Test de l’ordinateur portable Asus ROG Zephyrus Duo 16 : RTX 4090 rencontre Ryzen 9

Les ordinateurs portables phares sont comme des supercars : amusants, rapides et accrocheurs, mais avec des prix qui les mettent hors de portée de la plupart des gens et des fonctionnalités dont beaucoup d’entre nous n’auront jamais besoin. L’Asus ROG Zephyrus Duo en est un excellent exemple. C’est une machine étonnante avec une ingénierie fantastique, et elle va sans aucun doute attirer des regards admiratifs – mais c’est cher, et la plupart des gens n’auront tout simplement pas besoin de toutes les fonctionnalités supplémentaires.

Comme son nom l’indique, il s’agit d’un ordinateur portable à double écran, avec un écran tactile secondaire coincé entre le clavier et le panneau principal. À l’intérieur, le Duo dispose de composants phares pour alimenter la paire de dalle.

Et bien qu’il s’agisse d’un ordinateur portable de la gamme de jeux Asus, il ne s’agit pas seulement de jouer aux derniers titres – Asus estime qu’il est également idéal pour les streamers qui veulent un deuxième écran pour héberger les applications de communication et de gestion et les créatifs qui ont besoin d’espace pour les chronologies et les applications supplémentaires.

Si vous avez besoin de la dernière conception de style supercar du monde des ordinateurs portables, soyez prêt à dépenser beaucoup. Le modèle que nous avons examiné, le Zephyrus Duo 16 GX650PY-XS97, coûte 4 000 $ – et si vous voulez la version la plus abordable sans les graphiques Nvidia phares, le GX650PZ-XS96 coûte toujours 3 500 $.

Ce n’est pas bon marché, et ce n’est pas le seul concurrent au sommet du marché. Le ROG Zephyrus M16 d’Asus reste l’ordinateur portable RTX 4090 le plus fin et le plus léger du marché, et les appareils à venir comme le Razer Blade 16 et l’Alienware m16 revendiquent leur domination en matière de jeu et de créativité. Nous avons également testé le MSI Titan GT77 dans notre test du portable RTX 4090.

Caractéristiques et conception

Les deux écrans influencent la plupart des domaines de la conception du Duo. L’inclusion du panneau secondaire force le clavier vers le bord avant de l’ordinateur portable, et le trackpad doit trouver de la place à droite – et il est beaucoup plus étroit que la surface du curseur conventionnelle.

Ouvrez l’ordinateur portable et un mécanisme complexe soulève ce deuxième écran jusqu’à un angle de 13 degrés – un mouvement qui améliore la circulation de l’air et permet aux utilisateurs de voir plus facilement le ScreenPad. Et, nouveauté cette année, une petite bande de verre sous le deuxième écran permet aux utilisateurs de voir la carte mère aux côtés des LED RVB. C’est un peu inutile, et cet espace aurait sans doute été mieux utilisé pour rendre le clavier un peu moins à l’étroit.

Il y a beaucoup d’innovations à l’affiche, et le Zephyrus a l’air futuriste. En plus de la fenêtre et des LED RVB entre le ScreenPad et le clavier, plus d’éclairage est installé dans le clavier et le couvercle a une barre oblique irisée. Ce n’est pas un ordinateur portable timide – les plates-formes Razer en particulier semblent plus réservées.

Ce n’est pas faible non plus. La qualité de construction du Duo est toujours excellente et tous ses mécanismes se déplacent de manière fluide et fiable.

Les composants internes puissants et la conception innovante signifient que le Duo n’est pas le portable le plus mince ou le plus léger. Cet Asus particulier pèse 5,9 livres et il mesure 30 mm d’épaisseur – et 266 mm d’avant en arrière. Le bloc d’alimentation pèse 2,5 livres supplémentaires, ce qui est standard à ce niveau.

Si vous voulez quelque chose de plus mince et de plus léger, le Razer Blade 16 pèse 5,4 livres et ne mesure que 22 mm d’épaisseur. Le ROG Zephyrus M16 d’Asus est également plus fin et plus léger que le Duo.

