invite et réessayer. L’outil est gratuit et Microsoft n’a pas précisé s’il y aurait une limite au nombre d’invites que vous pouvez utiliser dans un délai donné. Une fois que vous êtes satisfait des images, vous pouvez choisir celle qui vous plaît, la télécharger sur votre appareil et l’ajouter à un document ou la télécharger sur les réseaux sociaux.

Expliquant les cas d’utilisation de son nouveau générateur d’images alimenté par l’IA, Microsoft a déclaré qu’il peut aider les utilisateurs qui ont besoin d’une image pour à peu près n’importe quoi, comme une présentation PowerPoint. Alors que les utilisateurs peuvent déjà utiliser une myriade de services comme Midjourney ou Stable Diffusion pour générer des images AI, l’option intégrée dans Edge devrait être une méthode plus pratique.

