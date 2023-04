Alveo MA35D est le nouvel accélérateur multimédia d’AMD pour un streaming vidéo efficace

Dans le contexte : le marché mondial de la vidéo est désormais dominé par les services de diffusion en direct, et les fournisseurs de contenu ont besoin d’une infrastructure hardware capable de gérer efficacement ces services à grande échelle. AMD apporte une nouvelle puce spécialement conçue à ces entreprises.

AMD a officiellement présenté son nouveau produit graphique pour le marché des centres de données : Alveo MA35D est un accélérateur multimédia basé sur une architecture ASIC spécialisée, avec une unité de traitement vidéo (VPU) conçue pour le streaming multimédia haute densité et « ultra » à faible latence pour prestations en direct. De l’test d’AMD, Alveo MA35D devrait offrir des avantages significatifs pour une nouvelle classe d’applications de streaming à faible latence tout en réduisant les coûts d’infrastructure en même temps.

Le VPU d’Alveo MA35D est conçu pour « accélérer l’ensemble du pipeline vidéo », a déclaré AMD. La carte PCIe peut effectuer toutes les tâches de traitement vidéo au sein du VPU dédié, de sorte que le transfert de données entre le CPU et l’accélérateur est minimisé. Ainsi, la latence globale est considérablement réduite et la densité des canaux peut être maximisée avec jusqu’à 32 flux 1080p60, 8 flux 4Kp60 ou 4 flux 8Kp30 gérés par carte.

La carte Alveo MA35D offre une densité de canaux jusqu’à 4 fois plus élevée et une latence 4 fois plus faible en 4K par rapport à la génération précédente (Alveo U30), a déclaré AMD, offrant une efficacité de compression 1,8 fois supérieure tout en obtenant le même score VMAF. VMAF est une métrique de qualité vidéo objective à référence complète couramment utilisée, développée par Netflix.

La nouvelle plate-forme multimédia d’AMD prend en charge les codecs vidéo les plus populaires (H.264 et H.265), tout en prenant en charge le codec AV1 de nouvelle génération pour offrir jusqu’à 52 % de réduction du débit binaire pour des économies de bande passante remarquables au même qualité vidéo perçue. Selon Matt Frost, directeur d’Alliance for Open Media, la nouvelle carte d’extension Alveo MA35D est une étape importante dans la création d’un « écosystème à part entière pour prendre en charge les appareils, produits et services vidéo haute définition libres de droits ».

Comme le dictent les dernières tendances technologiques, Alveo MA35D fournit également un processeur d’IA intégré conçu pour améliorer la qualité des expériences avec une bande passante réduite. Le « pipeline vidéo intelligent » activé par l’unité AI évalue constamment le contenu, « image par image », pour ajuster dynamiquement les paramètres de l’encodeur et améliorer la qualité visuelle perçue tout en minimisant le débit binaire.

Alveo MA35D a été conçu pour aider les entreprises à maximiser le nombre de canaux par serveur tout en minimisant la puissance et la bande passante par flux, a déclaré AMD. Un serveur rack 1U équipé de 8 cartes peut fournir jusqu’à 256 canaux 1080p60 (32 flux 1080p60 par carte) à 1 watt par flux, offrant une efficacité significative par serveur, rack ou centre de données.

Les accélérateurs de médias Alveo MA35D sont en cours d’échantillonnage alors que les premières expéditions sont attendues pour le troisième trimestre, a déclaré AMD. La plate-forme est livrée avec une suite complète « Advanced Media Acceleration », un kit de développement logiciel (SDK) open source qui prend en charge les frameworks vidéo couramment utilisés comme FFmpeg et Gstreamer, ainsi qu’une API C pour une personnalisation complète du pipeline vidéo.