Sans surprise, le MSI Titan GT77 est beaucoup plus lourd et plus épais que le Duo. L’Alienware m16 est également une unité lourde, avec un corps de 7,1 livres qui s’étend sur 290 mm d’avant en arrière.

Les écrans

Les deux écrans ont des caractéristiques impressionnantes. Le panneau principal est un écran Mini LED de 16 pouces avec 1 024 zones de gradation et une résolution de 2560 x 1600. Si vous voulez un contraste impeccable et des visuels nets, vous avez de la chance.

C’est une amélioration par rapport aux anciennes versions de cet ordinateur portable, qui conservaient bon nombre des mêmes fonctionnalités mais avec des fondements IPS.

C’est un écran 16:10, donc il y a un peu plus d’espace vertical pour travailler et naviguer. Tous les joueurs d’esports, sauf les plus passionnés, seront satisfaits par le taux de rafraîchissement de 240 Hz et le temps de réponse de 3 ms. Il dispose également d’AMD FreeSync Premium Pro.

Le ScreenPad Plus est un panneau de 14 pouces avec une résolution équivalente à 4K de 3840 x 1100 – une résolution choisie pour garantir qu’il n’y a pas de différence de taille ou de fidélité lors du basculement des applications entre les écrans (félicitations pour cette décision).

Le ScreenPad n’est pas Mini LED, mais c’est IPS. C’est aussi un écran tactile Gorilla Glass qui prend en charge un stylet, bien que vous n’en ayez pas dans la boîte.

Asus estime que les gens trouveront de nombreuses utilisations pour le ScreenPad Plus. Vous pouvez ancrer n’importe quelle application sur le ScreenPad, c’est donc une maison idéale pour les outils multimédias ou de communication pendant que vous jouez ou travaillez. Vous pouvez utiliser Asus Armory Crate pour modifier l’ordinateur portable pendant que vous jouez. Les streamers – qui ont besoin de gérer plusieurs applications tout en jouant – trouveront le ScreenPad plus utile que les joueurs conventionnels.

Les créatifs peuvent placer des chronologies ou des commandes sur le ScreenPad aux côtés d’autres outils secondaires, et le centre de contrôle Asus dispose de cadrans, curseurs, boutons et commandes dédiés pour les applications Adobe telles que Photoshop, Lightroom, Premiere Pro et After Affects.

L’application Asus Screen Xpert gère l’affichage, et cela fonctionne bien – les utilisateurs peuvent enregistrer des mises en page personnalisées, configurer les applications à ouvrir sur le ScreenPad par défaut et créer des groupes pour ouvrir de nombreuses applications sur commande sur différents écrans. C’est assez intuitif et facile à gérer.

La qualité ne manque pas sur l’un ou l’autre des écrans. En mode HDR, le panneau principal atteint une luminosité monstre de 1 047 cd/m2 et en mode SDR, le niveau de luminosité révisé de 752 cd/m2 est énorme.

Combinez cela avec des niveaux de noir qui oscillent autour de 0,05 cd/m2 et vous obtiendrez des niveaux de contraste atteignant 15 000:1. Cela indique un punch incroyable dans n’importe quelle situation de jeu ou de média. C’est un panneau bien meilleur que n’importe quel écran IPS et vous n’obtiendrez qu’une amélioration mineure avec OLED. L’Asus M16 offrait un meilleur contraste, mais à ce niveau les différences sont minimes et dans la plupart des situations non perceptibles.

Le Delta E de 1,52 est excellent, et la température de couleur de 6 613 K est un autre superbe résultat. La moyenne Gamma de 2,19 s’écarte à peine du chiffre idéal de 2,2. Ces trois résultats garantissent tous que les couleurs sont si précises que les yeux humains ne détecteront aucun problème.

L’écran principal du Duo restituera pratiquement toutes les nuances nécessaires aux jeux. Il a produit 99,9% de la gamme sRGB à 144,8% de volume et a géré 98,5% et 102,6% de l’espace DCI-P3. Ce sont d’excellents résultats – parfaits pour les jeux SDR et bien adaptés au HDR. Combinez ces derniers résultats avec l’énorme luminosité et les vastes zones de gradation et vous verrez de véritables gains de contraste, de luminosité et de profondeur dans les titres HDR.

