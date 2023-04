Comment désactiver les sous-titres codés sur LG Smart TV

Les sous-titres codés sur les téléviseurs sont utiles pour ceux qui pourraient avoir des difficultés à entendre et à comprendre ce qui se passe dans le film ou l’émission télévisée. Bien que cela présente un avantage pour certaines personnes, la majorité des gens pensent que ce n’est pas nécessaire, en particulier lorsque ces sous-titres sont activés soudainement ou automatiquement. Cela peut être gênant, car les sous-titres décrivent et affichent généralement plus de texte que les sous-titres. Comprenez que les sous-titres et les sous-titres sont différents.

Les sous-titres codés sont généralement générés par le téléviseur lui-même. C’est donc possible; que ces sous-titres s’affichent généralement automatiquement. De nos jours, chaque téléviseur est livré avec des sous-titres codés et la même chose peut être dite pour les téléviseurs LG. Maintenant, si vous êtes quelqu’un qui possède un téléviseur intelligent LG et que vous souhaitez désactiver les sous-titres, vous devez suivre ce guide qui vous montre comment désactiver les sous-titres sur un téléviseur intelligent LG.

Comment désactiver les sous-titres sur LG TV

Étant donné que les sous-titres sont une fonctionnalité d’accessibilité, vous voudrez peut-être demander à tout le monde à la maison s’ils acceptent de désactiver les sous-titres sur le LG Smart TV. Il est possible que quelqu’un à la maison l’ait allumé. Donc, tout le monde est d’accord avec la désactivation des sous-titres, vous pouvez maintenant suivre ces étapes pour désactiver les sous-titres.

Désactiver les sous-titres codés sur les téléviseurs LG avec WebOS 5.0 (2020)

Prenez le robot pour votre téléviseur intelligent LG et allumez le téléviseur. Appuyez sur le bouton Accueil de la télécommande de votre téléviseur LG, Naviguez et cliquez sur l’icône Paramètres sur l’écran d’accueil. Lorsque le menu Paramètres rapides s’ouvre, sélectionnez l’icône Accessibilité présente en bas. En haut, vous devriez voir l’option Sous-titres. Sélectionnez-le et modifiez le paramètre de Marche à Arrêt.

Désactiver les sous-titres codés sur les téléviseurs LG avec WebOS 6.0 (2022)

Appuyez sur le bouton Paramètres de la télécommande de votre téléviseur LG. Sur le côté gauche, naviguez et sélectionnez l’icône Tous les paramètres. Sélectionnez l’option Général. Sous général, faites défiler et sélectionnez l’option Accessibilité. Sélectionnez l’option Sous-titre et assurez-vous de désactiver la bascule.

Désactiver les sous-titres codés sur les téléviseurs LG 2014 et les modèles plus anciens (modèles NetCast)

À l’aide de la télécommande, cliquez sur l’icône Paramètres. Naviguez vers le bas et sélectionnez l’icône Options. Maintenant, appuyez sur la flèche droite et sélectionnez Légendes. Sélectionnez l’option Arrêt. Vous pouvez utiliser les flèches gauche et droite de votre télécommande pour choisir l’option Off.

Ceci conclut le guide sur la façon de désactiver les sous-titres codés sur l’un de vos téléviseurs LG. Pour certains téléviseurs LG, vous verrez l’option sous forme de sous-titres au lieu de sous-titres codés. Nous espérons que ce guide vous a aidé à comprendre comment désactiver facilement les sous-titres codés sur n’importe quel téléviseur LG.