C’est facilement l’un des meilleurs écrans de n’importe quel ordinateur portable de jeu. Le contraste, la luminosité et les couleurs se combinent pour offrir un dynamisme inégalé dans les jeux – dire que tout apparaît est un euphémisme. Les films et les émissions de télévision sont également fantastiques, avec beaucoup de profondeur et de nuances.

Le seul petit problème est un niveau de couverture Adobe RVB de 89,2%, ce qui est plutôt bas – les concepteurs les plus exigeants devraient acheter ailleurs.

Aucun des rivaux du Duo ne va au-delà de cette machine en termes de qualité et il y a peu de différence significative entre le Duo et le M16, mais cela vaut la peine d’acheter ailleurs si vous voulez quelque chose de différent de votre écran. Le Razer Blade 16 a un panneau 3840 x 2400 à 120 Hz qui peut passer en mode 1920 x 1200 @ 240 Hz et l’Alienware m16 est disponible avec une mise à niveau 480 Hz pour les esports.

Le ScreenPad est un panneau secondaire capable, mais il n’a pas la qualité pour les tâches créatives. Son niveau de luminosité maximal de 393 cd/m2 convient à toutes les situations intérieures, et il a produit 96,2 % de la gamme de couleurs sRGB avec un excellent Delta E de 1,8 – mais a fourni des chiffres inférieurs à 70 % dans les espaces DCI-P3 et Adobe.

Entrée et connectivité

Certains aspects de la conception du Duo peuvent avoir été compromis en raison de l’affichage secondaire, et vous devrez accepter certaines limitations en matière de connectivité.

Le bord gauche dispose de deux ports USB 3.2 Gen 2 et d’un seul connecteur USB 3.2 Gen 2 Type-C qui gère DisplayPort et 100 W d’alimentation. Un autre de ces connecteurs USB-C occupe le bord droit. Vous trouverez un emplacement pour carte microSD, une socket audio, une sortie HDMI 2.1 et une connexion Ethernet 2,5 Gbit/s à l’arrière.

Ce n’est pas une mauvaise gamme de ports, mais le processeur et le chipset AMD ne prennent pas en charge Thunderbolt 4. Un emplacement pour carte SD pleine taille aurait été le bienvenu.

En interne, le Duo couple cet Ethernet 2,5 Gbps avec le Wi-Fi 6E et le Bluetooth 5.2, nous n’avons donc rien à redire. La webcam 1080p offre une bonne qualité et prend en charge Windows Hello, mais il n’y a pas d’obturateur de confidentialité et le Duo n’a pas de lecteur d’empreintes digitales.

La dernière caractéristique notable à l’intérieur est le sextuor de haut-parleurs, qui fournit un bruit clair, net et fort qui pourrait être encore amélioré avec un peu plus de basses. Pourtant, ils sont assez bons pour les jeux et les médias de tous les jours et ne gênent pas le Duo.

Nous avons une plainte concernant l’accès interne – le panneau de base est maintenu en place avec des vis Torx et une vis cachée sous un tampon en caoutchouc, et il ne devrait pas être si difficile d’entrer à l’intérieur. Lorsque vous le faites, au moins, il existe des paires d’emplacements SO-DIMM et M.2 pour les mises à niveau.

Les ports sont peut-être un peu compromis, mais ce n’est rien comparé à l’ergonomie. Le clavier est très exigu : vous devrez supporter une touche de retour à hauteur unique et de petits boutons de curseur. Il n’y a pas de pavé numérique, juste une superposition maladroite sur le trackpad. Et parce que le clavier s’appuie contre le bord avant de l’ordinateur portable, vous n’avez pas de repose-poignet.

Comme pour les modèles précédents du Zephyrus Duo, Asus inclut à la place un repose-poignet caoutchouté. Cela aide un peu mais ne se fixe pas à l’ordinateur portable, donc le mouvement le désynchronise. Rendez-le au moins magnétique.

C’est dommage, car les touches elles-mêmes sont plutôt bonnes. Ils sont rapides, rapides et satisfaisants, ce qui vous permet de parcourir facilement des documents et des jeux. Le clavier a un éclairage LED RVB par touche et il est assez silencieux, et au toucher seul, il rivalise facilement avec le kit que vous trouverez sur les machines Razer et Alienware – à moins que vous ne payiez pour la mise à niveau mécanique sur ce dernier.

Le trackpad offre une précision fine et une surface lisse, mais sa conception étroite indique que vous ne pouvez même pas déplacer le curseur sur l’écran d’un seul coup. Pour l’informatique de tous les jours, c’est passable, mais ce n’est pas assez efficace pour un travail créatif ou un jeu précis. Connectez plutôt une souris USB.

Vous ne trouverez pas de pavé numérique sur les rivaux de Razer et Alienware, mais chaque rival est plus ergonomique grâce à des claviers spacieux et des trackpads plus grands. L’Alienware dispose également de mises à niveau mécaniques Cherry MX, et le MSI Titan GT77 est livré avec du hardware mécanique par défaut.

Performance

La GeForce RTX 4090 de Nvidia déploie ses 9 728 unités de shader et le GPU peut utiliser son TDP complet de 150 W avec 25 W de boost dynamique dans cette plate-forme, bien que le profil Turbo du Duo limite ce chiffre à un total de 155 W – vous devrez ajuster manuellement si vous veulent une puissance appropriée de 175 W.

Exceptionnellement, le silicium graphique de Nvidia est associé à un processeur AMD. Le Ryzen 9 7945HX déploie 16 cœurs Zen 4 qui prennent en charge 32 threads, et sa vitesse de base de 2,5 GHz passe à 5,4 GHz.

Ailleurs, le Duo dispose de 32 Go de mémoire DDR5 double canal fonctionnant à 4800 MHz. Nous n’avons aucun problème avec le SSD : le lecteur SK Hynix Platinum P41 de 2 To a affiché des vitesses de lecture et d’écriture de 7 114 Mo/s et 5 917 Mo/s.

La puissance du GPU ne manque pas. Dans Assassin’s Creed Valhalla à 2560 x 1600 et Ultra, le Duo a atteint 106 ips, et dans Horizon, il était en moyenne de 131 ips. Dans Guardians of the Galaxy, sa moyenne de 137 ips a impressionné, dans Forza Horizon 5, il a atteint 115 ips, et dans Rainbow Six Siege, le RTX 4090 a démontré ses références en matière d’esports avec une moyenne de 297 ips.

C’est super rythme. Ces résultats sont systématiquement plus rapides que l’Asus ROG Zephyrus M16, qui utilise le RTX 4090 avec une limite de puissance moyenne. Nous les avons enregistrés en utilisant le mode Performance par défaut du Duo.

Ils se comparent également bien au RTX 4090 à l’intérieur du MSI Titan GT77. La moyenne Horizon 1080p du Duo de 146 ips est légèrement plus rapide que le MSI de trois images, et l’Asus était une image plus rapide dans Les Gardiens de la Galaxie. Il détenait une avance plus large dans Forza. La moyenne de 119 ips de Red Dead Redemption 2 du Duo est inférieure au score de 132 ips du Titan.

Il convient de noter que les fréquences d’images minimales du Duo étaient presque toujours plus lentes que les chiffres enregistrés à partir du MSI, mais cet ordinateur portable Asus est actuellement à la pointe des performances du RTX 4090.

C’est une excellente proposition pour pratiquement toutes les situations de jeu. Le Duo jouera à n’importe quel jeu solo de haut niveau sans compromis, et le ray tracing fonctionnera sans problème. La sortie sur des dalles 360 Hz et même des écrans 480 Hz est viable. Vous pourrez jouer sur des écrans 4K, des écrans larges et des casques VR sans trop de problèmes.

Le mode Turbo du Duo a également fourni des améliorations décentes. Le résultat Forza original du Duo de 115 ips révisé à 124 ips, et l’Asus a gagné 11 ips et 12 ips dans Valhalla et Horizon Zero Dawn. C’est un moyen bienvenu d’obtenir un grognement supplémentaire.

Dans 3DMark Time Spy, le Duo a enregistré à l’origine un score de 16 745 et ce chiffre est passé à 18 647 en mode Turbo, il y a donc clairement un saut significatif sur l’offre. Nous dirions que le GT77 a toujours l’avantage pour la puissance de jeu globale. Cela ne se manifeste peut-être pas dans de nombreux tests en ce moment, mais cette plate-forme a marqué 20 810 dans Time Spy.

Le mode Windows est une bonne option si vous souhaitez aller dans l’autre sens et conserver une capacité de jeu décente sans autant de bruit. La moyenne de 1600p de la plate-forme est restée à 106 ips dans Assassin’s Creed. Dans Far Cry New Dawn, la moyenne originale de 1600p de la plate-forme de 110 ips n’a chuté que d’une image en mode Windows.

Le mode silencieux du Duo est plus drastique, mais il a toujours fourni une moyenne d’Assassin’s Creed de 81 ips et a toujours exécuté Rainbow Six Siege à 189 ips en 1080p – il y a donc encore un bon potentiel de jeu.

Si la GeForce RTX 4090 à l’intérieur de cet ordinateur portable est excellente, le processeur est spectaculaire. Le monstre à 16 cœurs d’AMD surpasse absolument les offres d’Intel dans presque tous les tests que nous avons effectués.

Dans les benchmarks mono et multicœurs de Cinebench R23, par exemple, le processeur AMD a obtenu 1 945 et 32 ​​226, ce dernier résultat s’améliorant à 34 134 en mode Turbo. Le résultat monothread est à égalité avec le meilleur d’Intel, mais même le i9-13950HX ne pouvait marquer que 20 561 dans le benchmark multithread. Le i9-13900H familier est encore plus en retrait.

Ce n’est pas une tendance isolée. Dans notre test de calcul Excel, le i9-13950HX a pris 5,1 secondes, mais le Ryzen 9 7945HX était 1,5 seconde plus rapide. La puce AMD a conservé une avance d’une seconde sur la puce Intel même avec le Duo fonctionnant en mode silencieux. Le résultat de référence MATLAB en rafale courte du Duo de 0,303 était nettement meilleur que tout ce qu’Intel pouvait rassembler.

Dans notre test CPU final, 7-Zip, la puce AMD a produit des vitesses de compression et de décompression de 102,8 Mo/s et 1507,7 Mo/s. Aucun des deux scores ne peut tout à fait réviser le Core i9-13950HX, mais ces scores sont bien au-delà de toutes les autres puces Intel. Il est prudent de dire que la puissance offerte ici ne manque pas, et la puce Ryzen 9 à l’intérieur de l’Asus gérera presque toutes les tâches de création de contenu ou de charge de travail multithread – et elle sera beaucoup plus rapide et plus puissante que n’importe quel équivalent Intel.

Vous n’obtiendrez plus de puissance que des stations de travail de bureau les plus puissantes et les plus chères et, même dans ce cas, il n’y aura pas beaucoup de différence. À l’autre bout de l’échelle, cela vaut la peine de considérer si vous avez besoin d’autant de vitesse. Le Ryzen 9 7945HX offre une vitesse redoutable, mais seuls les utilisateurs les plus exigeants en auront besoin. Pour la plupart d’entre nous, c’est exagéré.

Thermiques et durée de vie de la batterie

Les performances de jeu et de traitement ci-dessus sont plus impressionnantes si l’on considère les capacités thermiques décentes du Duo. Asus le pense clairement quand il dit que le deuxième écran s’incline pour améliorer le flux d’air.

Dans le mode Performance par défaut de la plate-forme, sa sortie de bruit est limitée à 50 dB, ce qui est raisonnable pour tout ordinateur portable de jeu. Vous atteindrez ces niveaux de bruit dans les situations de jeu et de charge de travail les plus exigeantes, et vous remarquerez le bruit du ventilateur de cette plate-forme – mais de nombreux autres ordinateurs portables de jeu offrent un volume comparable, et des plates-formes comme le MSI sont nettement plus bruyantes.

Les prochaines machines de Razer et Alienware sont peut-être un peu plus silencieuses, mais il n’y aura probablement pas beaucoup de différence entre les trois et le Duo n’est certainement pas assez fort pour se révéler plus invasif ou irritant que les autres ordinateurs portables de jeu.

Si vous exécutez des jeux ou des charges de travail moins exigeants, envisagez le mode silencieux. Ce n’est pas silencieux, mais il maintient les ventilateurs à 40 dB ou moins – très gérable dans un environnement quotidien.

À moins que vous ne poursuiviez chaque image ou chaque augmentation de vitesse, nous avertirions toute personne éloignée du mode Turbo. Avec ce mode activé, les niveaux de bruit dépassent 55 dB, et le Duo produit le genre de raquette qui noiera les haut-parleurs et fera tourner les têtes. Ce n’est pas tout à fait le MSI, mais c’est très bruyant.

Les niveaux de bruit peuvent varier, mais les températures restent raisonnables. La seule zone du châssis qui devient particulièrement chaude est le dessous, et le poids et la conception disgracieuse du Duo signifient que nous ne recommanderions pas d’utiliser ce portable sur vos genoux de toute façon.

Positivement, nous n’avons jamais eu de problèmes avec les thermiques et nous n’avons observé aucun problème d’étranglement sérieux au-delà des différentes vitesses offertes par les différents modes de performances d’Asus.

Négativement, ne vous attendez pas à une grande autonomie de la batterie du Duo. Nous avons tourné un film avec l’écran principal à luminosité réduite et le ScreenPad désactivé et l’Asus a duré un peu plus de quatre heures, et si vous augmentez la luminosité, vous passerez à peine le film.

Utilisez les applications de productivité quotidiennes et vous obtiendrez environ trois heures de l’Asus, et lorsque vous jouez ou gérez des tâches créatives difficiles, attendez une heure ou moins. C’est le genre d’ordinateur portable qui constituera la base d’une station de travail de bureau ou d’une configuration de jeu – pas le genre de machine que vous laissez s’éloigner du mur.

Conclure

L’Asus ROG Zephyrus Duo est une machine de luxe très bien construite avec un design qui divise et des niveaux de puissance redoutables. Les niveaux de conception et de performance représentent certainement les points forts de cette plate-forme. En termes de vitesse, rien ne vaut cet ordinateur portable – le RTX 4090 est une bête, et le processeur va encore plus loin avec une puissance record.

Il n’y a pratiquement rien que cette machine ne fera pas à moins que vous ne parliez de tâches de poste de travail de bureau de haut niveau ou de charges de travail de jeu absurdes. Ce n’est pas trop bruyant ou chaud compte tenu des composants internes non plus.

L’écran principal offre une qualité incroyable pour presque toutes les charges de travail créatives et les situations de jeu grand public, et vous ne voudrez regarder ailleurs que si vous voulez une résolution 4K, un taux de rafraîchissement plus élevé ou une couverture Adobe à 100 %. Le deuxième écran est également un partenaire compétent pour les créatifs et les streamers.

Ailleurs, le Duo offre une connectivité décente, en particulier en interne, et c’est un ordinateur portable beau et robuste, même si d’autres ordinateurs portables sont plus minces et plus légers. D’autres ordinateurs portables n’ont pas de deuxième écran, mais peuvent avoir une meilleure ergonomie.

L’autonomie de la batterie du Zephyrus Duo est l’une de ses faiblesses. De même, le ScreenPad est un ajout bienvenu pour de nombreuses personnes, mais beaucoup de gens préféreraient un design plus conventionnel. Si c’est vous, il existe d’autres options disponibles. Les Alienware m16 et Asus M16 sont moins chers que les Asus ROG Zephyrus Duo dans leurs configurations RTX 4090 et RTX 4080. À l’autre bout de l’échelle, le Razer Blade 16 est plus cher et le MSI Titan est beaucoup plus cher.

En fin de compte, cet ordinateur portable présente un compromis. Si vous voulez une puissance débridée, un écran Mini LED brillant et le deuxième écran, vous devrez accepter les défauts ergonomiques du Duo. Si vous n’utilisez pas les composants internes ou le ScreenPad, vous seriez probablement mieux servi par un ordinateur portable plus abordable avec un design plus conventionnel.

